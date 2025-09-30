HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Số người thương vong do bão số 10 tăng cao, tàn phá hàng trăm ngàn ngôi nhà

Thùy Linh

(NLĐO) - Tới sáng 30-9, bão số 10 đã khiến 19 người chết, 92 người bị thương, trong khi 21 người mất tích, mất liên lạc chưa thể tìm thấy.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tới 6 giờ 30 sáng ngày 30-9, bão số 10 đã khiến 19 người chết (Sơn La 1, Lạng Sơn 1, Hưng Yên 2, Ninh Bình 9, Nghệ An 1, Huế 1, Thanh Hóa 2, Hà Tĩnh 1, Đà Nẵng 1); 92 người bị thương (Lào Cai 2, Quảng Ninh 9, Hải Phòng 9, Hưng Yên 11, Ninh Bình 30, Thanh Hóa 2, Nghệ An 3, Hà Tĩnh 15, Quảng Trị 10, Huế 1).

Số người thương vong do bão số 10 tăng cao, tàn phá hàng trăm ngàn ngôi nhà- Ảnh 1.

Lực lượng Công an xã tại Phú Thọ cứu người bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Gif

Cùng với đó, bão số 10 khiến 13 người mất tích (Sơn La 1, Quảng Trị 12); 8 người mất liên lạc là lao động trên tàu BĐ 97258 TS tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý, mất liên lạc từ 20 giờ 13 phút ngày 27-9 đến nay vẫn chưa có thông tin và tìm kiếm được.

Bão số 10 và mưa lũ, dông lốc tàn phá hàng trăm ngàn ngôi nhà

Bão số 10 cũng khiến 122.874 nhà hư hỏng, tốc mái; 3.371 nhà ngập (Thanh Hóa 17, Nghệ An 2.244, Hà Tĩnh 1.107, Quảng Trị 18). Đến 5 giờ ngày 30-9, còn 1.426 hộ bị cô lập tại Hà Tĩnh.

22.578 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Xảy ra 15 sự cố đê điều tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; nhiều vị trí sạt lở, lún sụt, tràn, vỡ đoạn đê, một số đã được xử lý giờ đầu.

1.769 ha thủy sản bị thiệt hại, 163 điểm ngầm tràn trên quốc lộ bị ngập, ách tắc; nhiều tuyến tỉnh lộ, đường nông thôn bị sạt lở, ngập lụt; 6.410 m kè, bờ sông, bờ biển bị ảnh hưởng.

65.000 m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) bị tốc mái, 5.590 cột điện gãy, đổ (chủ yếu tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh); nhiều tỉnh mất điện diện rộng.

51.219 cây xanh bị gãy, đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Dự báo ngày 30-9, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Từ ngày 30-9 đến 1-10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và trên các sông nhỏ ở mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2.

