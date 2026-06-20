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Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM nêu lý do chưa thể công bố ngay điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà

Đặng Trinh

(NLĐO)- Việc Sở GD-ĐT TPHCM chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà vì sở đang nỗ lực giảm tối đa tỉ lệ ảo

Trước thắc mắc của nhiều phụ huynh ở TPHCM vì sao sau khi biết điểm thi lớp 10, Sở GD-ĐT TPHCM chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà, dù đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trước đây, ở khu vực cũ (khu vực 1-TPHCM), việc xét tuyển được thực hiện tuần tự: Xét hết nguyện vọng 1, rồi mới đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Sau khi TPHCM sáp nhập, Ban Chỉ đạo thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét đồng thời cả 3 nguyện vọng cùng lúc và công bố kết quả chung.

"Việc Sở GD-ĐT chậm công bố điểm chuẩn không phải vì xử lý không kịp, mà vì sở đang nỗ lực giảm tối đa tỉ lệ ảo, tránh tình trạng thí sinh trường chuyên trúng tuyển đồng thời ở trường thường, làm mất cơ hội, chỉ tiêu của các học sinh khác"- ông Phong khẳng định.

Sở GD-ĐT TPHCM nói về lý do vì sao chưa thể công bố ngay điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TPHCM.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, sau khi học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp và diện tuyển thẳng xác nhận nhập học vào ngày 23-6, Sở GD-ĐT mới tính toán điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà. Đây là quy trình thường lệ của TPHCM để tính toán điểm chuẩn lớp 10 sát thực tế nhất. Ngoài ra, cũng có trường hợp hàng năm có hàng trăm học sinh đỗ lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp nhưng không nhập học, chuyển xét tuyển sang hệ thường. Nếu xác định điểm chuẩn lớp 10 đại trà mà bỏ qua nhóm này, kết quả có thể không chính xác.

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TPHCM là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có khi có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh - mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh; 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

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(NLĐO) - Học sinh TPHCM chính thức biết điểm thi lớp 10 từ 9 giờ sáng hôm nay, đồng thời bắt đầu đăng ký phúc khảo và xác nhận nhập học.

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