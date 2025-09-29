Đón học sinh đến lớp sau bão số 10, trường học bất ngờ cho về vì "rắc rối"

Sáng 29-9, dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Trị đã có văn bản cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 10 Bualoi, thế nhưng Trường Liên cấp Trưng Vương (phường Nam Đông Hà) vẫn đón học sinh đến trường.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, từ sáng sớm cùng ngày, đơn vị đã nắm được thông tin Trường Liên cấp Trưng Vương sẽ đón học sinh trở lại trường.

Vì vậy, lãnh đạo Sở đã liên lạc, yêu cầu trường phải chấp hành chỉ đạo cho học sinh nghỉ học đã ban hành, vì dự báo hoàn lưu của bão số 10 rất phức tạp.

Trường Liên cấp Trưng Vương đã cho học sinh nghỉ học vào trưa nay

Trao đổi với với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại, ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Liên cấp Trưng Vương - cho rằng trường không tổ chức dạy học, chỉ tạo điều kiện "giữ con" giúp phụ huynh vì họ có nhu cầu. Tuy nhiên, đến trưa nay, nhà trường đã có thông báo cho học sinh nghỉ học vì thấy "rắc rối".

Theo ông Dũng, trường đón học sinh đến lớp trong sáng nay là do nhu cầu của phụ huynh. "Nếu bão vào thì phụ huynh ở nhà dọn dẹp các thứ, nhưng bão không vào, không ảnh hưởng gì nên họ đi làm bình thường. Quan điểm của phụ huynh là nhờ trường giữ con cho họ, ai muốn đi thì đi, vì trường không tổ chức. Nếu học sinh nghỉ ở nhà thì nhà trường, giáo viên sẽ khoẻ. Ở đây, trường chỉ giúp phụ huynh chăm con" - ông Dũng phân trần.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về công tác ứng phó bão số 10 Bualoi, ngành giáo dục tỉnh này đã ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh, học viên nghỉ học trong ngày 29-9.