Nguy kịch vì chủ quan, trì hoãn trị sỏi thận

Chính điều này khiến không ít người bệnh chủ quan, trì hoãn điều trị dù đã được chẩn đoán. Theo các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, việc chần chừ trong những trường hợp này có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm, trong đó có ứ nước thận, nhiễm trùng nặng và thậm chí nhiễm khuẩn huyết.

Các bác sĩ Bệnh viện An Bình TPHCM trong một ca phẫu thuật sỏi thận phức tạp

Một trường hợp điển hình được Bệnh viện An Bình TPHCM tiếp nhận cứu chữa gần đây cho thấy rõ hậu quả của việc trì hoãn điều trị.

Bệnh nhân nữ 65 tuổi, từng được chẩn đoán sỏi san hô thận trái nhưng không đồng ý can thiệp do triệu chứng không đáng kể.

Sau một thời gian, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt nhiều. Kết quả thăm khám cho thấy thận trái đã bị ứ nước kèm nhiễm khuẩn do sỏi, đồng thời xuất hiện nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu.

Theo BS Phạm Đức Trọng, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, người bệnh được phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu thận khẩn cấp để giải áp, giúp nước tiểu thoát ra ngoài, đồng thời kiểm soát tình trạng nhiễm trùng trước khi có thể tiến hành các bước xử lý sỏi triệt để. Việc trì hoãn can thiệp trước đó đã khiến bệnh lý tiến triển phức tạp hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng và kéo dài quá trình điều trị.

Trong thực tế lâm sàng, không ít bệnh nhân khi phát hiện sỏi thận kích thước lớn, đặc biệt là sỏi san hô, lại lựa chọn theo dõi thay vì can thiệp.

Nguyên nhân thường đến từ việc triệu chứng ban đầu không rõ ràng, không gây đau nhiều, khiến người bệnh cảm thấy tình trạng chưa nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại phẫu thuật hoặc tin vào các phương pháp "làm tan sỏi" được quảng cáo trên mạng cũng góp phần làm chậm trễ điều trị.

Sỏi thận hình san hô của nữ bệnh nhân

Sỏi thận lớn không chỉ gây đau mà còn có thể âm thầm gây tắc nghẽn đường tiểu. Khi dòng chảy của nước tiểu bị cản trở, áp lực trong hệ thống thận tăng lên, dẫn đến tình trạng ứ nước thận. Điều đáng lo ngại là quá trình này có thể diễn ra từ từ, không gây triệu chứng rầm rộ, khiến người bệnh không nhận ra cho đến khi chức năng thận đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Ứ nước thận kéo dài không chỉ làm suy giảm chức năng lọc của thận mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Môi trường nước tiểu ứ đọng trở thành nơi vi khuẩn dễ dàng sinh sôi, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Ban đầu, người bệnh có thể chỉ gặp các triệu chứng nhẹ như tiểu buốt, tiểu rắt hoặc sốt nhẹ. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể lan ngược lên thận gây viêm thận bể thận cấp.

Nguy hiểm hơn, trong một số trường hợp, vi khuẩn từ ổ nhiễm trùng có thể xâm nhập vào máu, gây ra tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Đây là một biến chứng nặng, tiến triển nhanh và có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc những người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi đã xảy ra nhiễm khuẩn huyết, việc điều trị trở nên phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi can thiệp tích cực và kéo dài thời gian nằm viện.

Nguy cơ suy thận ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, nhấn mạnh người bệnh không phải tất cả các trường hợp sỏi thận đều cần can thiệp ngay. Với những viên sỏi nhỏ, không gây tắc nghẽn hay nhiễm trùng, người bệnh có thể được theo dõi và điều trị nội khoa. Tuy nhiên, với những trường hợp sỏi lớn, đặc biệt là sỏi san hô hoặc sỏi đã gây ứ nước, nhiễm trùng, việc trì hoãn điều trị là không nên. Các chuyên gia nhắc nhở điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp loại bỏ sỏi mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn chức năng thận. Khi thận bị tổn thương kéo dài do ứ nước hoặc nhiễm trùng, khả năng hồi phục có thể bị hạn chế, thậm chí dẫn đến suy thận không hồi phục. Đây là hậu quả nặng nề mà nhiều người bệnh chỉ nhận ra khi đã ở giai đoạn muộn.



