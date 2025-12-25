Sở Công thương TPHCM lên tiếng trước thông tin gần 500 xe buýt có nguy cơ ngừng hoạt động

Chiều 25-12, tại Trung tâm Báo chí TPHCM đã diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý năng lượng Sở Công thương TPHCM đã có những phản hồi liên quan thông tin gần 500 xe buýt CNG và hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn TPHCM đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động.

Ông Trần Trung Hiếu cho biết hiện nay, trên địa bàn TPHCM có 3 trạm nạp khí CNG cho phương tiện vận tải công cộng. Trong đó, 2 trạm thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam, 1 trạm thuộc sở hữu Công ty cổ phần khí CNG Việt Nam. Các trạm này phục vụ cho 510 xe buýt sử dụng khí nén CNG hoạt động trên 18 tuyến xe buýt có trợ giá.

Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp sử dụng khí CNG phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản xuất. Nguồn cung cấp khí CNG cho các đơn vị này chủ yếu được mua từ Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D).

Ông Trần Trung Hiếu cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: C.Tuấn

Đến nay, Sở Công Thương TPHCM chưa nhận được thông tin báo cáo từ các doanh nghiệp có trạm nạp CNG về thông tin phản ánh việc PV GAS D dự kiến ngừng cung cấp khí CNG kể từ ngày 1-1-2026. Sở Công Thương đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam, đề nghị báo cáo tình hình hoạt động trạm nạp khí nén CNG vào phương tiện xe buýt công cộng.

Đối với vấn đề cạnh tranh, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam thông tin đã có đơn phản ánh, kiến nghị gửi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Để bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị đang sử dụng khí CNG, Sở Xây dựng đã có Công văn gửi Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đề nghị hỗ trợ nguồn cung khí CNG cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

"Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo duy trì nguồn nhiên liệu cho xe buýt sử dụng khí nén CNG cũng như các cơ sở sản xuất, công nghiệp trong thời gian tới" - ông Trần Trung Hiếu thông tin.