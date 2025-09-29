HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiệt hại do bão số 10: 4 người thương vong, 21 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà tốc mái

Thùy Linh

(NLĐO) - Hơn 10 tiếng trôi qua, bão số 10 Bualoi vẫn đang quần thảo đất liền và gây nhiều thiệt hại lớn tại các tỉnh, thành miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 29-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào.

Bão số 10 giật cấp 10 ở biên giới Nghệ An - Trung Lào, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 10 tỉnh, thành - Ảnh 1.

Vị trí bão số 10 thời điểm 10 giờ sáng nay. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Dự báo tới 22 giờ vùng ngày, bão số 10 suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

Bão số 10 giật cấp 10 ở biên giới Nghệ An - Trung Lào, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 10 tỉnh, thành - Ảnh 2.

Nhà dân ở thôn Phú Khê, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa bị sập, tốc mái trong đêm 29-9 do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Ảnh: Thanh Tuấn

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 10 tỉnh, thành

Tính đến 8 giờ sáng 29-9, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) có báo cáo nhanh về thiệt hại ban đầu do bão số 10 và mưa lũ đã gây tại các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, hiện vẫn mất liên lạc với 17 ngư dân, trong đó có 9 người trên 2 tàu cá ở Quảng Trị và 8 lao động trên tàu cá ở vùng biển Gia Lai. Ngoài ra, đã ghi nhận 2 người thiệt mạng (tại TP Huế và Thanh Hóa), 4 người mất tích, 2 người bị thương.

Về tài sản, 245 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 19 nhà ngập nước. Có hơn 1.380 ha lúa, hoa màu và 52 ha thủy sản bị thiệt hại. Nhiều công trình đê điều, kè biển ở Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị sạt lở, hư hỏng. Giao thông tại nhiều địa phương bị chia cắt, sạt lở với hàng chục điểm ách tắc trên quốc lộ và đường tỉnh.

Ngành hàng không đã hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến tại các sân bay miền Trung. Riêng tại Cao Bằng, mưa lớn kèm lốc và mưa đá ngày 28-9 làm tốc mái 7 nhà, thiệt hại hơn 2,5 ha lúa, hoa màu. Các địa phương đang tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 28-9 đến 10 giờ ngày 29-9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Lang Chánh 349,6 mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 407,4 mm (Nghệ An); Sơn Hồng 421,8 mm (Hà Tĩnh); Hướng Sơn 200,6 mm (Quảng Trị); Hồng Vân 143,2 mm (TP Huế); Suối Đá 51 mm (TP Đà Nẵng);…

Trong 12 giờ qua (từ 22 giờ ngày 28-9 đến 10 giờ ngày 29-9), khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Tà Si Láng 192,2 mm (Lào Cai); Km46 154,8 mm (Sơn La); Vạn Mai 240,2 mm (Phú Thọ); Kỳ Thượng 146 mm (Quảng Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh từ 30-70 mm, có nơi trên 120 mm; Thanh Hoá, Nghệ An từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng từ 10-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường ở 10 tỉnh, thành thuộc phía Bắc và miền Trung: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.


