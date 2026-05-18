Thể thao

Từ “Big 3” đến “Big 1”: Thời của riêng Jannik Sinner

Hoàng Tú

(NLĐO) - Đánh bại Casper Ruud 2-0 để vô địch Rome Masters 2026, Jannik Sinner không chỉ bổ sung thêm một Masters 1000 vào bộ sưu tập danh hiệu.

Tay vợt người Ý Sinner hoàn tất Career Golden Masters ở tuổi 24, phá kỷ lục 31 trận thắng liên tiếp của Novak Djokovic tại Masters 1000 và tái lập chiến tích sân đất nện từng chỉ có "Vua đất nện" Rafael Nadal làm được.

Quan trọng hơn, ATP lúc này bắt đầu xuất hiện một cảm giác mới: sau thời Big 3 và những kỳ vọng về "Big 2" Sinner - Alcaraz, quần vợt nam đang dần bước vào thời kỳ "Big 1" mang tên: Jannik Sinner.

Sinner là hiện tại của ATP

Hai năm trước, Jannik Sinner vẫn được nhìn như một tài năng lớn của thế hệ kế cận. Một tay vợt có nền tảng kỹ thuật hiện đại, tâm lý lạnh và khả năng đánh cuối sân hàng đầu ATP.

Từ “Big 3” đến “Big 1”: Thời của riêng Jannik Sinner - Ảnh 1.

Tay vợt người Ý Sinner hoàn tất Career Golden Masters ở tuổi 24

Nhưng lúc đó, người ta vẫn đặt anh trong cuộc cạnh tranh với Carlos Alcaraz. Quần vợt nam sau Big 3 Federer - Nadal - Djokovic được chờ đợi sẽ bước sang thời kỳ "song mã" mới.

Giờ thì mọi thứ đang thay đổi rất nhanh. Rome Masters 2026 có thể là giải đấu đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Sinner. Không chỉ vì anh vô địch trên sân nhà, mà bởi những gì anh làm được tại Foro Italico mang dáng dấp của một tay vợt đang tiến vào vùng thống trị lịch sử.

Sinner giờ không còn là người thách thức ngai vàng, mà anh đang là ngai vàng của ATP. Điều khiến Sinner khác biệt, đó là Sinner không còn điểm yếu trên mọi mặt sân. Trong nhiều năm, sân đất nện từng bị xem là mặt sân khó nhất với Sinner.

Sinner đánh nhanh, đánh phẳng, nghiêng về áp lực bóng sớm, phong cách thường phù hợp mặt sân cứng hơn là sân đất nện. Ngay như năm ngoái, Sinner còn thua Alcaraz ở chung kết Rome, mặt sân đất nện khi đó tất cả đều nhìn nhận Alcaraz mới là tay vợt số 1 đương thời trên mặt sân này.

Nhưng chỉ sau một năm, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn. Mùa đất nện năm nay, Sinner vô địch: Monte Carlo, Madrid, Rome. Anh trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử sau Rafael Nadal vô địch cả ba Masters 1000 sân đất nện trong cùng một mùa.

Điều đáng nói hơn là ở cách Sinner chiến thắng. Nếu Nadal thống trị mặt sân này bằng những cú topspin rất nặng, bóng nảy cao cùng nền tảng thể lực phi thường, thì Sinner làm điều đó bằng phong cách quần vợt hiện đại hơn.

Sinner luôn tìm cách áp sát, chạm bóng sớm nhất có thể để duy trì áp lực liên tục lên đối thủ. Anh đổi hướng nhanh, tăng tốc bất ngờ và xen kẽ những cú bỏ nhỏ khiến đối phương gần như không có thời gian hồi phục. Trong khi Nadal khiến đối thủ kiệt sức, thì Sinner khiến đối thủ nghẹt thở.

Đó là khác biệt giữa hai thế hệ quần vợt.

Từ "Big 2" đến cảm giác "Big 1"

Carlos Alcaraz vẫn là đối trọng lớn nhất của Sinner lúc này. Tài năng, sự bùng nổ và tính giải trí của tay vợt Tây Ban Nha Alcaraz vẫn đặc biệt. Nhưng khác biệt đang dần xuất hiện ở tính ổn định.

Từ “Big 3” đến “Big 1”: Thời của riêng Jannik Sinner - Ảnh 2.

