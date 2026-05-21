Nadal đánh giá cao lựa chọn của Alcaraz, nói về chấn thương của đàn em

Chia sẻ trên podcast về phim tài liệu sắp tới của mình, Nadal cho biết Alcaraz đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phải bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn, trong đó có Wimbledon và các giải Masters 1000. Tuy nhiên, “Vua đất nện” khẳng định chấn thương này hoàn toàn có thể chữa trị dứt điểm nếu điều trị đúng cách.

“Đối với Carlos, cậu ấy cảm thấy mình đã bỏ lỡ hai danh hiệu Grand Slam, một vài giải Masters 1000, đó là một thời điểm khó khăn. Nhưng theo một cách nào đó, điều tốt là cậu ấy bị chấn thương và sẽ hồi phục 100% nếu làm đúng cách, và tôi chắc chắn cậu ấy đang làm đúng cách” - nhà vô địch Grand Slam 22 lần chia sẻ.

Nadal đánh giá cao lựa chọn nghỉ ngơi, hồi phục của Alcaraz cho tương lai

Trước đó, Alcaraz thông báo trên Instagram rằng anh sẽ không tham dự mùa sân cỏ năm nay, bao gồm Queen’s Club và Wimbledon, do chưa đạt thể trạng tốt nhất dù đang hồi phục tích cực.

Nadal đánh giá quyết định nghỉ thi đấu này của đàn em là hợp lý: “Carlos còn cả chặng đường dài phía trước. Điều quan trọng là phải biết lắng nghe cơ thể”.

Bản thân Nadal từng hai lần gặp chấn thương cổ tay nghiêm trọng vào các năm 2014 và 2016. Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam khi đó phải rút khỏi ba giải Grand Slam, trong đó có Roland Garros 2016, để tập trung điều trị.

Sau quãng thời gian dài hồi phục, Nadal trở lại mạnh mẽ khi vô địch Roland Garros 2017, danh hiệu Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp. Anh tiếp tục giành thêm 7 Grand Slam trước khi giải nghệ vào năm 2024.