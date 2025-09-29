HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Số người chết do bão số 10 tăng lên 11, 21 người mất tích và mất liên lạc, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện 176 ngày 29-9 về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP HCM; cùng các Bộ, ngành có liên quan.

Số người chết do bão số 10 tăng lên 11, 21 người mất tích và mất liên lạc, Thủ tướng chỉ đạo khẩn- Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuyên đêm hỗ trợ đưa 1 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12 giờ ngày 29-9-2025), bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Thủ tướng yêu cầu cứu chữa miễn phí cho người bị thương do bão số 10

Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục,… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ những ngày vừa qua; chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.

mưa lũ thủ tướng phạm minh chính người mất tích khắc phục hậu quả bão số 10 người chết vì bão
