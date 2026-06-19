Từ 19-6, học sinh thi lớp 10 có 4 ngày đăng ký phúc khảo

Ngày 19-6, Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Cùng ngày, sở cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với các lớp chuyên, tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 và diện tuyển thẳng.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn từ hôm nay đến hết ngày 23-6; kết quả phúc khảo dự kiến công bố ngày 30-6. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ 8 giờ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6, thí sinh trúng tuyển lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp phải xác nhận nhập học trực tuyến tại cổng tuyển sinh của sở. Đối với diện tuyển thẳng, học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để hoàn tất thủ tục xác nhận.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý nếu phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận trúng tuyển trong thời gian quy định, thí sinh được xem là từ chối quyền trúng tuyển và chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình còn lại.

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 16 giờ ngày 23-6, học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp hồ sơ tại trường THCS đang theo học. Các trường THCS có trách nhiệm hướng dẫn cách thức đăng ký, đồng thời bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn phúc khảo thuận lợi cho học sinh.

Theo kế hoạch, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 24-6, các trường THCS tập trung hồ sơ phúc khảo và nộp về Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa). Kết quả phúc khảo dự kiến được công bố vào ngày 30-6.

Sau khi có kết quả phúc khảo, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp từ ngày 1 đến 2-7. Học sinh trúng tuyển bổ sung thực hiện nộp hồ sơ từ ngày 2-7 đến chậm nhất 17 giờ ngày 3-7.

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết căn cứ số lượng hồ sơ nhập học thực tế và kết quả xét tuyển bổ sung sau phúc khảo ở các loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng, sở sẽ tính toán lại chỉ tiêu đại trà của từng trường THPT và công bố điểm chuẩn lớp 10 trong thời gian sớm nhất.