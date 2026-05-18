HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM gây ấn tượng với các đề tài nghiên cứu khoa học giàu tính ứng dụng

Huy Lân

(NLĐO)- 4 đề tài về ung thư, tư duy phản biện, tâm lý và tiếng Trung đoạt giải nhất tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học được đánh giá cao.

Tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2025-2026 diễn ra ngày 18-5, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã trao 4 giải nhất cho những đề tài nổi bật, có tính ứng dụng cao trong giáo dục, sức khỏe và khoa học xã hội.

Một trong những đề tài gây chú ý là "Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại ZIF-68 định hướng làm hệ mang thuốc curcumin hiệu quả trong hỗ trợ điều trị ung thư". Nghiên cứu hướng đến ứng dụng công nghệ vật liệu mới nhằm nâng cao hiệu quả dẫn truyền hoạt chất curcumin trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, cho thấy năng lực nghiên cứu chuyên sâu của sinh viên khối khoa học tự nhiên.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM trao 4 giải nhất nghiên cứu khoa học - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM trao giải nhất cho các nhóm tác giả tại lễ tổng kết hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

Ở lĩnh vực giáo dục, đề tài "Vận dụng mô hình tư duy phản biện của Paul-Elder để hướng dẫn học sinh lớp 8 rèn luyện kỹ năng trình bày ý kiến trong bài văn nghị luận xã hội" được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn, phù hợp định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Đề tài "Mối liên hệ giữa chủ nghĩa hoàn hảo và kiệt sức làm cha mẹ ở người trưởng thành trẻ tuổi" thu hút sự quan tâm bởi khai thác vấn đề tâm lý xã hội hiện đại, phản ánh áp lực của người trẻ trong đời sống gia đình và nuôi dạy con cái.

Trong khi đó, đề tài "Xây dựng kho trò chơi học tập hỗ trợ dạy học từ vựng tiếng Trung" tạo được dấu ấn nhờ tính sáng tạo, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ theo hướng tương tác và tăng trải nghiệm học tập.

Ngoài 4 giải nhất, ban tổ chức còn trao nhiều giải nhì, giải ba và khuyến khích cho các đề tài có chất lượng chuyên môn tốt. Theo Trường ĐH Sư phạm TPHCM, năm học 2025-2026 có 460 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đến từ 21 khoa được triển khai với tổng kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng.

Nhiều đề tài đã có công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc SCIE, SCOPUS và được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở TPHCM.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đang ngày càng trở thành môi trường học thuật quan trọng, góp phần hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực nghiên cứu cho người học.

Nhiều đề tài không chỉ dừng ở ý tưởng học thuật mà còn có khả năng ứng dụng thực tiễn trong giáo dục, sức khỏe và đời sống xã hội, qua đó khẳng định chất lượng đào tạo, nghiên cứu của nhà trường trong bối cảnh giáo dục ĐH hướng mạnh đến hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Tin liên quan

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn

(NLĐO)– Nghiên cứu khoa học sinh viên là giải pháp thiết thực, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trường ĐH Luật TPHCM trang bị kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý

(NLĐO) - Người học có thể dùng AI để hỗ trợ tóm lược, hệ thống hóa nội dung nhưng cần trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu, bảo đảm tính nhất quán toàn bộ luận án.

ĐHQG TP HCM đề xuất chủ trì nghiên cứu khoa học cơ bản

(NLĐO)- ĐHQG TP HCM đã triển khai nhiều kế hoạch về thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành

điều trị ung thư nghiên cứu khoa học vật liệu mới công nghệ vật liệu Trường ĐH Sư phạm TPHCM Sinh viêSinh viên nghiên cứu khoa học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo