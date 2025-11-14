Sôi nổi hội thi "Thuyết minh viên giỏi"

Ngày 14-11, tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức Hội thi "Thuyết minh viên giỏi" năm 2025. Sự kiện hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), đồng thời góp phần tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa của TP HCM và khu vực.

Ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, nhấn mạnh: "Nâng cao năng lực thuyết minh là một trong những giải pháp quan trọng để di sản văn hóa địa phương được tiếp cận rộng rãi hơn, qua đó lan tỏa giá trị, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ trong cộng đồng".

Nhiều tác phẩm đặc sắc được biểu diễn tại hội thi

Hội thi năm nay quy tụ 13 đội đến từ Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu và các xã, phường trên địa bàn. Ở phần thi thuyết minh, thí sinh thể hiện kiến thức chuyên môn thông qua việc giới thiệu những di sản tiêu biểu.

Không khí hội thi trở nên sinh động khi các thí sinh tái hiện những câu chuyện gắn với di sản quen thuộc, cho thấy vai trò quan trọng của thuyết minh viên trong việc đưa di sản đến gần công chúng bằng phương pháp truyền đạt hấp dẫn và thuyết phục.

Nhiều phần thi được chuẩn bị công phu

Phần thi "Rung chuông vàng" diễn ra sôi nổi và căng thẳng với hệ thống câu hỏi bao quát lịch sử di sản trên địa bàn, cùng những quy định về bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản phi vật thể và công tác bảo tàng.

Theo Ban Tổ chức, hội thi không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức đang làm công tác di sản văn hóa giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng tuyên truyền và hiệu quả thuyết minh tại cơ sở. Các phần thi được tổ chức trong 1 ngày nhưng để lại dấu ấn rõ nét, hướng đến mục tiêu đưa di sản văn hóa đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.