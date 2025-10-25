Soi tỉ số Manchester United – Brighton: Hiểm họa từ Chim mòng biển

Kaoru Mitoma (phải, Brighton) vắng mặt có thể là điều may mắn cho Manchester United

Manchester United đang bay cao sẽ tìm cách tiếp nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp trước Sunderland và Liverpool khi họ tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford lúc 23 giờ 30 phút hôm nay, 25-10.

Manchester United đã chứng minh được giá trị của mình trong trận derby nước Anh trước Liverpool, và chắc chắn, sự tự tin đang tăng cao trong đội bóng của Ruben Amorim trước chuyến làm khách của Brighton. Tin tốt cho chủ nhà là tiền vệ giàu kinh nghiệm Casemiro đã vượt qua chấn thương nhẹ. Do đó, Ruben Amorim khó có thể thay đổi đội hình Manchester United vừa đánh bại đoàn quân của Arne Slot vào cuối tuần qua.

Brighton đang hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Manchester United tại Nhà hát của những giấc mơ. Chim mòng biển đã chơi tốt khi đánh bại Newcastle United 2-1 trước sự chứng kiến của người hâm mộ nhà, nhưng với những dấu hiệu cải thiện của Quỷ đỏ, hòa trên sân khách là điều nên được cân nhắc.

Danh sách chấn thương của Seagulls khá dài, bao gồm những cái tên như Adam Webster, Solly March, Joel Veltman, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma và Brajan Gruda.

Xét kết quả đối đầu, Manchester United thua 6 trong 7 lần đụng độ Brighton, còn nếu chỉ tính ở Old Trafford thì là 3 trận thua dễ dàng (1-3, 1-3 và 1-2), vì thế không mấy người lạc quan là Quỷ đỏ sẽ thắng được Brighton trận này.

Nhà phân tích và thống kế bóng đá Opta đưa ra thông số khó tin về cửa thắng chỉ 37,7% của Manchester United (hòa 26,4%, thua 35,9%). Còn các chuyên gia dự đoán thì cực đoan hơn khi không ai tin Quỷ đỏ sẽ thắng. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 2-2, trong lúc huyền thoại Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 1-1, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán 2-2, còn cựu tiền đạo Chris Sutton dành chiến thắng 2-1 cho Brighton.

Dự đoán: Manchester United - Brighton 2-1

Đối đầu trực tiếp

19-1-2025 Manchester Utd Brighton 1-3 24-8-2024 Brighton Manchester Utd 2-1 19-5-2024 Brighton Manchester Utd 0-2 16-9-2023 Manchester Utd Brighton 1-3 04-5-2023 Brighton Manchester Utd 1-0 07-8-2022 Manchester Utd Brighton 1-2 07-5-2022 Brighton Manchester Utd 4-0 15-2-2022 Manchester Utd Brighton 2-0 04-4-2021 Manchester Utd Brighton 2-1 26-9-2020 Brighton Manchester Utd 2-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 26/10 00:30 [9] Manchester Utd - Brighton [10] 2.00 0 : 1/2 1.875 1.85 3 2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester United chấp nửa trái, ăn đủ thua 87. Giới bình luận cho rằng tỉ lệ này chẳng khác gì Quỷ đỏ chấp đồng nửa, ăn 85, nhưng các hãng đã hoán đổi để 'dụ' mọi người chọn đội yếu hơn. Dù sao, theo Brighton vẫn an toàn hơn, vì Amorim không có vẻ gì sẽ thắng 3 trận liên tiếp ở Old Trafford.

