Thời sự

Sở Y tế TP HCM xác định nguyên nhân gây ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế TP HCM với hơn 80 trường hợp ngộ độc, trong đó có 47 bệnh nhân đã được xuất viện.

Sáng 8-11, Sở Y tế TP HCM cho biết liên quan đến các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, ngành y tế đã tìm thấy tác nhân gây ngộ độc. 

- Ảnh 1.

Các bệnh nhân mua bánh mì tại tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP HCM

Theo Sở Y tế, trong những ngày qua, sở ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được mua tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP HCM. Đến sáng cùng ngày, đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế với hơn 80 trường hợp, trong đó đã có 47 bệnh nhân đã được xuất viện (Bệnh viện Quân Y 175 ghi nhận 47 ca; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM 16 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca, Bệnh viện Bình dân 1 ca).

Riêng tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, trong số 19 ca nhập viện, có 1 trường hợp với các triệu chứng đau bụng dữ dội và nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, có kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. 

Bệnh nhân này có triệu chứng sốt, đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần. Hiện tình trạng bệnh nhân tạm ổn định và tiếp tục được điều trị

Sở Y tế cho biết hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc đưa vào các bệnh viện đã ổn định, một số đã được xuất viện, số còn lại tiếp tục được điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành, bao gồm: bù nước – điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh. 

Nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có. 

Theo Sở Y tế, các bệnh viện đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ y về tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Các bệnh viện thu dung điều trị đã phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn thực phẩm TP HCM để phục vụ công tác truy xuất và xác minh. 

Sở An toàn thực phẩm đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao các bệnh viện đã kịp thời thu dung và điều trị các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì theo đúng phác đồ điều trị.


Tin liên quan

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cảnh báo cộng đồng

Hơn 40 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông, TP HCM

(NLĐO) - Đa số bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do bánh mì này nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói...

Thêm nhiều người nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông, TP HCM

(NLĐO) - Trong số các bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì, nhiều người cùng gia đình hoặc cùng công ty

ngộ độc ngộ độc thực phẩm sở y tế bệnh nhân ngộ độc bệnh nhân bị ngộ độc Vi khuẩn salmonella Nghi ngộ độc thực phẩm ngộ độc bánh mì
