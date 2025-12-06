Sở Y tế Gia Lai tìm cách hoàn tiền cho 1.542 người nộp hồ sơ tuyển dụng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sở Y tế Gia Lai tìm cách hoàn tiền cho 1.542 người nộp hồ sơ tuyển dụng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi đã thu tiền lệ phí của 1.542 người nộp hồ sơ nhưng không tổ chức thi tuyển do sáp nhập tỉnh thành, Sở Y tế Gia Lai đang tìm cách hoàn tiền.

Ngày 6-12, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tài chính xin ý kiến, hướng dẫn thực hiện việc hoàn tiền tuyển dụng viên chức ngành y tế đã thu năm 2024.

Từ tháng 11-2024, Sở Y tế Gia Lai đã có kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y và đã tiếp nhận 1.542 hồ sơ, thu hơn 462 triệu đồng phí tuyển dụng. Toàn bộ số tiền này đã nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Y tế Gia Lai tìm cách hoàn tiền tuyển dụng cho 1 . 542 Hồ sơ đã thu - Ảnh 1.

Sở Y tế Gia Lai đang tìm cách hoàn lại số tiền đã thu của 1.542 người nộp hồ sơ tuyển dụng

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan từ việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, nên kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2024 không thể triển khai.

Sau sắp xếp, nhu cầu sử dụng viên chức thay đổi, Sở Y tế đã ngừng thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 và xây dựng kế hoạch tuyển dụng mới cho năm 2025 phù hợp với thực tế nhu cầu nhân lực tại các đơn vị.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dự tuyển, tháng 10-2025, Sở Y tế đã đề xuất sử dụng nguồn thu phí tuyển dụng viên chức năm 2025 để hoàn trả số tiền 462 đã thu của 1.542 người nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển năm 2024. Sau khi hoàn trả, phần chênh lệch còn lại của nguồn thu năm 2025 sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Tài chính đã căn cứ vào các quy định hiện hành thì thấy đề xuất của Sở Y tế Gia Lai là "chưa có cơ sở theo quy định của pháp luật".


Tin liên quan

Hoàn tiền khi tự mua thuốc là giải pháp tình thế

Hoàn tiền khi tự mua thuốc là giải pháp tình thế

Quy định người bệnh diện BHYT được hoàn tiền khi phải tự mua thuốc, vật tư được đại diện Bộ Y tế cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn ngắn

Mua thuốc BHYT ngoài bệnh viện được hoàn tiền?

Bộ Y tế đang nghiên cứu, xây dựng quy định cơ chế hoàn trả chi phí thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục BHYT chi trả mà người dân phải tự mua bên ngoài

Thiếu thuốc, người bệnh BHYT phải tự mua có được hoàn tiền?

(NLĐO) - Tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đang diễn ra phổ biến tại các tỉnh như Bắc Giang, Bình Dương, Hà Nam, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Quảng Nam...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo