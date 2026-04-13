HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nguy kịch vì chủ quan, trì hoãn trị sỏi thận

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Sỏi thận là bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, đặc biệt ở những trường hợp sỏi lớn nhưng chưa gây đau rõ rệt.

Chính điều này khiến không ít người bệnh chủ quan, trì hoãn điều trị dù đã được chẩn đoán. Theo các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, việc chần chừ trong những trường hợp này có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm, trong đó có ứ nước thận, nhiễm trùng nặng và thậm chí nhiễm khuẩn huyết.

Bị sỏi thận có thể theo dõi tại nhà? - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện An Bình TPHCM trong một ca phẫu thuật sỏi thận phức tạp

Một trường hợp điển hình được Bệnh viện An Bình TPHCM tiếp nhận cứu chữa gần đây cho thấy rõ hậu quả của việc trì hoãn điều trị. 

Bệnh nhân nữ 65 tuổi, từng được chẩn đoán sỏi san hô thận trái nhưng không đồng ý can thiệp do triệu chứng không đáng kể. 

Sau một thời gian, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt nhiều. Kết quả thăm khám cho thấy thận trái đã bị ứ nước kèm nhiễm khuẩn do sỏi, đồng thời xuất hiện nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu.

Theo BS Phạm Đức Trọng, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, người bệnh được phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu thận khẩn cấp để giải áp, giúp nước tiểu thoát ra ngoài, đồng thời kiểm soát tình trạng nhiễm trùng trước khi có thể tiến hành các bước xử lý sỏi triệt để. Việc trì hoãn can thiệp trước đó đã khiến bệnh lý tiến triển phức tạp hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng và kéo dài quá trình điều trị.

Trong thực tế lâm sàng, không ít bệnh nhân khi phát hiện sỏi thận kích thước lớn, đặc biệt là sỏi san hô, lại lựa chọn theo dõi thay vì can thiệp. 

Nguyên nhân thường đến từ việc triệu chứng ban đầu không rõ ràng, không gây đau nhiều, khiến người bệnh cảm thấy tình trạng chưa nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại phẫu thuật hoặc tin vào các phương pháp "làm tan sỏi" được quảng cáo trên mạng cũng góp phần làm chậm trễ điều trị.

Bị sỏi thận có thể theo dõi tại nhà? - Ảnh 2.

Sỏi thận hình san hô của nữ bệnh nhân

Sỏi thận lớn không chỉ gây đau mà còn có thể âm thầm gây tắc nghẽn đường tiểu. Khi dòng chảy của nước tiểu bị cản trở, áp lực trong hệ thống thận tăng lên, dẫn đến tình trạng ứ nước thận. Điều đáng lo ngại là quá trình này có thể diễn ra từ từ, không gây triệu chứng rầm rộ, khiến người bệnh không nhận ra cho đến khi chức năng thận đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Ứ nước thận kéo dài không chỉ làm suy giảm chức năng lọc của thận mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Môi trường nước tiểu ứ đọng trở thành nơi vi khuẩn dễ dàng sinh sôi, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Ban đầu, người bệnh có thể chỉ gặp các triệu chứng nhẹ như tiểu buốt, tiểu rắt hoặc sốt nhẹ. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể lan ngược lên thận gây viêm thận bể thận cấp.

Nguy hiểm hơn, trong một số trường hợp, vi khuẩn từ ổ nhiễm trùng có thể xâm nhập vào máu, gây ra tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Đây là một biến chứng nặng, tiến triển nhanh và có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc những người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi đã xảy ra nhiễm khuẩn huyết, việc điều trị trở nên phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi can thiệp tích cực và kéo dài thời gian nằm viện.

Nguy cơ suy thận

ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, nhấn mạnh người bệnh không phải tất cả các trường hợp sỏi thận đều cần can thiệp ngay. Với những viên sỏi nhỏ, không gây tắc nghẽn hay nhiễm trùng, người bệnh có thể được theo dõi và điều trị nội khoa. Tuy nhiên, với những trường hợp sỏi lớn, đặc biệt là sỏi san hô hoặc sỏi đã gây ứ nước, nhiễm trùng, việc trì hoãn điều trị là không nên.

Các chuyên gia nhắc nhở điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp loại bỏ sỏi mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn chức năng thận. Khi thận bị tổn thương kéo dài do ứ nước hoặc nhiễm trùng, khả năng hồi phục có thể bị hạn chế, thậm chí dẫn đến suy thận không hồi phục. Đây là hậu quả nặng nề mà nhiều người bệnh chỉ nhận ra khi đã ở giai đoạn muộn.


Tin liên quan

Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên toàn cầu

Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên toàn cầu

(NLĐO)- Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam dao động khoảng 1.400-1.600 ca/100.000 dân, thuộc nhóm cao trên bản đồ dịch tễ toàn cầu

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

(NLĐO) - Máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị cho là đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng trong năm 2024 lại có 480 ca tán sỏi thận

Cách đơn giản để giảm cân, ngừa sỏi thận, đau nửa đầu cùng lúc

(NLĐO) - 18 cuộc thử nghiệm chỉ ra bạn có thể giảm cân, ngừa sỏi thận, đau nửa đầu, nhiễm trùng tiết niệu, huyết áp thấp... chỉ bằng một động tác đơn giản.

ca phẫu thuật đe dọa tính mạng sỏi thận bác sĩ chuyên khoa suy thận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo