Sốc: Ngọt band thông báo "rã"

(NLĐO)- "Thành phố tình yêu - Lively Sài Gòn 3" mang chủ đề "Gặp - cuộc tao ngộ của những "nhà thơ" đô thị" - sẽ diễn ra ngày 30-9 tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (TP HCM), với sự tham gia của Ngọt band, BOF, Bút chì màu xanh band, The hood, Im not sure và Sawa Phạm...