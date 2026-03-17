Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo vụ “lang băm” Hoàng Minh Đường chiếm đoạt 227 tỉ đồng

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa ngày 16-3 đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế liên quan tới đường dây "lang băm" do thần y dỏm Hoàng Văn Toàn (SN 1987; ngụ xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đã lừa đảo chiếm đoạt tại sản của hàng chục ngàn người bệnh, chiếm đoạt 226 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây lang băm do Hoàng Văn Toàn điều hành. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2025, khi nắm được tình hình về hoạt động bất thường của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, Sở Y tế đã chủ động trao đổi thông tin với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Thanh Hóa để cùng rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của phòng khám này.

Ngày 24-8-2025, đoàn kiểm tra liên ngành giữa Sở Y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở và phát hiện một số vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề (ông Hoàng Văn Toàn hành nghề tại cơ sở nhưng không báo cáo người hành nghề về Sở Y tế); niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Quảng cáo không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động được phê duyệt; thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm thông qua mạng xã hội khi chưa thực hiện công bố khám chữa bệnh từ xa theo quy định; sử dụng sản phẩm "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền…

Hoàng Văn Toàn thu mua lá cỏ cây của người dân về nhà tự điều chế ra loại thuốc đắp xương khớp gia truyền 3 đời "Hoàng Minh Đường"

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 82 triệu đồng.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm rõ nội dung quảng cáo "lương y" và "bài thuốc gia truyền" qua kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý, Sở Y tế Thanh Hóa không cấp Giấy chứng nhận lương y đối với ông Hoàng Văn Toàn; không cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền đối với sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Tuy nhiên, qua phản ánh và thông tin trên một số kênh truyền thông, trong quá trình hoạt động, cơ sở và các trang thông tin liên quan đã sử dụng, quảng bá các nội dung như: danh xưng "lương y", nội dung "bài thuốc gia truyền", đồng thời quảng cáo về hiệu quả điều trị của sản phẩm mang tên "thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường". Các nội dung quảng cáo này không đúng với hồ sơ quản lý của cơ quan Nhà nước, có dấu hiệu gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm thảo dược đắp xương khớp không được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp phép, nhưng đường dây "lang băm" đã bán cho hàng chục ngàn người tiêu dùng, chiếm đoạt 227 tỉ đồng

Do hoạt động của cơ sở có dấu hiệu liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương và có tính chất liên tỉnh, trong đó các hoạt động quảng cáo và bán sản phẩm chủ yếu được thực hiện trên môi trường mạng, nên quá trình xác minh, điều tra cần thời gian để thu thập đầy đủ chứng cứ.

Vụ việc sau đó được lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ và triệt phá đường dây lừa đảo do Hoàng Văn Toàn cầm đầu.