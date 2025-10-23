Sở Xây dựng TP HCM: Thành phố chỉ còn một điểm thường xảy ra tai nạn

9 tháng đầu năm 2025, TP HCM ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Trong 9 tháng qua, TP HCM ghi nhận 4 vụ ùn ứ giao thông nhỏ

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025. Theo đó, trong 9 tháng qua, toàn thành phố xảy ra 1.516 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 759 người chết và 865 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 614 vụ, số người chết giảm 56 và số người bị thương giảm 565 người. Hiện TP chỉ còn một điểm thường xảy ra tai nạn là cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công.

Công tác kiểm soát ùn tắc giao thông cũng có chuyển biến rõ rệt. Tính đến nay, TP còn 24 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó chỉ xảy ra 4 vụ ùn ứ giao thông nhỏ, được lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng, không để kéo dài.

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, 9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã chủ trì lập và trình cấp thẩm quyền chủ trương đầu tư 13 dự án, gồm nhiều công trình trọng điểm như đường Vành đai 4 TP HCM, cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và đường trục Bắc – Nam.

Đồng thời, sở đang chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 cho khoảng 154 dự án hạ tầng giao thông; tham gia góp ý chuyên ngành cho hơn 900 dự án hạ tầng giao thông và kỹ thuật do Sở Tài chính tổng hợp.

Nút giao An Phú đang được đẩy nhanh tiến độ

Từ đầu năm đến nay, TP đã khởi công 26 dự án và hoàn thành, đưa vào sử dụng 30 dự án giao thông – hạ tầng kỹ thuật.

Ba tháng cuối năm, TP HCM đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư, đồng loạt khởi công và khánh thành hàng loạt công trình trọng điểm. Sở Xây dựng sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai 20 dự án lớn như cao tốc TP HCM – Mộc Bài; nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 50; các đoạn 1 và 2 của Vành đai 2; tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương); dự án nạo vét, cải tạo kênh Đôi và rạch Xuyên Tâm; cầu đường Nguyễn Khoái; nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144 và tuyến từ ĐH606 đến giáp vành đai Bắc Mỹ Phước.

Dự kiến, trong quý IV, TP sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 25 công trình giao thông như nút giao An Phú, đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến Nguyễn Hoàng), đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An) và đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài.

Đáng chú ý, TP HCM còn đặt mục tiêu vận hành 6 tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo, gồm các tuyến kết nối sân bay, trung tâm, cảng Bến Đầm và các khu danh lam thắng cảnh. Các tuyến này dự kiến chạy hơn 100 chuyến mỗi ngày, sử dụng xe buýt điện từ 28 đến 60 chỗ, hoạt động theo mô hình không trợ giá...