AI 365

Công ty mẹ Facebook xóa nút like và comment trên các website bên ngoài

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Từ ngày 10-2-2026, các nút like và comment sẽ tự động ẩn đi, không gây lỗi hay ảnh hưởng đến chức năng bình thường của website.

Meta (công ty mẹ của Facebook) vừa thông báo sẽ ngừng hỗ trợ hai tiện ích là nút like và nút comment trên các trang web bên ngoài nền tảng này sau 15 năm tồn tại.

Nút like cho phép người dùng thể hiện sự yêu thích, đồng tình với nội dung trên trang; còn nút comment giúp người dùng để lại ý kiến bình luận mà không cần rời website. Hai nút này là thước đo phổ biến của sức ảnh hưởng trực tuyến, xuất hiện hầu hết ở các trang tin, diễn đàn, blog, cửa hàng điện tử...

Meta tuyên bố hủy nút Like và Comment - Ảnh 1.

Meta sẽ ngừng hỗ trợ hai tiện ích là nút like và nút comment trên các trang web bên ngoài Facebook từ ngày 10-2-2026

TIN LIÊN QUAN

Meta cho biết hai tiện ích này thuộc về “thời kỳ cũ” của website và ít được sử dụng, do đó công ty quyết định "khai tử" để tập trung vào các công cụ, tính năng mới hiện đại hơn.

Sau ngày 10-2-2026, các nút like và comment sẽ tự động ẩn đi, không gây lỗi hay ảnh hưởng đến chức năng bình thường của website.

Quản trị viên website không cần thực hiện bất kỳ hành động bắt buộc nào. Đến thời điểm "khai tử", các nút like và comment sẽ tự động biến mất.

Meta nhấn mạnh việc này giúp nền tảng duy trì ổn định và cho phép các nhà phát triển tối ưu website mà không còn phải phụ thuộc vào các plugin cũ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta đang tập trung phát triển các công cụ mang lại giá trị thực cho doanh nghiệp và nhà phát triển, đồng thời đầu tư cho các công nghệ tương lai như AI, thực tế ảo và metaverse.


Tin liên quan

Chủ một doanh nghiệp khóc ròng vì 7 group Facebook "bay màu" chỉ sau một cuộc gọi

Chủ một doanh nghiệp khóc ròng vì 7 group Facebook "bay màu" chỉ sau một cuộc gọi

(NLĐO) - Điều tồi tệ hơn là sau khi bị mất hàng loạt group, chủ doanh nghiệp này chưa tìm thấy cơ chế nào để kháng cáo lấy lại group.

Một ứng dụng nhắn tin quen thuộc của người Việt tiếp tục vượt mặt Facebook, Messenger

(NLĐO) - Ở hạng mục "Nền tảng nhắn tin", Zalo dẫn đầu với tỉ lệ sử dụng đạt 79%, tiếp tục duy trì khoảng cách với Facebook, Messenger, Viber...

Meta nói về trang Facebook giả mạo nhưng vẫn có tick xanh

(NLĐO) - Người dùng đang nhầm lẫn về tick xanh. Đây là biểu tượng xác nhận tài khoản chính chủ, đã được xác minh, không phải cứ có tick xanh là fanpage uy tín.

meta Facebook nút like nút comment
