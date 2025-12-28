SỔ TAY: Lợi ích song hành

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đơn hàng sụt giảm, chi phí tăng cao, việc chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ) càng trở thành phép thử rõ nét đối với trách nhiệm xã hội và bản lĩnh quản trị của mỗi doanh nghiệp (DN).

Thực tế cho thấy, NLĐ luôn là đối tượng chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất khi kinh tế suy thoái. Thu nhập bấp bênh, giờ làm giảm, nguy cơ mất việc khiến nhiều gia đình công nhân (CN) đối diện một cái Tết chật vật, lo toan. Trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm, chia sẻ kịp thời từ DN không đơn thuần là khoản thưởng hay phần quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, là niềm tin để NLĐ tiếp tục gắn bó và đồng hành.

Chăm lo Tết cho NLĐ trước hết là trách nhiệm, không phải sự ban phát. DN tồn tại và phát triển nhờ sức lao động, sự cống hiến và lòng trung thành của NLĐ. Vì vậy, việc bảo đảm lương, thưởng Tết, chi trả đúng hạn, tổ chức xe đưa đón về quê, hỗ trợ NLĐ khó khăn… chính là cách DN tri ân những đóng góp thầm lặng suốt một năm dài. Trong khó khăn, trách nhiệm ấy không được phép bị xem nhẹ hay cắt giảm một cách vô cảm.

Tất nhiên, không thể phủ nhận nhiều DN cũng đang chật vật xoay xở để duy trì sản xuất, giữ việc làm cho NLĐ. Nhưng chính trong nghịch cảnh, cách ứng xử với NLĐ lại càng thể hiện tầm nhìn dài hạn. DN biết chia sẻ khó khăn, minh bạch tình hình, cùng NLĐ bàn bạc giải pháp sẽ nhận lại sự đồng cảm và gắn kết bền chặt.

Ngược lại, những nơi cắt thưởng, chậm lương, phớt lờ đời sống CN có thể "tiết kiệm" được trước mắt nhưng sẽ đánh mất niềm tin - thứ tài sản vô hình nhưng quyết định sự phát triển lâu dài.

Nhiều mô hình chăm lo Tết sáng tạo đã cho thấy trách nhiệm không nhất thiết phải đồng nghĩa với chi phí lớn. Một bữa cơm tất niên ấm cúng, một chuyến xe nghĩa tình, một phần quà Tết đúng lúc, hay đơn giản là lời chúc chân thành từ lãnh đạo cũng đủ sưởi ấm NLĐ. Quan trọng hơn cả là thái độ trân trọng và tinh thần không bỏ lại ai phía sau.

Ở góc độ rộng hơn, chăm lo Tết cho NLĐ còn góp phần ổn định an sinh xã hội, giữ chân lực lượng lao động và tạo nền tảng cho phục hồi kinh tế. Khi NLĐ có một cái Tết đủ đầy, họ sẽ trở lại nhà máy, công xưởng với tâm thế tích cực hơn, năng suất lao động cao hơn. Đó là lợi ích song hành, không phải sự hy sinh đơn phương của DN.

Tết là thời khắc của sum vầy và nhân ái. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, mỗi DN cần xem việc chăm lo Tết cho NLĐ như một cam kết đạo đức và một chiến lược phát triển bền vững. Bởi suy cho cùng, DN mạnh không chỉ ở lợi nhuận, mà còn ở cách đối xử với con người đã làm nên giá trị của chính mình.