Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM ra thông báo quan trọng về kỳ tuyển bổ sung giáo viên

Đặng Trinh

(NLĐO)- Đối tượng dự tuyển là những viên chức không trúng tuyển đợt 1, có kết quả điểm thi ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có thông báo quan trọng về việc tiếp nhận thông tin phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập có phát sinh nhu cầu tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2025 - 2026. 

Theo Sở GD-ĐT, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu trên địa bàn TP, Sở GD-ĐT đã tổng hợp nhu cầu phát sinh sau kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2025 – 2026. Chi tiết như sau:

Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại các phường, xã, đặc khu TẠI ĐÂY




NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GD-ĐT TPHCM TẠI ĐÂY

Theo Sở GD-ĐT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên khi đăng ký bổ sung nguyện vọng dự tuyển theo vị trí việc làm, sở thông báo đến ứng viên hướng dẫn cách thức đăng ký dự tuyển các nội dung. Cụ thể: 

Về đối tượng đăng ký: Tất cả người dự tuyển có kết quả không trúng tuyển theo Quyết định số 1578/2025 của Giám đốc Sở GD-ĐT về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2025 –2026, có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển trong các quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.

Sở GD-ĐT TPHCM ra thông báo quan trọng về kỳ tuyển bổ sung giáo viên - Ảnh 1.

Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2025-2026 vừa qua tại TPHCM

Về cách thức đăng ký và tiếp nhận phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng: Để nộp được phiếu bổ sung đề nghị người dự tuyển thực hiện các bước sau:

- Vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn chọn "mục tuyển dụng", chọn "đăng ký" cập nhật nguyện vọng bổ sung, chọn thực hiện đăng ký nguyện vọng bổ sung sau đó in phiếu đã đăng ký bổ sung nguyện vọng, dán hình, ký tên vào "phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung nguyện vọng".

- Quét "phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng" đã dán hình ký tên thành 1 tập tin có đuôi .pdf.

- Vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn chọn mục “nộp phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung” và đính kèm tập tin đã quét phía trên và lưu lại.

- Tra cứu thông tin phiếu đã nộp bổ sung chọn "mục tuyển dụng", chọn "tra cứu kết quả – in phiếu" để xem trạng thái phiếu đã nộp.

 Về cách thức xét công nhận kết quả:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (từng đơn vị).

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

 Sở GD-ĐT lưu ý thời gian gửi phiếu và đăng ký phải trước thời hạn 17 giờ ngày 9-2-2026.

Trường hợp người dự tuyển không có nhu cầu xét công nhận tiếp kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập có phát sinh nhu cầu tuyển dụng đề nghị thực hiện theo mẫu “Đơn đề nghị hủy kết quả tuyển dụng”, thực hiện gửi đơn theo mục 2 như cách thức gửi phiếu đăng ký bổ sung và gửi bảng cứng qua bưu điện.

Sở GD-ĐT TPHCM ra thông báo quan trọng về kỳ tuyển bổ sung giáo viên - Ảnh 2.TP HCM tiếp tục cho tuyển giáo viên khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(NLĐO)- Cụ thể, tiếp tục tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở y tế và giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non thuộc phạm vi TP quản lý

- Để kiểm tra phiếu đăng ký bổ sung đã được tiếp nhận hay chưa người dự tuyển vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn vào mục "tuyển dụng" chọn "tra cứu kết quả".

- In phiếu nhập căn cước công dân dùng để đăng ký để kiểm tra trạng thái hồ sơ “đã tiếp nhận phiếu đăng ký bổ sung”.

Đặc biệt, người dự tuyển phải nộp đúng theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp người dự tuyển không nộp đúng thời gian quy định sẽ xét không công nhận kết quả trúng tuyển dụng của kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2025 – 2026.

Sở GD-ĐT TP cũng đề nghị người dự tuyển viên chức thường xuyên vào website: http://tuyendung.hcm.edu.vn/ để xem các thông báo mới nhất liên quan đến quy trình tuyển dụng viên chức năm học 2025 - 2026.

TP HCM: Thông tin chi tiết về năm học 2025-2026, tình hình tuyển giáo viên sau hợp nhất

TP HCM: Thông tin chi tiết về năm học 2025-2026, tình hình tuyển giáo viên sau hợp nhất

(NLĐO)- Sau hợp nhất, tuyển sinh năm học 2025-2026, TP HCM dự kiến có gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, tăng thêm gần 40.000 học sinh.

TP HCM tiếp tục cho tuyển giáo viên khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(NLĐO)- Cụ thể, tiếp tục tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở y tế và giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non thuộc phạm vi TP quản lý

Sớm thống nhất quy trình tuyển giáo viên

Nhiều cơ sở giáo dục vẫn loay hoay chờ hướng dẫn tuyển dụng giáo viên, trong khi năm học mới đã cận kề

đăng ký nguyện vọng giám đốc sở điểm ưu tiên chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin nhu cầu tuyển dụng hủy kết quả
