Sỏi thận có thể theo dõi tại nhà?

Sỏi thận là một trong những bệnh lý tiết niệu phổ biến, có thể gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp phẫu thuật ngay lập tức. Việc theo dõi hay điều trị phụ thuộc vào kích thước sỏi, triệu chứng và mức độ ảnh hưởng đến chức năng thận. Một trường hợp gần đây tại Bệnh viện An Bình cho thấy, sự chần chừ và hiểu sai về điều trị có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.



Bệnh nhân nam 56 tuổi được chẩn đoán sỏi thận từ nhiều năm trước nhưng không theo dõi tại cơ sở y tế. Thay vì tái khám định kỳ, người bệnh lựa chọn sử dụng các sản phẩm được quảng cáo trên mạng với lời hứa "tan sỏi hoàn toàn" do người quen giới thiệu.

Khi nhập viện, kết quả siêu âm cho thấy viên sỏi đã phát triển lớn đến khoảng 20 mm, gây tắc nghẽn đường niệu và dẫn đến tình trạng thận ứ nước. Đây là một biến chứng nguy hiểm, có thể làm suy giảm chức năng thận nếu không được xử lý kịp thời. Các bác sĩ buộc phải tiến hành can thiệp phẫu thuật để giải quyết tắc nghẽn và bảo tồn thận cho bệnh nhân.

Theo ThS-BS Nguyễn Minh Duật, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, không phải mọi trường hợp sỏi đường tiết niệu đều cần mổ. Trong thực hành lâm sàng, có nhiều bệnh nhân phát hiện sỏi tình cờ qua siêu âm và có thể theo dõi ổn định trong thời gian dài mà không cần can thiệp. Điều này thường áp dụng cho các trường hợp sỏi nhỏ, kích thước dưới 5 đến 6 mm, không gây đau hoặc chỉ gây đau nhẹ, không có dấu hiệu nhiễm trùng và chưa ảnh hưởng đến chức năng thận.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng không phải là tìm kiếm phương pháp “tan sỏi” đơn giản mà đánh giá chính xác kích thước mức độ ảnh hưởng để lựa chọn phương pháp điều trị thích iợp

Với nhóm bệnh nhân này, việc theo dõi tại nhà hoàn toàn có thể thực hiện nếu tuân thủ đúng hướng dẫn. Người bệnh cần uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình đào thải sỏi nhỏ qua đường tiểu, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn phù hợp để hạn chế nguy cơ hình thành sỏi mới. Quan trọng không kém là việc tái khám định kỳ để theo dõi sự thay đổi về kích thước và vị trí của sỏi. Việc theo dõi không có nghĩa là bỏ mặc, mà là một quá trình kiểm soát có chủ đích dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, một trong những hiểu lầm phổ biến hiện nay là tin rằng có thể làm tan hoàn toàn sỏi thận bằng thuốc.

Trên thực tế, các chuyên gia khẳng định hiện chưa có loại thuốc nào có thể làm tan tất cả các loại sỏi thận. Các loại thuốc được sử dụng trong điều trị chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, bao gồm giảm đau trong cơn quặn thận, giúp giãn đường tiết niệu để tạo điều kiện cho sỏi nhỏ di chuyển và đào thải ra ngoài, hoặc điều chỉnh môi trường nước tiểu nhằm hạn chế sự hình thành sỏi mới.

Việc tin vào các sản phẩm không được kiểm chứng không chỉ không mang lại hiệu quả như mong đợi mà còn khiến người bệnh trì hoãn điều trị đúng cách. Trong thời gian đó, sỏi có thể tiếp tục phát triển lớn hơn, gây tắc nghẽn và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng hoặc suy giảm chức năng thận. Nhiều trường hợp đến khám tại Bệnh viện An Bình là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc chậm trễ này.

Các y bác sĩ thực hiện tán sỏi thận tại Bệnh viện An Bình

BS Duật cảnh báo rằng người bệnh không nên trì hoãn khi đã có chỉ định can thiệp, đặc biệt trong những trường hợp sỏi lớn trên 10 mm, gây đau nhiều hoặc tái phát nhiều lần, có dấu hiệu thận ứ nước, nhiễm trùng kèm tắc nghẽn hoặc đã ảnh hưởng đến chức năng thận. Trong những tình huống này, việc can thiệp không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn đóng vai trò bảo tồn chức năng thận về lâu dài.

Hiện nay, điều trị sỏi thận đã có nhiều tiến bộ đáng kể với các phương pháp ít xâm lấn. Các kỹ thuật như tán sỏi ngoài cơ thể, nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hay nội soi thận qua da giúp giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và hạn chế biến chứng. Phần lớn bệnh nhân có thể xuất viện sau vài ngày nếu được điều trị đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, người dân cần chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau hông lưng từng cơn, tiểu buốt, tiểu ra máu, buồn nôn, sốt hoặc ớn lạnh. Đây có thể là biểu hiện của sỏi gây tắc nghẽn hoặc nhiễm trùng và cần được thăm khám sớm.ợp

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là tìm kiếm một phương pháp "tan sỏi" đơn giản, mà là đánh giá chính xác kích thước, vị trí và mức độ ảnh hưởng của sỏi để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Sỏi thận là bệnh lý có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện và xử trí đúng thời điểm.



