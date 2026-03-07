SỔ TAY: Thu hút đoàn viên nơi đô thị mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

SỔ TAY: Thu hút đoàn viên nơi đô thị mới

Vĩnh Tùng

Mục tiêu phát triển hàng triệu đoàn viên không chỉ là bài toán số lượng

Việc đặt mục tiêu tăng thêm 450.000 đoàn viên vào năm 2026 và 2,2 triệu đoàn viên vào năm 2030 cho thấy quyết tâm rất lớn của Công đoàn TP HCM trong giai đoạn phát triển mới. Nhưng con số ấy không chỉ là một chỉ tiêu tổ chức; nó phản ánh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách làm, thích ứng với không gian kinh tế và mô hình quản trị mới của đô thị vùng.

Bối cảnh hiện nay rất khác trước. Khi TP HCM cùng Bình Dương và Đồng Nai tạo nên một không gian kinh tế liên kết chặt chẽ, đây không chỉ là vùng công nghiệp lớn nhất cả nước mà còn là nơi tập trung hàng triệu lao động. 

Chỉ riêng hệ thống Công đoàn sau sắp xếp đã quản lý một lực lượng đoàn viên rất lớn, đặt ra thách thức về tổ chức và phương thức hoạt động. Sau hợp nhất, số đoàn viên tại khu vực TP HCM ước tính lên tới khoảng 2,5 triệu người, cho thấy quy mô và áp lực quản lý cực kỳ lớn đối với tổ chức Công đoàn.

Trong không gian kinh tế mới ấy, lực lượng lao động ngày càng đa dạng: từ công nhân trong các KCN lớn, lao động trong doanh nghiệp (DN) tư nhân, đến lao động phi chính thức. Nếu chỉ duy trì cách tiếp cận truyền thống - chờ DN thành lập Công đoàn cơ sở rồi mới phát triển đoàn viên - thì sẽ rất khó đạt mục tiêu. Chính vì vậy, việc đổi mới phương thức tiếp cận người lao động (NLĐ) trở thành yếu tố quyết định.

Việc tổ chức lại hệ thống Công đoàn mô hình 2 cấp theo hướng tinh gọn, linh hoạt hơn giúp giảm tầng nấc trung gian, tăng hiệu quả điều hành, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực tập trung nhiều hơn cho Công đoàn cơ sở - nơi trực tiếp gắn bó với NLĐ. Khi tổ chức Công đoàn "đi xuống" tận địa bàn dân cư, khả năng tiếp cận NLĐ cũng sẽ rộng mở hơn. Tuy nhiên, đổi mới tổ chức chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là đổi mới nội dung hoạt động. Trong môi trường cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, NLĐ sẽ chỉ gắn bó với Công đoàn nếu họ cảm nhận được giá trị thực sự. Vì vậy, việc đa dạng hóa phúc lợi, hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống, tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền lợi trong quan hệ lao động... phải trở thành trọng tâm.

Có thể nói, mục tiêu phát triển hàng triệu đoàn viên không chỉ là bài toán số lượng. Đó là phép thử đối với khả năng đổi mới của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Khi không gian kinh tế mở rộng, tổ chức Công đoàn TP HCM phải mở rộng cách nghĩ và cách làm. 

Nếu làm tốt điều này, Công đoàn TP HCM không chỉ đạt được các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, mà còn xây dựng được một tổ chức thực sự vững mạnh - nơi NLĐ tìm thấy chỗ dựa, còn DN tìm thấy đối tác đồng hành tin cậy.

Tin liên quan

Cả nước kết nạp mới gần 1,1 triệu đoàn viên

Cả nước kết nạp mới gần 1,1 triệu đoàn viên

Thực hiện chương trình “Năm phát triển đoàn viên”, trong năm 2016, các cấp Công đoàn (CĐ) cả nước đã kết nạp mới gần 1,1 triệu đoàn viên, đạt 110% kế hoạch năm, nâng tổng số đoàn viên hiện nay lên 9,6 triệu đoàn viên với gần 130.000 CĐ cơ sở.

Công đoàn phường Tây Thạnh: Phấn đấu kết nạp 50% lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn

(NLĐO)- Hằng năm, Công đoàn phường Tây Thạnh, TP HCM phấn đấu phát triển 150 đoàn viên Công đoàn

Kết nạp 32 công nhân - lao động ưu tú vào Đảng

(NLĐO) - Giữa không gian thiêng liêng tại Nghĩa trang Hàng Dương 32 công nhân - lao động ưu tú của TPHCM đã vinh dự tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng

đoàn viên Công đoàn cạnh tranh quyền lợi công nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo