Thời sự

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa báo cáo về di tích Hòn Vọng Phu được chi 17 tỉ đồng để gia cố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sở VH-TT-DL Thanh Hóa khẳng định thông tin báo chí phản ảnh về di tích hòn Vọng Phu được chi 17 tỉ đồng để gia cố là đúng thực tế và đang chỉ đạo xử lý.

Ngày 26-1, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa cho biết sở này vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí, dư luận, phản ánh liên quan đến di tích hòn Vọng Phu (thuộc phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa báo cáo về di tích Hòn Vọng Phu được chi 17 tỉ đồng để gia cố - Ảnh 1.

Danh thắng hòn Vọng Phu sau khi được Thanh Hóa chi 17 tỉ đồng để gia cố. Ảnh: Tuấn Minh

Theo báo cáo, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, ngày 20-1, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND phường Đông Quang và các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra thực tế tại di tích.

Tại thời điểm kiểm tra, di tích hòn Vọng Phu đã hoàn thành thi công, hiện trạng cho thấy hòn Vọng Phu có màu xám sáng trắng hơn so với đá tự nhiên khu vực núi Nhồi; toàn thân có một lớp bột đá mịn trắng bao phủ.

Từ dưới chân núi đi lên đến chân hòn Vọng Phu xuất hiện một số điểm tự phát xây bệ thờ, đặt bát hương; khu vực xung quanh đỉnh núi và dưới chân di tích còn vật liệu xây dựng chưa được thu dọn sau thi công. Tại khu vực bia Ma Nhai vẫn còn hệ thống tường xây bao và các bệ thờ do người dân tự ý xây dựng, sơn màu trắng vào phần đá phía dưới bia...

Báo cáo cũng cho thấy danh thắng này chưa có lối đi riêng, để lên hòn Vọng Phu phải đi qua đất ở của các hộ dân.

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cũng thông tin rõ số tiền 17 tỉ đồng để bảo tồn, gia cố hòn Vọng Phu được thực hiện đúng quy trình, quy định theo các quy định của pháp luật.

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa báo cáo về di tích Hòn Vọng Phu được chi 17 tỉ đồng để gia cố - Ảnh 2.

Hòn Vọng Phu trước khi được gia cố, chống đổ sập

Từ kết quả kiểm tra, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa khẳng định việc báo chí phản ánh về màu sắc mới của hòn Vọng Phu và cảnh quan khu vực di tích là phù hợp với hiện trạng thực tế.

Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã giao chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án xử lí bề mặt hòn Vọng Phu, bảo đảm tính mĩ thuật và màu sắc tương đồng với hiện trạng núi đá; đồng thời tổ chức thu dọn, vệ sinh mặt bằng thi công dưới chân di tích, tổ chức tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng và tượng thờ trái phép tại khu vực di tích; hoàn trả mặt bằng, bảo đảm cảnh quan không gian tự nhiên của danh lam thắng cảnh, hoàn thành trước ngày 30-1-2026.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, di tích hòn Vọng Phu (thuộc cụm di tích danh lam thắng cảnh núi An Hoạch) sau nhiều lần bị sét đánh gây bong vỡ, có nguy cơ đổ sập nên UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định duyệt chi 17 tỉ đồng để bảo tồn, gia cố chống sập đổ.

Tuy nhiên, sau khi di tích được gia cố xong đã gây ra nhiều tranh cãi do công trình có màu trắng sáng. Việc bỏ ra số tiền 17 tỉ đồng để bảo vệ một khối đá có thực sự cần thiết.

Toàn cảnh danh thắng hòn Vọng Phu

Trước thông tin phản ánh của báo chí và dư luận xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao các sở, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, dư luận xã hội; bảo đảm thống nhất, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Về thông tin hòn Vọng Phu sáng trắng hơn trước, chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa) cho biết cấu tạo của thân Hòn Vọng Phu là đá vôi màu "sáng trắng", trước thời điểm thi công, phần lớn bề mặt xung quanh Hòn Vọng Phu được bao phủ bởi lớp rêu, bụi theo thời gian có màu sẫm tối.

Để bảo vệ bề mặt đá, hòn Vọng Phu đã được bọc nilon trước khi phun Foam (ngăn Foam bám vào bề mặt đá), với thời gian khoảng 2 tháng. Sau khi lớp Foam, nilon được tháo ra lớp rêu, bụi theo thời gian trên bề mặt đá đã bị bị bong ra để lộ màu sáng trắng của đá tự nhiên.

