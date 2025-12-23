HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, Chủ tịch UBND TPHCM ra chỉ đạo

PHAN ANH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất và công khai các cơ sở vi phạm

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Theo đánh giá của thành phố, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm, cho thấy nguy cơ ngộ độc vẫn hiện hữu.

Kiểm tra địa bàn trọng điểm

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở An toàn thực phẩm tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, nhất là địa bàn trọng điểm, khu du lịch, bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ công nhân, học sinh, khách du lịch.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống TPHCM. Ảnh: NGỌC ÁNH

Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra đột xuất tại các khu vực nguy cơ cao; xử lý nghiêm vi phạm, công khai hành vi và kết quả xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Giao rõ trách nhiệm người đứng đầu

Sở Y tế chỉ đạo cấp cứu, điều trị kịp thời các ca ngộ độc, bảo đảm sức khỏe, tính mạng người dân. 

Công an TPHCM tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử lý hình sự các trường hợp nghiêm trọng, đặc biệt là nhập lậu, sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, kém chất lượng.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong trường học; giao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục. 

UBND phường, xã, đặc khu tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm tra đột xuất cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, chợ, bếp ăn tập thể; giám sát dịch vụ nấu ăn lưu động, tiệc cưới, đám giỗ đông người.

Thành phố yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm; thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc.

Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm "Bánh mì cóc cô Bích"

Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm "Bánh mì cóc cô Bích"

(NLĐO) - Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở Bánh mì cóc cô Bích

60 người nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

(NLĐO) - Sau bữa trưa tại công ty, 60 công nhân đã xuất hiện triệu chứng đau bụng, chóng mặt... nên được đưa đi cấp cứu.

TP HCM lại có thêm vụ nghi ngộ độc thực phẩm

(NLĐO) – Nhiều công nhân tại một công ty ở phường Đông Hưng Thuận có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa tại công ty.

