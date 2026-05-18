Tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2025-2026 diễn ra ngày 18-5, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã trao 4 giải nhất cho những đề tài nổi bật, có tính ứng dụng cao trong giáo dục, sức khỏe và khoa học xã hội.

Một trong những đề tài gây chú ý là "Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại ZIF-68 định hướng làm hệ mang thuốc curcumin hiệu quả trong hỗ trợ điều trị ung thư". Nghiên cứu hướng đến ứng dụng công nghệ vật liệu mới nhằm nâng cao hiệu quả dẫn truyền hoạt chất curcumin trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, cho thấy năng lực nghiên cứu chuyên sâu của sinh viên khối khoa học tự nhiên.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM trao giải nhất cho các nhóm tác giả tại lễ tổng kết hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

Ở lĩnh vực giáo dục, đề tài "Vận dụng mô hình tư duy phản biện của Paul-Elder để hướng dẫn học sinh lớp 8 rèn luyện kỹ năng trình bày ý kiến trong bài văn nghị luận xã hội" được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn, phù hợp định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Đề tài "Mối liên hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo và kiệt sức làm cha mẹ ở người trưởng thành trẻ tuổi" thu hút sự quan tâm bởi khai thác vấn đề tâm lý xã hội hiện đại, phản ánh áp lực của người trẻ trong đời sống gia đình và nuôi dạy con cái.

Trong khi đó, đề tài "Xây dựng kho trò chơi học tập hỗ trợ dạy học từ vựng tiếng Trung" tạo được dấu ấn nhờ tính sáng tạo, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo hướng tương tác và tăng trải nghiệm học tập.

Ngoài 4 giải nhất, ban tổ chức còn trao nhiều giải nhì, giải ba và khuyến khích cho các đề tài có chất lượng chuyên môn tốt. Theo Trường ĐH Sư phạm TPHCM, năm học 2025-2026 có 460 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đến từ 21 khoa được triển khai với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng.

Nhiều đề tài đã có công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc SCIE, SCOPUS và được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở TPHCM.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đang ngày càng trở thành môi trường học thuật quan trọng, góp phần hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực nghiên cứu cho người học.

Nhiều đề tài không chỉ dừng ở ý tưởng học thuật mà còn có khả năng ứng dụng thực tiễn trong giáo dục, sức khỏe và đời sống xã hội, qua đó khẳng định chất lượng đào tạo, nghiên cứu của nhà trường trong bối cảnh giáo dục ĐH hướng mạnh đến hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.