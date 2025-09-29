VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đêm 28 rạng sáng ngày 29-9, bão số 10 Bualoi vào đất liền đã gây mưa to và gió lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Vào trưa 29-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương, tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu, chia cắt. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều nơi bị cắt điện, nước; sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại tại Nghệ An vào sáng ngày 29-9.
Hình ảnh nhiều tuyến đường, khu dân cư biến thành "sông" do mưa lớn của bão số 10 gây ra
