Sức khỏe

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo nóng với Bệnh viện Từ Dũ

Liên Anh

(NLĐO) - Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương báo cáo làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan, gửi về Sở Y tế trước ngày 11-1.

Ngày 9-1, Sở Y tế TPHCM cho biết thời gian qua đã nhận được phản ánh của người dân về hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ

Quảng cáo trong bệnh viện: Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ khắc phục ngay - Ảnh 1.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương báo cáo làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan, gửi về Sở Y tế trước ngày 11-1 để xem xét và xử lý.

Ngay sau tiếp nhận phản ánh, Sở Y tế đã chỉ đạo Phòng Kiểm tra – Pháp chế phối hợp Phòng Nghiệp vụ Y trực tiếp làm việc với Bệnh viện Từ Dũ để rà soát, làm rõ các nội dung liên quan. Việc kiểm tra được thực hiện với tinh thần khách quan, nghiêm túc, đúng quy định, đặt quyền lợi người bệnh và môi trường khám chữa bệnh phù hợp với mục tiêu chuyên môn lên hàng đầu.

Qua buổi làm việc, Bệnh viện Từ Dũ thể hiện tinh thần tiếp thu và cầu thị, Ban Giám đốc bệnh viện đã cam kết chủ động rà soát toàn bộ các hoạt động truyền thông, quảng bá tại đơn vị, đồng thời làm việc với các đối tác để yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, sáng cùng ngày, qua kiểm tra thực tế, Sở Y tế nhận thấy Bệnh viện Từ Dũ vẫn chưa khắc phục triệt để các hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên bệnh viện. Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ khẩn trương báo cáo làm rõ toàn bộ các nội dung liên quan, gửi về Sở Y tế trước ngày 11-1 để tổng hợp, xem xét và xử lý theo quy định.

Sở Y tế cho rằng thông tin phản ánh giúp cơ quan quản lý kịp thời nhìn lại, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế khẳng định mọi hoạt động diễn ra trong khuôn viên bệnh viện, đặc biệt tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành như Bệnh viện Từ Dũ, phải đặt người bệnh ở vị trí trung tâm; tuyệt đối không để các hoạt động mang tính thương mại làm ảnh hưởng đến không gian điều trị, tâm lý người bệnh và thân nhân cũng như hình ảnh, uy tín của ngành y tế thành phố.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Từ Dũ nghiêm túc báo cáo đầy đủ, rà soát toàn diện các hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đang triển khai; kịp thời điều chỉnh hoặc chấm dứt các nội dung, hình thức chưa phù hợp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và mục tiêu hoạt động chuyên môn của bệnh viện công lập.

Tin liên quan

Xúc động dòng thư tay người bệnh cảm ơn y-bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

Xúc động dòng thư tay người bệnh cảm ơn y-bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

(NLĐO) - Đây là động lực quý giá, khẳng định tinh thần phục vụ tận tụy và chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ.

Ngắm những em bé đầu tiên của năm 2026 chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ

(NLĐO) - Ngay khoảnh khắc giao thừa, những tiếng khóc đầu đời vang lên, mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Dấu ấn một tháng “đầy bất ngờ” của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

(NLĐO) - 1 tháng hoạt động, đã có hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, nhiều ca phẫu thuật và cấp cứu được xử trí thành công ngay tại Cần Giờ

