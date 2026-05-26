Medvedev gục ngã trước tay vợt được đặc cách ở vòng 1 Roland Garros

Hạt giống số 6 Daniil Medvedev trải qua trận ra quân đầy nhọc nhằn tại Roland Garros khi bị tay vợt đặc cách Adam Walton kéo vào màn rượt đuổi kịch tính trên sân đất nện. Đây là lần thứ 7 Medvedev bị loại ở vòng đầu tiên tại Roland Garros, và 4 lần bị loại ở vòng 1 trong 6 giải Grand Slam gần nhất.

Ngay set đầu tiên, Medvedev liên tục mắc lỗi tự đánh hỏng và để Walton áp đảo với chiến thắng 6-2. Tay vợt người Nga sau đó bừng tỉnh ở set hai, thay đổi chiến thuật hiệu quả để thắng cách biệt 6-1, dù từng phải cứu ba break-point liên tiếp.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định tiếp tục khiến Medvedev trả giá ở set ba. Anh mất liên tiếp hai game giao bóng và nhanh chóng gác vợt 1-6 trước đối thủ người Úc.

Bị dồn vào thế khó, Daniil Medvedev cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch khi lột xác ở set bốn. Hạt giống số 6 nhanh chóng dẫn 5-0 nhờ những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát cuối sân vượt trội, trước khi thắng 6-1 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Sang set 5, Medvedev tiếp tục khởi đầu thuận lợi khi sớm giành break và dẫn 3-1. Tuy nhiên, tay vợt người Nga bất ngờ đánh mất thế trận, tạo điều kiện để Adam Walton cân bằng 4-4 ở game 8. Walton sau đó giành thêm break quan trọng ở game 10 để thắng 6-4, qua đó hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Cuộc lật đổ này đã giúp tay vợt hạng 97 thế giới giành chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp, và có chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt top 10.