Sinner được nhìn nhận là một tài năng lớn của thế hệ kế cận

Trong khi Alcaraz vẫn có những giải đấu dao động phong độ hoặc vấn đề thể lực, Sinner đang tiến tới trạng thái gần như không sai sót. 10 trận chung kết Masters 1000 toàn thắng. Không thua set nào. 32 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000. Chỉ thua 2 set trong toàn bộ chuỗi này. Đó không còn là phong độ cao. Đó là dấu hiệu của thống trị.

Quan trọng hơn, Sinner tạo ra cảm giác mà ATP nhiều năm rồi mới chứng kiến lại: cảm giác một tay vợt bước vào sân với vị thế gần như không thể đánh bại.

Trước đây, cảm giác ấy thuộc về: Federer giai đoạn 2004-2007, Nadal trên sân đất nện, Djokovic năm 2011 hay 2015. Giờ thì bắt đầu xuất hiện quanh Sinner. Thế nhưng Sinner đang đi nhanh hơn các huyền thoại. Điều đáng kinh ngạc nhất nằm ở tốc độ phát triển.

Năm 2023, Sinner mới có Masters 1000 đầu tiên tại Toronto. Ba năm sau, Sinner đã hoàn tất Career Golden Masters, sở hữu 10 Masters 1000, lập kỷ lục thắng 32 trận liên tiếp, làm chủ cả mặt sân cứng, tổng hợp và đất nện. Điều đáng nói là tất cả diễn ra khi Sinner mới 24 tuổi.

Ngay cả Novak Djokovic cũng cần đến năm 31 tuổi mới hoàn tất bộ sưu tập đủ 9 Masters 1000. Điều này không có nghĩa Sinner đã vượt "Big 3" về di sản. Khoảng cách ấy vẫn còn rất lớn. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, ATP xuất hiện một tay vợt chạm đến các cột mốc lịch sử ngang tầm huyền thoại.

Hiện nay Sinner vẫn chưa đạt đỉnh. Sinner hiện tại không tạo cảm giác thăng hoa vượt giới hạn. Ngược lại, Sinner vẫn đang hoàn thiện: giao bóng ngày càng ổn định, di chuyển trên sân đất nện tốt hơn, chuyển trạng thái mượt hơn, đọc chiến thuật tốt hơn, linh hoạt hơn và xử lý tinh tế hơn.

Từ “Big 3” đến “Big 1”: Thời của riêng Jannik Sinner - Ảnh 3.

Sinner giờ không còn là người thách thức ngai vàng, mà anh đang là ngai vàng của ATP.

Thông thường, khi một tay vợt đạt đến tầm thống trị, họ sẽ chạm ngưỡng hoàn thiện. Riêng Sinner thì chưa. Điều đó khiến phần còn lại ATP phải lo.

Bởi nếu duy trì được thể trạng và động lực trong vài năm tới, quần vợt nam có thể không bước vào thời kỳ "Big 2" như nhiều người nghĩ, mà sẽ là thời kỳ của "Big 1". Và cái tên ấy lúc này đang là Jannik Sinner.

Trong hơn 20 năm, quần vợt nam sống dưới cái bóng quá lớn của Federer, Nadal và Djokovic. Ai cũng nghĩ sẽ rất lâu nữa ATP mới xuất hiện một tay vợt tạo ra cảm giác thống trị tương tự. Nhưng Rome 2026 có thể là thời điểm mọi thứ thay đổi. Bởi Jannik Sinner giờ không chỉ đang chiến thắng. Sinner đang buộc cả ATP phải thích nghi với tiêu chuẩn mới của quần vợt đỉnh cao.

Thành tích của Jannik Sinner

  • 10 danh hiệu Masters 1000: Canadian Open 2023; Miami Open 2024, 2026; Cincinnati Open 2024; Shanghai Masters 2024; Paris Masters 2025; Indian Wells 2026; Monte Carlo Masters 2026; Madrid Open 2026; Italian Open 2026
  • Kỷ lục 32 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000, phá kỷ lục 31 trận của Djokovic lập năm 2011. Xếp thứ ba là thành tích 30 trận của Djokovic, sau đó là Roger Federer (29 trận), Rafael Nadal (23 trận)
  • Tay vợt đầu tiên vô địch 5 Masters 1000 liên tiếp

Hoàn tất Career Golden Masters ở tuổi 24. Trẻ hơn Djokovic 7 tuổi khi đạt cột mốc này. 10 trận chung kết Masters 1000 toàn thắng. Không thua ván nào trong các trận chung kết Masters đã thắng. Cùng Nadal là hai tay vợt duy nhất vô địch Monte Carlo, Madrid và Rome trong cùng một mùa.


