Sở Y tế TP HCM: Sản phẩm An Phế Đan không phải là thuốc

Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hải Nam, Quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, đã thông tin về sản phẩm An Phế Đan được quảng cáo thời gian qua.

Ông Nguyễn Hải Nam, Quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, trả lời tại buổi họp báo chiều 23-10. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ông Nguyễn Hải Nam cho biết sản phẩm An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Căn cứ theo Luật Dược và các quy định khác liên quan, thuốc chỉ được phép lưu hành khi đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký hoặc có giấy phép nhập khẩu.

"Việc quảng cáo sản phẩm với nội dung liên quan thuốc điều trị bệnh khi chưa có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nội dung quảng cáo là hành vi vi phạm quy định tại Luật Quảng cáo ngày 21-6-2012" – ông Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh.

Hệ thống y tế tư nhân tại TP HCM phát triển mạnh

Liên quan đến phát triển y tế tư nhân, ông Nguyễn Hải Nam cho hay ngành y tế TP HCM xác định khu vực y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc đồng hành cùng hệ thống y tế công lập thực hiện chủ trương phát triển y tế chuyên sâu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.



Trước đó, ngày 27-2-2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 201/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển y tế tư nhân.

Tiếp theo, ngày 4-5-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, có chủ trương, giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư mở rộng và phát triển cung ứng dịch vụ y tế...

Theo ông Nguyễn Hải Nam, với hành lang pháp lý nêu trên đã ghi nhận sự đóng góp của khu vực y tế tư nhân và tạo cơ sở vững mạnh để y tế tư nhân có thể phát triển, được minh chứng rõ rệt bằng sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế tư nhân tại TP HCM những năm gần đây.

Hệ thống y tế tư nhân đã phát triển mạnh về chất và về lượng, thể hiện qua việc đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn tiên tiến.