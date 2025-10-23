Sở Xây dựng TP HCM: Thành phố chỉ còn một điểm thường xảy ra tai nạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Sở Xây dựng TP HCM: Thành phố chỉ còn một điểm thường xảy ra tai nạn

Ngọc Quý

(NLĐO) - 9 tháng qua, tai nạn và ùn tắc ở TP HCM giảm mạnh, trong khi hàng loạt dự án giao thông - hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ

9 tháng đầu năm 2025, TP HCM ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phát triển hạ tầng kỹ thuật.

- Ảnh 1.

Trong 9 tháng qua, TP HCM ghi nhận 4 vụ ùn ứ giao thông nhỏ

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025. Theo đó, trong 9 tháng qua, toàn thành phố xảy ra 1.516 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 759 người chết và 865 người bị thương. 

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giảm 614 vụ, số người chết giảm 56 và số người bị thương giảm 565 người. Hiện TP chỉ còn một điểm thường xảy ra tai nạn là cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công.

Công tác kiểm soát ùn tắc giao thông cũng có chuyển biến rõ rệt. Tính đến nay, TP còn 24 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó chỉ xảy ra 4 vụ ùn ứ giao thông nhỏ, được lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng, không để kéo dài.

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, 9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã chủ trì lập và trình cấp thẩm quyền chủ trương đầu tư 13 dự án, gồm nhiều công trình trọng điểm như đường Vành đai 4 TP HCM, cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và đường trục Bắc – Nam. 

Đồng thời, sở đang chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 cho khoảng 154 dự án hạ tầng giao thông; tham gia góp ý chuyên ngành cho hơn 900 dự án hạ tầng giao thông và kỹ thuật do Sở Tài chính tổng hợp.

- Ảnh 3.

Nút giao An Phú đang được đẩy nhanh tiến độ

Từ đầu năm đến nay, TP đã khởi công 26 dự án và hoàn thành, đưa vào sử dụng 30 dự án giao thông – hạ tầng kỹ thuật.

Ba tháng cuối năm, TP HCM đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư, đồng loạt khởi công và khánh thành hàng loạt công trình trọng điểm. Sở Xây dựng sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai 20 dự án lớn như cao tốc TP HCM – Mộc Bài; nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 50; các đoạn 1 và 2 của Vành đai 2; tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương); dự án nạo vét, cải tạo kênh Đôi và rạch Xuyên Tâm; cầu đường Nguyễn Khoái; nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144 và tuyến từ ĐH606 đến giáp vành đai Bắc Mỹ Phước.

Dự kiến, trong quý IV, TP sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 25 công trình giao thông như nút giao An Phú, đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến Nguyễn Hoàng), đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An) và đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài.

Đáng chú ý, TP HCM còn đặt mục tiêu vận hành 6 tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo, gồm các tuyến kết nối sân bay, trung tâm, cảng Bến Đầm và các khu danh lam thắng cảnh. Các tuyến này dự kiến chạy hơn 100 chuyến mỗi ngày, sử dụng xe buýt điện từ 28 đến 60 chỗ, hoạt động theo mô hình không trợ giá...

Tin liên quan

Công trình công cộng ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công năm 2026

Công trình công cộng ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công năm 2026

(NLĐO) - Dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh ở khu vực Bến Nhà Rồng dự kiến khởi công trong năm 2026, với quy mô diện tích hơn 329.000 m2

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên

(NLĐO) - Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam, được khởi công xây dựng tại tỉnh Hưng Yên

Dự khởi công trường học, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời 2 em nhỏ lên ngồi cùng bàn

(NLĐO) - Dự lễ khởi công dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt yêu cầu các công trình phải đạt tiêu chuẩn văn minh, hiện đại và kiên cố

TP HCM ùn tắc giao thông khánh thành ùn ứ khởi công công trình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo