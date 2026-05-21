Nadal đánh giá cao lựa chọn của Alcaraz, nói về chấn thương của đàn em

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nadal đánh giá cao lựa chọn của Alcaraz, nói về chấn thương của đàn em

Quốc An - Ảnh: Olympiuc

(NLĐO) - Nadal nói về chấn thương Alcaraz, tin đàn em đồng hương sẽ sớm hồi phục hoàn toàn khi lỡ hẹn với hai giải Grand Slam liên tiếp.

Chia sẻ trên podcast về phim tài liệu sắp tới của mình, Nadal cho biết Alcaraz đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phải bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn, trong đó có Wimbledon và các giải Masters 1000. Tuy nhiên, “Vua đất nện” khẳng định chấn thương này hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm nếu điều trị đúng cách.

“Đối với Carlos, cậu ấy cảm thấy mình đã bỏ lỡ hai danh hiệu Grand Slam, một vài giải Masters 1000, đó là một thời điểm khó khăn. Nhưng theo một cách nào đó, điều tốt là cậu ấy bị chấn thương và sẽ hồi phục 100% nếu làm đúng cách, và tôi chắc chắn cậu ấy đang làm đúng cách” - nhà vô địch Grand Slam 22 lần chia sẻ.

Nadal - Ảnh 1.

Nadal đánh giá cao lựa chọn nghỉ ngơi, hồi phục của Alcaraz cho tương lai

Trước đó, Alcaraz thông báo trên Instagram rằng anh sẽ không tham dự mùa sân cỏ năm nay, bao gồm Queen’s Club và Wimbledon, do chưa đạt thể trạng tốt nhất dù đang hồi phục tích cực.

Nadal đánh giá quyết định nghỉ thi đấu này của đàn em là hợp lý: “Carlos còn cả chặng đường dài phía trước. Điều quan trọng là phải biết lắng nghe cơ thể”.

Bản thân Nadal từng hai lần gặp chấn thương cổ tay nghiêm trọng vào các năm 2014 và 2016. Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam khi đó phải rút khỏi ba giải Grand Slam, trong đó có Roland Garros 2016, để tập trung điều trị.

Sau quãng thời gian dài hồi phục, Nadal trở lại mạnh mẽ khi vô địch Roland Garros 2017, danh hiệu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp. Anh tiếp tục giành thêm 7 Grand Slam trước khi giải nghệ vào năm 2024.

Tin liên quan

Alcaraz chính thức khép lại mùa giải "sân đất nện"

Alcaraz chính thức khép lại mùa giải "sân đất nện"

(NLĐO) - Làng quần vợt thế giới lại đón tin không vui khi Alcaraz xác nhận rút lui khỏi Rome Masters và Roland Garros 2026 vì chấn thương cổ tay.

Madrid Open 2026: Sinner, Zverev kỳ vọng tạo nên chung kết hấp dẫn khi Alcaraz, Djokovic rút lui

(NLĐO) - Trước thềm Madrid Open 2026, Alcaraz và Djokovic tuyên bố rút lui tạo nên nhiều tiếc nuối, NHM kỳ vọng trận chung kết sẽ hấp dẫn khi Sinner gặp Zverev

Djokovic, Alcaraz đồng loạt rút khỏi Madrid Open vì chấn thương

(NLĐO) - Madrid Open 2026 cận kề nhưng người hâm mộ làng banh nỉ đã phải đón nhận tin không vui khi Djokovic và Alcaraz lần lượt tuyên bố rút lui.

Alcaraz Grand Slam Nadal Wimbledon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo