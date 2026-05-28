Sinner gục ngã ngay vòng 2 Roland Garros

Jannik Sinner bất ngờ bị Juan Manuel Cerundolo loại ngay vòng 2 Roland Garros 2026 sau màn ngược dòng khó tin của tay vợt Argentina.

Ở trận đấu này, tay vợt số 1 thế giới khởi đầu đầy áp đảo khi thắng nhanh hai set đầu với tỉ số 6-3, 6-2. Sinner thể hiện phong độ gần như hoàn hảo với những cú giao bóng uy lực, khả năng điều bóng chính xác và liên tục bẻ game đối thủ.

Sinner gặp khó dưới thời tiết nắng nóng và gục ngã ngay vòng 2 Roland Garros

Sang set 3, Sinner tiếp tục dẫn sâu 5-2 và tưởng như cầm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi tay vợt người Ý bất ngờ gặp vấn đề thể lực và phải nhờ chăm sóc y tế ngay trong game cầm giao bóng. Sau quãng nghỉ, Sinner lại đánh mất cảm giác thi đấu, liên tiếp mắc lỗi tự đánh hỏng và để Cerundolo thắng liền 5 game để lật ngược set đấu 7-5.

Từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Sinner gần như di chuyển nặng nề, giao bóng thiếu uy lực và liên tục ôm đùi vì đau. Trong khi đó, Cerundolo thi đấu bình tĩnh, tận dụng tối đa những pha bỏ nhỏ và điều bóng sang hai góc sân để bào mòn thể lực đối thủ.

Tay vợt Argentina thắng tiếp set 4 với tỉ số 6-1 trước khi khép lại màn ngược dòng không tưởng bằng chiến thắng 6-1 ở set quyết định.

Thất bại này khiến Sinner trở thành cú sốc lớn nhất Roland Garros năm nay. Dù chơi đầy quả cảm, tay vợt số 1 thế giới vẫn không thể chống lại chấn thương và đành dừng bước đầy tiếc nuối ngay từ vòng 2 của giải Grand Slam thứ 2 trong năm.

Trong khi đó, tay vợt người Argentina 24 tuổicó lần đầu tiên tiến vào vòng 3 một giải Grand Slam sau ba lần góp mặt ở vòng 2 tại các Grand Slam trong sự nghiệp.

