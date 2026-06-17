Soi tỉ số trận Anh - Croatia: Sư tử ra oai

Harry Kane (Tuyển Anh) và Luka Modric (Croatia)

Trận đấu giữa tài năng và kinh nghiệm tại sân vận động AT&T ở Arlington sẽ quyết định ngôi đầu bảng L, nơi tuyển Anh và Croatia rõ ràng trội hơn Ghana và Panama. Trận so tài này cũng tái hiện một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế gần đây.

Tam sư đang cực kỳ sung mãn

Tuyển Anh đến giải với thành tích vòng loại hoàn hảo, thắng 8 trận liên tiếp và ghi hiệu số bàn thắng bại 22-0 dưới thời Thomas Tuchel. Phong độ đỉnh cao, kèm theo đội hình hùng mạnh cùng chiều sâu trên từng vị trí giúp Tam sư thực sự là một ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Chiến thắng của Anh trước Croatia là điều được nhiều người dự báo khi đội bóng Caro đã bộc lộ điểm yếu trong phòng ngự ở các trận giao hữu gần đây và đang trải qua một sự chuyển giao thế hệ đáng kể.

Anh bước vào trận đấu này với phong độ rất tốt. Đội bóng của Thomas Tuchel đã có một chiến dịch vòng loại UEFA hoàn hảo, không để thủng lưới bàn nào trong 8 trận đấu, và tiếp đó là chiến thắng tự tin 3-0 trước Costa Rica trong trận giao hữu tháng 6 năm 2026.

Harry Kane, Jude Bellingham và Bukayo Saka tạo nên một hàng công thực sự nguy hiểm cho Anh, và sự tổ chức phòng ngự của đội dưới thời Tuchel là một bước tiến rõ rệt.

Croatia trong giai đoạn thoái trào

Trong khi đó, Croatia đang gánh vác trọng trách của một thế hệ vàng bước vào chương cuối cùng. Luka Modric dẫn dắt đội bóng đến kỳ World Cup được nhiều người coi là cuối cùng của anh, và đội hình của Zlatko Dalic vẫn còn đủ chất lượng để cạnh tranh. Tuy nhiên, hai trận giao hữu thua liên tiếp trước Bỉ (0-2) và Brazil (1-3) vài tháng trước giải đấu đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng phòng ngự của họ trước các đối thủ chất lượng cao.

Vùng chiến lược chính sẽ là khu vực giữa sân. Nếu Declan Rice và hàng tiền vệ tuyển Anh có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của Modric và Mateo Kovačic, Croatia sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng, yếu tố làm nên lối chơi tốt nhất của họ. Khả năng tấn công biên của Saka và sự sáng tạo của Bellingham mang lại cho Anh nhiều phương án ghi bàn.

Phong độ của tuyển Anh

Tháng 6-2026 Anh - Costa Rica 3-0 (Giao hữu)

Tháng 6-2026 Anh - New Zealand 1-0 (Giao hữu)

Tháng 3-2026 Anh - Nhật Bản 0-1 (Giao hữu)

Tháng 3-2026 Anh - Uruguay 1-1 (Giao hữu)

Tháng 11-2025 Albania - Anh 0-2 (Vòng loại World Cup)

Các trận giao hữu trước giải đấu của Anh có kết quả trái chiều. Trận thua trước Nhật Bản cho thấy họ có thể dễ bị tổn thương khi không đạt phong độ cao nhất, nhưng phong độ vòng loại của họ rất xuất sắc, bao gồm chiến thắng 5-0 trên sân khách trước Serbia và chiến thắng 5-0 trên sân khách trước Latvia. Chất lượng tấn công rõ ràng là có; vấn đề là sự ổn định trong mỗi trận đấu.

Phong độ của Croatia

Tháng 6-2026 Croatia - Slovenia 2-1 (Giao hữu,)

Tháng 6-2026 Croatia - Bỉ 0-2 (Giao hữu)

Tháng 3-2026 Brazil – Croatia 3-1 (Giao hữu)

Tháng 3-2026 Colombia- Croatia 1-2 (Giao hữu)

Tháng 11-2025 Montenegro – Croatia 2-3 (Vòng loại World Cup)

Kết quả của Croatia trước Bỉ và Brazil là một mối lo ngại. Cả hai đối thủ đều gây sức ép mạnh mẽ và bộc lộ điểm yếu trong khả năng phòng ngự của Croatia. Trước sức tấn công của Anh, những vấn đề tương tự có thể xuất hiện, đặc biệt nếu nhịp độ trận đấu cao ngay từ đầu.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau 8 lần trong các giải đấu chính thức và các giải đấu lớn, khiến đây trở thành một trong những kỷ lục đối đầu chi tiết nhất trong bóng đá quốc tế hiện đại. Lịch sử này càng làm tăng thêm sức nặng cho trận đấu mở màn bảng L này.

13-06-2021 Anh 1-0 Croatia (Euro 2020)

18-11-2018 Anh 2-1 Croatia (Nations League)

13-10-2018 Croatia 0-0 Anh (Nations League)

12-07-2018 Croatia 2-1 Anh (Bán kết World Cup 2018)

09-09-2009 Anh 5-1 Croatia (Vòng loại World Cup 2010)

Trận bán kết World Cup 2018 vẫn là khoảnh khắc mang tính quyết định, khi Croatia lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1 sau hiệp phụ tại Moscow. Tuyển Anh đã trả thù phần nào với chiến thắng 1-0 tại Euro 2020. Hai lần gặp nhau tại Nations League cùng mùa thu đó, Tam sư thắng chung cuộc 2-1, khép lại giai đoạn Croatia nhỉnh hơn về thành tích thi đấu tổng thể.

Trong cả 8 lần gặp nhau, không đội nào áp đảo hoàn toàn, với tỷ số thường rất sít sao. Khả năng ghi bàn muộn và giành chiến thắng của Croatia trong thời gian bù giờ thường là yếu tố quyết định, nhưng phong độ vòng loại và cấu trúc phòng ngự được cải thiện của tuyển Anh cho thấy lần này mọi chuyện sẽ khác.

Tương quan lực lượng

Anh bước vào giải đấu với một đội hình rất mạnh. Harry Kane đã bình phục và dẫn dắt hàng công, cùng với Jude Bellingham và Bukayo Saka dự kiến sẽ đá chính. Declan Rice là trụ cột tuyến giữa, và Jordan Pickford là thủ môn số một đã khẳng định tên tuổi với 83 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Thomas Tuchel có rất nhiều lựa chọn ở hai cánh và hàng tiền vệ tấn công.

Có những tranh luận về việc lựa chọn trung vệ và hậu vệ trái, nơi sự cạnh tranh chưa ổn định như ở hàng công. Marc Guehi và John Stones nhiều khả năng sẽ đá cặp trung vệ, với Reece James giàu kinh nghiệm ở vị trí hậu vệ phải. Việc Tuchel sử dụng các hậu vệ cánh đảo vị trí và hai tiền vệ tấn công (số 10) sẽ định hình những tiền vệ tấn công nào sẽ đá chính cùng với Kane.

Về phía Croatia, Luka Modric bước vào giải đấu sau khi bình phục chấn thương gãy xương gò má và dự kiến sẽ ra sân. Josko Gvardiol là một nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự và sẽ đóng vai trò thiết yếu trong khả năng triển khai bóng từ tuyến sau của Croatia. Dominik Livakovic là thủ môn số một đã được xác nhận, trong khi Andrej Kramaric và Ivan Perisic là những lựa chọn tấn công hàng đầu cho HLV Zlatko Dalic.

Đội hình dự kiến

Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, O'Reilly; Declan Rice, Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane (đội trưởng)

Croatia (4-2-3-1): Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Matteo Kovacic, Mario Pasalic; Ivan Perisic, Luka Modric (đội trưởng), Nikola Vlasic; Andrej Kramaric

Chìa khóa chiến thuật

Trận đấu tâm điểm đáng chú ý là giữa Declan Rice và Luka Modric. Rice đã nổi lên như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu, kết hợp khả năng tranh chấp bóng với những đường chuyền thông minh từ vị trí sâu. Modric, ở tuổi 40, vẫn là trung tâm sáng tạo của Croatia, nhưng khả năng bao quát sân của anh ấy đã giảm sút so với các giải đấu trước.

Nếu Rice có thể định vị bản thân để cắt đứt các đường chuyền của Modric và giành bóng hai, tuyển Anh sẽ hạn chế khả năng xây dựng lối chơi kiểm soát bóng kiên nhẫn, điều đã làm nên những màn trình diễn tốt nhất của Croatia. Tầm nhìn và khả năng thực hiện các pha bóng cố định của Modric vẫn là mối đe dọa thực sự ngay cả khi khả năng di chuyển bị hạn chế, vì vậy tuyển Anh không thể để lão tướng này có thời gian xử lý bóng ở những khu vực nguy hiểm.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả tuyển Anh 2-0 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton đoán kết quả 2-1. Website Sports Mole dự đoán kết quả hòa 2-1, trong lúc chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports đoán hòa trong hiệp 1 và Anh thắng 1-0. Yahoo Sports cũng ủng hộ tuyển Anh thắng 2-1 hoặc 2-0. Chuyên gia của Sky Sport là Knows Jones đoán tuyển Anh thắng 1 bàn cách biệt.

Dự đoán: Anh - Croatia 2-0

World Cup 2026 Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 18/6 03:00 England vs Croatia 1.95 0 : 3/4 1.875 1.875 2 1/4 1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất căng khi tuyển Anh chấp kình địch Croatia đến nửa một, ăn 95, thua 87. Đến ngày 15-7, giá Croatia đã nhích lên thành tuyển Anh ăn 95, thua 92. Hôm qua, thị trường lại biến động thành tuyển Anh chấp nửa một, ăn 95, thua 90. Và trưa nay đã thực sự thành "cho lựa" (95-95).

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những biến động này rất nhỏ và nó không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao thì tuyển Anh không có chọn lựa nào khác là phải chơi hết mình để giành ngôi đầu bảng, nên đánh bại Croatia là mục tiêu hàng đầu.



