VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đêm 28 rạng sáng ngày 29-9, bão số 10 Bualoi vào đất liền đã gây mưa to và gió lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vào trưa 29-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương, tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu, chia cắt. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều nơi bị cắt điện, nước; sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại tại Nghệ An vào sáng ngày 29-9.

Hai cháu nhỏ tại một khu dân cư ngập nước

Nam thanh niên tỏ ra lạc quan khi đi qua một đoạn đường bị ngập sâu

Việc đi lại của người dân gặp khó khăn do các tuyến đường bị ngập sâu





Mặc dù bão số 10 đã quét qua, nhưng do hoàn lưu gây mưa lớn nên nhiều tuyến phố tại Nghệ An vẫn bị ngập

Hình ảnh nhiều tuyến đường, khu dân cư biến thành "sông" do mưa lớn của bão số 10 gây ra

Đường phố biến thành sông

Các tấm tôn nằm khắp nơi trên đường

Nhà chờ xe buýt bị đổ sập

Một khu dân cư bị ngập sâu do mưa lớn của bão số 10 gây ra

Xe ô tô bị mái nhà sập đè lên