Giáo dục

Sở GD-ĐT TP HCM công bố kết quả thi khoa học kỹ thuật cấp TP

Đặng Trinh

(NLĐO)- TPHCM có 13 giải nhất, 13 đề tài này được chọn dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

 Chiều 22-1, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố kết quả Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh THCS-THPT năm học 2025-2026. 

Kết quả, có 13 giải nhất với các đề tài thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. 13 đề tài này tiếp tục được chọn dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. 

Theo công bố của Sở GD-ĐT TPHCM, 13 giải nhất, gồm: 

Dự án Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bảo tồn và phát triển bền vững các di sản văn hóa và du lịch sinh thái tại Côn Đảo của học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu – đặc khu Côn Đảo.

Dự án Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần ở học sinh phổ thông trên địa bàn TP HCM của học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Dự án Nghiên cứu phát triển mặt nạ kem dưỡng da từ chiết xuất lá dâu tằm lên men và vi nang tinh dầu thiên nhiên của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Dự án Nghiên cứu và phát triển xe lăn leo cầu thang tích hợp công nghệ cân bằng động và điều khiển đa chế độ của học sinh Trường TH-THCS -THPT Tân Phú.

Dự án Nghiên cứu vật liệu composite có khả năng phân hủy sinh học ứng dụng làm vật liệu nội thất của học sinh Trường THPT Tân Bình.

Sở GD-ĐT TP HCM công bố kết quả thi khoa học kỹ thuật cấp TP - Ảnh 1.

Dự án "Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám" đạt giải nhất

Dự án “Nurseathome – giường y tế thông minh có khả năng chuyển đổi thành xe lăn tự hành và điều khiển đa phương thức hỗ trợ người cao tuổi và người bị liệt toàn thân” của học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu.

Dự án Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp trẻ mầm non, trẻ tự kỷ kết hợp học tập với vận động thể chất thông qua các trò chơi – nổi bật với ô ăn quan của học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Dự án "Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát hoạt tính kháng khuẩn hệ nano tinh dầu hạt ngò rí Coriandrum sativum L., ứng dụng trong sản xuất nước rửa rau quả – từ phòng thí nghiệm đến bếp ăn xanh" và Dự án "AIVI – Thiết bị thị giác nhân tạo tích hợp AI hỗ trợ người khiếm thị trong đời sống" của học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. 

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 4 dự án cùng đạt giải nhất, gồm: Dự án "Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám". Dự án Vật liệu trao đổi ion trên nền polymer phân hủy sinh học, định hướng xử lý nước tưới tiêu nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự án SPProbMol3 – Phát triển mô hình tạo sinh xác suất đa phương thức trong thiết kế phối tử dựa trên cấu trúc không gian ba chiều của protein. Dự án Áp dụng mô hình học sâu để cảnh báo một số tương tác nguy hiểm của trẻ em trong nhà qua camera an ninh theo thời gian thực.

Trước đó, Ban giám khảo cuộc thi đã phỏng vấn trực tiếp học sinh của 1.574 đề tài đạt yêu cầu và chọn được 120 đề tài vào vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.


Đề tài dự báo nguy cơ mất rừng gây ấn tượng

Trước thực trạng suy giảm rừng nghiêm trọng, hai học sinh Cao Thắng và Quang Thắng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) đã nghiên cứu đề tài dự báo nguy cơ mất rừng tại Việt Nam. "Nhóm mong muốn hỗ trợ lực lượng kiểm lâm chủ động hơn trong công tác bảo vệ rừng"- đại diện nhóm nghiên cứu cho biết. Theo nhóm nghiên cứu, hiện đa số hệ thống trên thế giới chỉ dừng lại ở việc phát hiện mất rừng khi diện tích rừng đã bị xâm hại. Nhóm học sinh đề xuất xây dựng hệ thống có khả năng dự báo nguy cơ mất rừng trước khi sự việc diễn ra. Nghiên cứu này có sử dụng ứng dụng AI, cụ thể là các mô hình học sâu để phân tích mật độ dân số, mức độ đô thị hóa, độ dốc địa hình và dữ liệu ảnh radar. Hệ thống đưa ra cảnh báo bằng màu đỏ tại các khu vực nguy cơ cao, giúp dự đoán khả năng mất rừng trong những tháng tiếp theo.

