VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước

Tin - ảnh- clip: Đức Ngọc

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền lúc nửa đêm về sáng gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều xã, phường ở Nghệ An chìm trong “biển” nước.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đêm 28 rạng sáng ngày 29-9, bão số 10 Bualoi vào đất liền đã gây mưa to và gió lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vào trưa 29-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương, tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu, chia cắt. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều nơi bị cắt điện, nước; sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại tại Nghệ An vào sáng ngày 29-9.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 1.

Hai cháu nhỏ tại một khu dân cư ngập nước

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 2.

Nam thanh niên tỏ ra lạc quan khi đi qua một đoạn đường bị ngập sâu

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 3.

Việc đi lại của người dân gặp khó khăn do các tuyến đường bị ngập sâu


VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 4.

Mặc dù bão số 10 đã quét qua, nhưng do hoàn lưu gây mưa lớn nên nhiều tuyến phố tại Nghệ An vẫn bị ngập

Hình ảnh nhiều tuyến đường, khu dân cư biến thành "sông" do mưa lớn của bão số 10 gây ra

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 5.

Đường phố biến thành sông

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 6.

Các tấm tôn nằm khắp nơi trên đường

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 7.

Nhà chờ xe buýt bị đổ sập

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 8.

Một khu dân cư bị ngập sâu do mưa lớn của bão số 10 gây ra

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 9.

Xe ô tô bị mái nhà sập đè lên

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 quét qua, nhiều nơi ngập chìm trong “biển” nước- Ảnh 10.

Đồ đạc của người dân bị gió xô đổ, nước cuốn

Tin liên quan

Quảng Trị sau bão số 10: Cột điện gãy đôi, nhà dân chỉ còn trơ khung

Quảng Trị sau bão số 10: Cột điện gãy đôi, nhà dân chỉ còn trơ khung

(NLĐO) - Bão số 10 càn quét để lại cảnh tan hoang ở Phú Trạch (Quảng Trị) khi hàng loạt cột điện, cây xanh gãy đổ, nhà dân trơ khung...

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ

(NLĐO)- Bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền lúc nửa đêm về sáng gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều xã, phường ở Thanh Hóa chìm trong biển nước.

Bão số 10 Bualoi quần thảo dữ dội: 8 người mắc kẹt trong 2 ngôi nhà sập

(NLĐO) - Gió giật mạnh trong bão số 10 Bualoi khiến 2 nhà dân bị sập, tốc mái, 8 người bị mắc kẹt phải cầu cứu cơ quan chức năng.

mưa lớn mưa lớn kéo dài tốc mái nhà sập bão số 10 bão số 10 bualoi hậu quả bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo