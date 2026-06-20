HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thủ khoa thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM là học sinh ngoài công lập với 2 điểm 10

Đặng Trinh

(NLĐO)- Thủ khoa kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM là học sinh trường ngoài công lập với tổng điểm 3 môn thi đạt 28,75 điểm, không tính điểm ưu tiên

Ngày 20-6, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết thủ khoa kỳ thi lớp 10 năm 2026-2027 ở TPHCM là em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học-THCS Hồng Ngọc (thuộc hệ thống Trường Trí Đức) với tổng điểm 3 môn là: 8,75 (ngữ văn), hai môn toán và tiếng Anh đều đạt điểm 10 tuyệt đối. 

Như vậy, tổng điểm 3 môn thi kỳ thi lớp 10 hệ đại trà của thí sinh này đạt 28,75 điểm, không tính điểm ưu tiên, khuyến khích, đạt thủ khoa. 

Xếp đầu tiên trong số thí sinh đạt điểm cao nhất ở kỳ thi lớp 10 năm nay là em Nguyễn Lê Thu Trúc, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố với tổng điểm 29,75 điểm, trong đó được cộng 2,5 điểm ưu tiên. 

Cùng tổng điểm 29,75 điểm là em Chung Diệu Anh, học sinh Trường THCS Mỹ Thạnh, trong đó được cộng 3,5 điểm ưu tiên. 

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TPHCM là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có khi có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh - mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh; 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Thủ khoa kỳ thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM là học sinh trường ngoài công lập - Ảnh 1.

Thí sinh ở kỳ thi lớp 10 vừa qua

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp và diện tuyển thẳng xác nhận nhập học vào ngày 23-6, Sở GD-ĐT mới tính toán điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà. Ông cho biết đây là quy trình thường lệ của TP HCM để tính toán điểm chuẩn lớp 10 sát thực tế nhất. Lý do là hằng năm có hàng trăm học sinh đỗ lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp nhưng không nhập học. Nếu xác định điểm chuẩn lớp 10 đại trà mà bỏ qua nhóm này, kết quả có thể không chuẩn.

Theo Sở GD-ĐT, sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, học sinh và phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian tiếp theo để bảo đảm quyền lợi tuyển sinh. 

Cụ thể, từ 8 giờ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6: Thí sinh trúng tuyển lớp chuyên, tiếng Anh tích hợp xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của sở. Từ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6: 

Học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại trường THCS đang theo học. Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 24-6: Các trường THCS tập trung hồ sơ phúc khảo và nộp về Trường THPT Marie Curie.

Ngày 30-6: Dự kiến công bố kết quả phúc khảo. Từ ngày 1 đến 2-7: Xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp sau phúc khảo. Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 3-7: Học sinh trúng tuyển bổ sung hoàn tất hồ sơ nhập học.



Tin liên quan

Từ 19-6, học sinh thi lớp 10 có 4 ngày đăng ký phúc khảo

Từ 19-6, học sinh thi lớp 10 có 4 ngày đăng ký phúc khảo

(NLĐO) - Học sinh TPHCM chính thức biết điểm thi lớp 10 từ 9 giờ sáng hôm nay, đồng thời bắt đầu đăng ký phúc khảo và xác nhận nhập học.

NÓNG: TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp; Xem điểm thi, điểm chuẩn TẠI ĐÂY

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Nhiều lựa chọn ngoài lớp 10 công lập

Giữa áp lực tuyển sinh lớp 10, phụ huynh và học sinh cần nhìn rộng hơn những cơ hội học tập ngoài trường công lập

tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập điểm ưu tiên thi lớp 10 kỳ thi lớp 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo