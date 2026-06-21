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Giáo dục

Sinh viên Việt Nam giành huy chương vàng cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt - Trung

Huế Xuân

(NLĐO) - Các thí sinh phải kiểm tra kiến thức lý luận y học cổ truyền bằng tiếng Trung, thực hành kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt đến thực hiện video giới thiệu...

Vượt qua hơn 10 trường đại học đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), mới đây, sinh viên ngành Y học cổ truyền của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026.

Cuộc thi năm nay có chủ đề "Di sản song ngữ, đồng hành trong thế giới Y học cổ truyền" được tổ chức tại Trường ĐH Trung Y Dược Quảng Tây, Trung Quốc.

Sinh viên Việt Nam giành huy chương vàng cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt - Trung - Ảnh 1.

Sinh viên HIU trong một phần thi tại vòng chung kết Cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026.

Ngoài giải chung cuộc, sinh viên HIU còn đoạt các giải cá nhân như: sinh viên Nguyễn Thiện An (lớp K24-YC2) giành giải nhất nội dung Lý luận Y học cổ truyền; sinh viên Lê Thị Tâm Thiện (lớp K23-YC1) giành giải ba nội dung Kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt.

Theo ThS-BS Nhan Hồng Tâm, Phó Trưởng Bộ môn Y học cổ truyền HIU, giảng viên dẫn đoàn tham dự cuộc thi, điều đáng mừng là các em không chỉ ghi nhớ kiến thức để dự thi, mà còn biết vận dụng vào phần thực hành, trình bày và trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ. Đây là những năng lực rất cần thiết đối với sinh viên ngành y trong bối cảnh đào tạo hiện nay ngày càng chú trọng thực hành, hội nhập và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp quốc tế.

Cuộc thi được thiết kế theo hướng đánh giá tổng hợp năng lực người học. Các thí sinh trải qua nhiều nội dung, từ kiểm tra kiến thức lý luận Y học cổ truyền bằng tiếng Trung, thực hành kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt đến thực hiện video giới thiệu, thuyết trình và trả lời câu hỏi từ ban tổ chức.

Sinh viên Việt Nam giành huy chương vàng cuộc thi Kỹ năng nghề Y học cổ truyền Việt - Trung - Ảnh 2.

Các giảng viên và sinh viên tham gia cuộc thi chụp ảnh lưu niệm tại Trường ĐH Trung Y Dược Quảng Tây, Trung Quốc

Với cấu trúc này, cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức chuyên môn mà còn đặt sinh viên trước yêu cầu vận dụng đồng thời kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, khả năng trình bày và phản biện trong môi trường học thuật quốc tế. Đây cũng là những năng lực ngày càng cần thiết đối với sinh viên y khoa trong bối cảnh đào tạo nhân lực y tế đòi hỏi gắn chặt giữa lý thuyết, thực hành và khả năng hội nhập.

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Y học cổ truyền Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng huy chương vàng kỹ năng tay nghề Trung Quốc sinh viên Việt Nam
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