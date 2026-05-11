HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sỏi thận có thể theo dõi tại nhà?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Điều quan trọng không phải là tìm kiếm phương pháp “tan sỏi” đơn giản mà đánh giá chính xác kích thước mức độ ảnh hưởng để lựa chọn phương pháp điều trị

Sỏi thận là một trong những bệnh lý tiết niệu phổ biến, có thể gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp phẫu thuật ngay lập tức. Việc theo dõi hay điều trị phụ thuộc vào kích thước sỏi, triệu chứng và mức độ ảnh hưởng đến chức năng thận. Một trường hợp gần đây tại Bệnh viện An Bình cho thấy, sự chần chừ và hiểu sai về điều trị có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh nhân nam 56 tuổi được chẩn đoán sỏi thận từ nhiều năm trước nhưng không theo dõi tại cơ sở y tế. Thay vì tái khám định kỳ, người bệnh lựa chọn sử dụng các sản phẩm được quảng cáo trên mạng với lời hứa "tan sỏi hoàn toàn" do người quen giới thiệu. 

Khi nhập viện, kết quả siêu âm cho thấy viên sỏi đã phát triển lớn đến khoảng 20 mm, gây tắc nghẽn đường niệu và dẫn đến tình trạng thận ứ nước. Đây là một biến chứng nguy hiểm, có thể làm suy giảm chức năng thận nếu không được xử lý kịp thời. Các bác sĩ buộc phải tiến hành can thiệp phẫu thuật để giải quyết tắc nghẽn và bảo tồn thận cho bệnh nhân.

Theo ThS-BS Nguyễn Minh Duật, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, không phải mọi trường hợp sỏi đường tiết niệu đều cần mổ. Trong thực hành lâm sàng, có nhiều bệnh nhân phát hiện sỏi tình cờ qua siêu âm và có thể theo dõi ổn định trong thời gian dài mà không cần can thiệp. Điều này thường áp dụng cho các trường hợp sỏi nhỏ, kích thước dưới 5 đến 6 mm, không gây đau hoặc chỉ gây đau nhẹ, không có dấu hiệu nhiễm trùng và chưa ảnh hưởng đến chức năng thận.

Khi nào sỏi thận có thể theo dõi tại nhà? - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng không phải là tìm kiếm phương pháp “tan sỏi” đơn giản mà đánh giá chính xác kích thước mức độ ảnh hưởng để lựa chọn phương pháp điều trị thích iợp

Với nhóm bệnh nhân này, việc theo dõi tại nhà hoàn toàn có thể thực hiện nếu tuân thủ đúng hướng dẫn. Người bệnh cần uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình đào thải sỏi nhỏ qua đường tiểu, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn phù hợp để hạn chế nguy cơ hình thành sỏi mới. Quan trọng không kém là việc tái khám định kỳ để theo dõi sự thay đổi về kích thước và vị trí của sỏi. Việc theo dõi không có nghĩa là bỏ mặc, mà là một quá trình kiểm soát có chủ đích dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, một trong những hiểu lầm phổ biến hiện nay là tin rằng có thể làm tan hoàn toàn sỏi thận bằng thuốc. 

Trên thực tế, các chuyên gia khẳng định hiện chưa có loại thuốc nào có thể làm tan tất cả các loại sỏi thận. Các loại thuốc được sử dụng trong điều trị chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, bao gồm giảm đau trong cơn quặn thận, giúp giãn đường tiết niệu để tạo điều kiện cho sỏi nhỏ di chuyển và đào thải ra ngoài, hoặc điều chỉnh môi trường nước tiểu nhằm hạn chế sự hình thành sỏi mới.

Việc tin vào các sản phẩm không được kiểm chứng không chỉ không mang lại hiệu quả như mong đợi mà còn khiến người bệnh trì hoãn điều trị đúng cách. Trong thời gian đó, sỏi có thể tiếp tục phát triển lớn hơn, gây tắc nghẽn và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng hoặc suy giảm chức năng thận. Nhiều trường hợp đến khám tại Bệnh viện An Bình là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc chậm trễ này.

Khi nào sỏi thận có thể theo dõi tại nhà? - Ảnh 2.

Các y bác sĩ thực hiện tán sỏi thận tại Bệnh viện An Bình

BS Duật cảnh báo rằng người bệnh không nên trì hoãn khi đã có chỉ định can thiệp, đặc biệt trong những trường hợp sỏi lớn trên 10 mm, gây đau nhiều hoặc tái phát nhiều lần, có dấu hiệu thận ứ nước, nhiễm trùng kèm tắc nghẽn hoặc đã ảnh hưởng đến chức năng thận. Trong những tình huống này, việc can thiệp không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn đóng vai trò bảo tồn chức năng thận về lâu dài.

Hiện nay, điều trị sỏi thận đã có nhiều tiến bộ đáng kể với các phương pháp ít xâm lấn. Các kỹ thuật như tán sỏi ngoài cơ thể, nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hay nội soi thận qua da giúp giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và hạn chế biến chứng. Phần lớn bệnh nhân có thể xuất viện sau vài ngày nếu được điều trị đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, người dân cần chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau hông lưng từng cơn, tiểu buốt, tiểu ra máu, buồn nôn, sốt hoặc ớn lạnh. Đây có thể là biểu hiện của sỏi gây tắc nghẽn hoặc nhiễm trùng và cần được thăm khám sớm.ợp

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là tìm kiếm một phương pháp "tan sỏi" đơn giản, mà là đánh giá chính xác kích thước, vị trí và mức độ ảnh hưởng của sỏi để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Sỏi thận là bệnh lý có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện và xử trí đúng thời điểm.


Tin liên quan

Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên toàn cầu

Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên toàn cầu

(NLĐO)- Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam dao động khoảng 1.400-1.600 ca/100.000 dân, thuộc nhóm cao trên bản đồ dịch tễ toàn cầu

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

(NLĐO) - Máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị cho là đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng trong năm 2024 lại có 480 ca tán sỏi thận

Cách đơn giản để giảm cân, ngừa sỏi thận, đau nửa đầu cùng lúc

(NLĐO) - 18 cuộc thử nghiệm chỉ ra bạn có thể giảm cân, ngừa sỏi thận, đau nửa đầu, nhiễm trùng tiết niệu, huyết áp thấp... chỉ bằng một động tác đơn giản.

hậu quả nghiêm trọng sỏi thận tạo điều kiện tán sỏi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo