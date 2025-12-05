TPHCM và 6 tỉnh, thành khu vực phía Nam ký kết tiêu thụ thực phẩm an toàn

Sáng 5-12, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết Đề án "Chuỗi thực phẩm an toàn" và hoạt động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành giai đoạn 2021-2025; đồng thời triển khai định hướng hợp tác cho giai đoạn 2026-2030. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả thí điểm mô hình quản lý thực phẩm theo chuỗi và đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho thị trường TPHCM và khu vực phía Nam.

Theo Sở ATTP, giai đoạn 2021-2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát chất lượng nông sản - thực phẩm từ vùng nguyên liệu đến hệ thống phân phối. Chuỗi cung ứng an toàn được mở rộng, liên kết giữa TPHCM và các địa phương ngày càng chặt chẽ, đặc biệt trong công tác truy xuất nguồn gốc, giám sát mối nguy và quản lý rủi ro an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Sở ATTP TPHCM và 6 địa phương cùng chủ trì phần thảo luận với các đơn vị cung cấp thực phẩm và phân phối

Tại hội nghị, đại diện Sở ATTP TPHCM nhấn mạnh nếu các báo cáo và tham luận phản ánh kết quả của giai đoạn cũ thì chương trình hợp tác mới giai đoạn 2026-2030 sẽ mở ra bước phát triển tiếp theo cho chuỗi cung ứng an toàn. Đây là thời điểm các địa phương cùng TPHCM mở ra chương mới của sự hợp tác liên tỉnh, nâng hiệu quả kiểm soát chất lượng thực phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Đại diện các tỉnh, thành và hệ thống phân phối cũng trình bày nhiều tham luận, đánh giá hiệu quả của mô hình "Chuỗi thực phẩm an toàn" sau 5 năm triển khai.

Ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2026-2030 giữa Sở ATTP TPHCM và 6 tỉnh khu vực miền Nam

Sau phần tổng kết, Ban tổ chức đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2026-2030 giữa Sở ATTP TPHCM và 6 tỉnh, thành trọng điểm: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Việc ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo khung pháp lý và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa thành phố và các địa phương nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cao, ổn định và minh bạch cho người dân TPHCM. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để mở rộng vùng nguyên liệu sạch, hỗ trợ các tỉnh tiêu thụ nông sản theo chuẩn an toàn thực phẩm thống nhất.

Một số sản phẩm nông sản sạch được giới thiệu tại sự kiện

Bên cạnh ký kết cấp quản lý, hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết Biên bản hợp tác kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm chuỗi an toàn giữa Sở ATTP TPHCM, hệ thống phân phối hiện đại và các cơ sở sản xuất - kinh doanh. Đại diện Saigon Co.op tham gia với vai trò đầu ra chủ lực; phía đầu vào gồm các cơ sở sản xuất và hợp tác xã đến từ 6 tỉnh liên kết.

Theo Sở ATTP TPHCM, sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định để chuỗi cung ứng khép kín và minh bạch đi vào thực tiễn, từ sản xuất - sơ chế - vận chuyển - phân phối đến tay người tiêu dùng. Hội nghị kỳ vọng mô hình mới giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và góp phần phát triển bền vững thị trường thực phẩm của TPHCM trong những năm tới.

Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai Đề án "Chuỗi thực phẩm an toàn"

Ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và sự đóng góp nổi bật của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai Đề án "Chuỗi thực phẩm an toàn" thời gian qua, Ban Tổ chức cũng đã khen thưởng và tôn vinh các đơn vị xuất sắc. Đây là hoạt động nhằm tri ân những đơn vị đã đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng quản lý chuỗi và bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn.