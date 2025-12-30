Soi tỉ số trận Arsenal - Aston Villa: Không dễ bắt nạt đội khách

Declan Rice (Arsenal) và Ollie Watkins (Aston Villa)

Arsenal biết rằng họ phải cải thiện nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của Aston Villa tại Premier League. Aston Villa đã lội ngược dòng trước Chelsea vào cuối tuần rồi để ghi nhận chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường và tạo ra khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ tư là Chelsea.

Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, nhưng màn trình diễn của họ còn lâu mới thuyết phục mọi người trong nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa ngày càng lớn từ Aston Villa và Manchester City.

Chính Aston Villa đã đánh bại Arsenal ở trận lượt đi chỉ cách đây hơn 3 tuần và việc giành chiến thắng cả hai trận trước Arsenal sẽ là một tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng của họ.

Trận chiến ở Villa Park hôm 6-12-2025 thực sự là điểm sáng trong chiến thuật của Unai Emery. Trong thế bị Arsenal dồn ép, Villa bất ngờ ghi bàn bằng ngón đòn lạ lẫm khi Pau Torres tạt bóng rơi về phía cột xa cho Matty Cash băng lên sút bóng từ góc hẹp. Sau khi Trossard gỡ hòa đầu hiệp 2, Arsenal càng ráo riết tấn công cuối trận khi Arteta cung hết các quân bài vào cuộc. Ngược lại, Emery để dành tiền vệ công Emi Buendia đến tận phút 87 (vào thay hậu vệ Cash) trước khi cầu thủ già dặn người Argentina này ghi bàn quyết định bằng cú sút xoáy trong khu cấm phút 95.

Các Pháo thủ đã thua 3 trong 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Villa (thắng 1, hòa 1). Ngược lại, Aston Villa cũng bất bại trong 2 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates, thắng 2-0 vào tháng 4 -2024 và hòa 2-2 vào tháng 1-23. Chuỗi trận bất bại dài nhất của họ trước Arsenal là chuỗi 3 trận liên tiếp từ mùa giải 2006-07 đến 2008-09.

Hiện thời, Aston Villa đã giành được 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, sánh ngang với kỷ lục mọi thời đại của CLB được thiết lập lần cuối vào tháng 3-1914. Ghi một cột mốc hơn 90 năm, đủ biết Villa đang hưng phấn đến độ nào. Và họ chắc chắn là không dễ bị bắt nạt trên sân Emirates.

Dù sao, Arsenal cũng có thói quen chơi rất hay trong ngày cuối năm: Họ đã thắng trận cuối năm dương lịch ở 4 trong 5 năm gần nhất, ngoại trừ trận thua Fulham 1-2 vào đêm giao thừa năm 2023.

Về lực lượng, Arsenal vui mừng chào đón sự trở lại của Gabriel trong đội hình thi đấu sau sáu tuần, nhưng lại thiếu vắng các hậu vệ cánh Jurrien Timber và Riccardo Calafiori, khi những vấn đề chấn thương ở hàng phòng ngự của Mikel Arteta tiếp tục gây lo ngại.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mọi người đều tin Arsenal sẽ thắng. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Arsenal sẽ thắng sít sao 1-0, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả 2-1. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson ủng hộ đội bóng cũ thắng 3-1, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton dự báo kết quả 2-1.

Dự đoán: Arsenal – Aston Villa 2-2

Đối đầu trực tiếp

06-12-2025 Aston Villa Arsenal 2-1 18-1-2025 Arsenal Aston Villa 2-2 24-8-2024 Aston Villa Arsenal 0-2 14-4-2024 Arsenal Aston Villa 0-2 09-12-2023 Aston Villa Arsenal 1-0 18-2-2023 Aston Villa Arsenal 2-4 31-8-2022 Arsenal Aston Villa 2-1 19-3-2022 Aston Villa Arsenal 0-1 22-10-2021 Arsenal Aston Villa 3-1 06-2-2021 Aston Villa Arsenal 1-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 31/12 03:15 [1] Arsenal - Aston Villa [3] 2.05 0 : 1 1/4 1.825 1.925 2 1/2 1.925

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi chủ nhà Arsenal chấp Aston Villa đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 82. Đến sáng hôm qua thị trường đồn vào cửa dưới nên tỉ lệ chuyển thành còn đúng 1 trái, Arsenal ăn 82, thua đủ. Tuy nhiên, sáng nay người ta lại dồn vào cửa trên nên tỉ lệ chuyển thành 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 85. Dù sao, chọn cửa dưới vui hơn, vì Aston Villa đâu dễ bị bắt nạt.

Tỉ số phổ biến nhất là 2-0 với mệnh giá đặt 1 được 6.7, trong lúc 1-0 được 7.10, còn 2-1 được 8 và 3-0 được 9.2. Cho dù Aston Villa thắng 8 trận liền ở Premier League, không ai tin họ sẽ thắng trận này khi tỉ số 0-1 có mệnh giá đặt 1 được 19, 1-2 được 22. Tỉ số hòa cũng không được đánh giá cao khi 1-1 được 9.2, trong lúc 0-0 được 14, còn 2-2 được đến 21.



