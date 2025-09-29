Đón học sinh đến lớp sau bão số 10, trường học bất ngờ cho về vì "rắc rối"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đón học sinh đến lớp sau bão số 10, trường học bất ngờ cho về vì "rắc rối"

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Đến trưa 29-9, trường học này đã thông báo cho học sinh nghỉ học, nhiều phụ huynh đã đón con về nhà.

Sáng 29-9, dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Trị đã có văn bản cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 10 Bualoi, thế nhưng Trường Liên cấp Trưng Vương (phường Nam Đông Hà) vẫn đón học sinh đến trường. 

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, từ sáng sớm cùng ngày, đơn vị đã nắm được thông tin Trường Liên cấp Trưng Vương sẽ đón học sinh trở lại trường. 

Vì vậy, lãnh đạo Sở đã liên lạc, yêu cầu trường phải chấp hành chỉ đạo cho học sinh nghỉ học đã ban hành, vì dự báo hoàn lưu của bão số 10 rất phức tạp.

Đón học sinh đến lớp sau bão số 10, trường học bất ngờ cho về vì "rắc rối"- Ảnh 1.

Trường Liên cấp Trưng Vương đã cho học sinh nghỉ học vào trưa nay

Trao đổi với với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại, ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Liên cấp Trưng Vương - cho rằng trường không tổ chức dạy học, chỉ tạo điều kiện "giữ con" giúp phụ huynh vì họ có nhu cầu. Tuy nhiên, đến trưa nay, nhà trường đã có thông báo cho học sinh nghỉ học vì thấy "rắc rối".

Theo ông Dũng, trường đón học sinh đến lớp trong sáng nay là do nhu cầu của phụ huynh. "Nếu bão vào thì phụ huynh ở nhà dọn dẹp các thứ, nhưng bão không vào, không ảnh hưởng gì nên họ đi làm bình thường. Quan điểm của phụ huynh là nhờ trường giữ con cho họ, ai muốn đi thì đi, vì trường không tổ chức. Nếu học sinh nghỉ ở nhà thì nhà trường, giáo viên sẽ khoẻ. Ở đây, trường chỉ giúp phụ huynh chăm con" - ông Dũng phân trần.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về công tác ứng phó bão số 10 Bualoi,  ngành giáo dục tỉnh này đã ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh, học viên nghỉ học trong ngày 29-9.

Tin liên quan

Quảng Trị sau bão số 10: Cột điện gãy đôi, nhà dân chỉ còn trơ khung

Quảng Trị sau bão số 10: Cột điện gãy đôi, nhà dân chỉ còn trơ khung

(NLĐO) - Bão số 10 càn quét để lại cảnh tan hoang ở Phú Trạch (Quảng Trị) khi hàng loạt cột điện, cây xanh gãy đổ, nhà dân trơ khung...

Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phụ huynh từ chối "tấm lòng" của phó hiệu trưởng

(NLĐO) - Trước đó, dư luận xôn xao về clip ghi lại cảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế ngăn học sinh đi viện mặc dù nhiều em có dấu hiệu nghi ngộ độc

VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi áp sát khiến sóng biển ở Hòn La (Quảng Trị) dâng cao dữ dội, chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán dân sống gần cảng.

tỉnh Quảng trị trường học Sở GD-ĐT bão số 10 học sinh thiệt hại bão số 10 trường Trưng Vương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo