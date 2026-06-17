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World Cup 2026

Mbappe - từ thần đồng Bondy đến chân sút vĩ đại nhất “Les Bleus”

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Với cú đúp vào lưới Senegal mới đây, Mbappe đã vượt qua Olivier Giroud và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Les Bleus”.

Chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Pháp

Trong ngày đội tuyển Pháp dễ dàng hạ gục đương kim á quân châu Phi Senegal, mọi ánh nhìn đổ dồn vào ngôi sao hàng đầu của "Les Bleus" lúc này là Kylian Mbappe. Chỉ mới 27 tuổi, tiền đạo Real Madrid đã có 58 pha lập công cho "gà trống Gaulois", vươn lên trở thành chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Pháp.

Mbappe - từ thần đồng Bondy đến chân sút vĩ đại nhất “Les Bleus” - Ảnh 1.

Mbappe thi đấu thăng hoa trong ngày mở màn chiến dịch World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Đó là cột mốc được giới chuyên môn dự báo từ nhiều năm trước. Ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2017, Mbappe luôn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Chỉ sau 99 lần khoác áo "Les Bleus", anh đã phá vỡ cột mốc mà Olivier Giroud cần đến 13 năm, gần 130 lần ra sân mới có thể đạt được. Với 14 pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền đạo sinh năm 1998 hiện chỉ còn cách kỷ lục của Miroslav Klose đúng 2 bàn.

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Đặc biệt, điều làm nên thương hiệu của Mbappe không chỉ nằm ở những con số thống kê. Chính Giroud, người vừa bị anh vượt qua trên bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Pháp, cho rằng đàn em luôn sở hữu khát vọng và sự tự tin hiếm thấy.

"Cậu ấy biết mình muốn đi đến đâu, cậu ấy là một người lãnh đạo và chúng ta có thể thấy cậu ấy đã rất tự tin ngay từ nhỏ. Mbappe trưởng thành hơn so với tuổi của mình, là một đồng đội tốt, một tài năng xuất chúng và hoàn toàn có thể đạt 100 bàn thắng" - cựu tiền đạo AC Milan nhận xét.

Nhanh chóng bứt phá nhờ ý chí cạnh tranh

Ít ai biết rằng thành công của Mbappe hôm nay là kết quả của một quá trình chuẩn bị kéo dài. Sinh ra tại Bondy, ngoại ô Paris, chân sút 27 tuổi lớn lên trong gia đình có truyền thống thể thao. Cha là huấn luyện viên bóng đá, mẹ từng thi đấu bóng ném chuyên nghiệp nên Mbappe sớm được định hướng theo đuổi con đường cầu thủ.

Mbappe - từ thần đồng Bondy đến chân sút vĩ đại nhất “Les Bleus” - Ảnh 2.

Tài năng của Mbappe đang có tác động rất lớn đối với đương kim á quân thế giới


Ngay trong những năm đầu ở lò đào tạo Clairefontaine, Mbappe đã bộc lộ khát vọng khác thường. Dù không phải tài năng nổi bật nhất khi mới gia nhập nhưng anh nhanh chóng bứt phá nhờ ý chí cạnh tranh và quyết tâm chỉ muốn thi đấu cùng các cầu thủ giỏi nhất. Những bước tiến thần tốc tại Monaco sau đó càng khẳng định tiềm năng đặc biệt của tiền đạo này.

Lúc 16 tuổi và 347 ngày, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Monaco được ra sân, phá kỷ lục do Thierry Henry thiết lập năm 1994. Ba tháng sau đó, anh tiếp tục vượt qua Henry để lập cột mốc cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB này với pha lập công đầu tiên tại đội một vào lưới Troyes.

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Sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1998 cũng phản ánh quá trình trưởng thành về tính cách. Từng bị nhận xét là hay hờn dỗi, thậm chí có phần kiêu ngạo, Mbappe dần thay đổi cùng những thành công của đội tuyển Pháp tại 2 kỳ World Cup gần đây.

Ở 2 lần tham dự World Cup trước, Mbappe đều phá kỷ lục và giúp đội tuyển Pháp tiến vào chung kết. Năm 2018, "Les Bleus" đăng quang còn tiền đạo này trở thành cầu thủ người Pháp trẻ nhất ghi bàn tại World Cup. Bốn năm sau trên đất Qatar, anh là cầu thủ đầu tiên kể từ Geoff Hurst năm 1966 lập hat-trick trong 1 trận chung kết World Cup.

Chuyên gia bóng đá Pháp Julien Laurens tin rằng Mbappe sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử nước Pháp nếu giữ vững phong độ. "Cậu ấy vẫn còn nhiều tiềm năng nhưng nếu phải dừng lại ở đây, Zinedine Zidane và Michel Platini chắc chắn vẫn là 2 cầu thủ người Pháp xuất sắc nhất mọi thời đại. Mbappe còn nhiều kỳ World Cup và Euro phía trước. Tôi dự đoán cậu ấy sẽ trở thành số 1 vào cuối sự nghiệp" - Laurens nhận định.

Cái tôi lớn của chân sút này cũng là vấn đề không nhỏ, đặc biệt sau vài tranh cãi ở Real Madrid thời gian vừa qua. Dù vậy, không thể phủ nhận tài năng của Mbappe đang có tác động rất lớn đối với đương kim á quân thế giới.

Mbappe - từ thần đồng Bondy đến chân sút vĩ đại nhất “Les Bleus” - Ảnh 3.

 

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