Soi tỉ số Manchester United – Brighton: Hiểm họa từ Chim mòng biển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số Manchester United – Brighton: Hiểm họa từ Chim mòng biển

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United không thắng nổi Brighton trong 3 lần tiếp đón gần đây ở Old Trafford, nên không ít người dự báo hòa là kết quả lạc quan cho Quỷ đỏ.

Soi tỉ số trận Manchester Utd – Brighton: Không thễ bắt nạt Chim mòng biển - Ảnh 1.

Kaoru Mitoma (phải, Brighton) vắng mặt có thể là điều may mắn cho Manchester United

Manchester United đang bay cao sẽ tìm cách tiếp nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp trước Sunderland và Liverpool khi họ tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford lúc 23 giờ 30 phút hôm nay, 25-10. 

Manchester United đã chứng minh được giá trị của mình trong trận derby nước Anh trước Liverpool, và chắc chắn, sự tự tin đang tăng cao trong đội bóng của Ruben Amorim trước chuyến làm khách của Brighton. Tin tốt cho chủ nhà là tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro đã vượt qua chấn thương nhẹ. Do đó, Ruben Amorim khó có thể thay đổi đội hình Manchester United vừa đánh bại đoàn quân của Arne Slot vào cuối tuần qua.

Brighton đang hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Manchester United tại Nhà hát của những giấc mơ. Chim mòng biển đã chơi tốt khi đánh bại Newcastle United 2-1 trước sự chứng kiến của người hâm mộ nhà, nhưng với những dấu hiệu cải thiện của Quỷ đỏ, hòa trên sân khách là điều nên được cân nhắc. 

Danh sách chấn thương của Seagulls khá dài, bao gồm những cái tên như Adam Webster, Solly March, Joel Veltman, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma và Brajan Gruda.

Xét kết quả đối đầu, Manchester United thua 6 trong 7 lần đụng độ Brighton, còn nếu chỉ tính ở Old Trafford thì là 3 trận thua dễ dàng (1-3, 1-3 và 1-2), vì thế không mấy người lạc quan là Quỷ đỏ sẽ thắng được Brighton trận này.

Nhà phân tích và thống kế bóng đá Opta đưa ra thông số khó tin về cửa thắng chỉ 37,7% của Manchester United (hòa 26,4%, thua 35,9%). Còn các chuyên gia dự đoán thì cực đoan hơn khi không ai tin Quỷ đỏ sẽ thắng. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-2, trong lúc huyền thoại Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 1-1, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán 2-2, còn cựu tiền đạo Chris Sutton dành chiến thắng 2-1 cho Brighton.

Dự đoán: Manchester United - Brighton 2-1

Đối đầu trực tiếp

19-1-2025

Manchester Utd

Brighton

1-3

24-8-2024

Brighton

Manchester Utd

2-1

19-5-2024

Brighton

Manchester Utd

0-2

16-9-2023

Manchester Utd

Brighton

1-3

04-5-2023

Brighton

Manchester Utd

1-0

07-8-2022

Manchester Utd

Brighton

1-2

07-5-2022

Brighton

Manchester Utd

4-0

15-2-2022

Manchester Utd

Brighton

2-0

04-4-2021

Manchester Utd

Brighton

2-1

26-9-2020

Brighton

Manchester Utd

2-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

26/10 00:30

[9] Manchester Utd - Brighton [10]

2.00

0 : 1/2

1.875

1.85

3

2.00

26/10 00:30

[9] Manchester Utd vs Brighton [10]

2.00

0 : 1/2

1.90

1.825

3

2.05

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester United chấp nửa trái, ăn đủ thua 87. Giới bình luận cho rằng tỉ lệ này chẳng khác gì Quỷ đỏ chấp đồng nửa, ăn 85, nhưng các hãng đã hoán đổi để 'dụ' mọi người chọn đội yếu hơn. Dù sao, theo Brighton vẫn an toàn hơn, vì Amorim không có vẻ gì sẽ thắng 3 trận liên tiếp ở Old Trafford.

Soi tỉ số trận Manchester Utd – Brighton: Không thễ bắt nạt Chim mòng biển - Ảnh 2.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3, cỏn 2-2 có giá đặt 1 ăn 12. Cửa thắng của Manchester United không được đánh giá cao khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, trong lúc 1-0 ăn đến 12, còn 2-0 ăn 13, 3-0 ăn hẳn 22, trong lúc 3-1 ăn 14. Những thông số này nói lên một điều là ai cũng tin Brighton sẽ ghi bàn, cho dù không phải ai cũng cho là họ sẽ thắng: Tỉ số 1-2 có giá đặt ăn 11, trong lúc 0-1 ăn đến 15, còn 0-2 ăn 21.

Soi tỉ số trận Manchester Utd – Brighton: Không thễ bắt nạt Chim mòng biển - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Messi lập cú đúp, với 1 bàn dễ nhất sự nghiệp

Messi lập cú đúp, với 1 bàn dễ nhất sự nghiệp

(NLĐO) - Inter Miami giành chiến thắng thuyết phục trước Nashville với màn tỏa sáng của Lionel Messi và các đồng đội.

Nottingham Forest quật ngã Porto, "hồi sinh" cùng tướng mới

(NLĐO) - HLV Sean Dyche có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp Nottingham Forest đánh bại Porto 2-0, chấm dứt chuỗi 10 trận toàn hòa và thua trên mọi đấu trường.

Haaland lập công, Man City xóa dớp sân khách ở Champions League

(NLĐO) - Man City chặn đứng chuỗi 5 trận không thắng trên sân khách tại Champions League bằng việc đánh bại "tàu ngầm vàng" Villarreal 2-0 trên đất Tây Ban Nha.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo