Soi tỉ số trận Arsenal - Aston Villa: Không dễ bắt nạt đội khách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Arsenal - Aston Villa: Không dễ bắt nạt đội khách

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal muốn trả mối hận thua Aston Villa cách đây vài tuần nhưng họ cũng không thể mạo hiểm tấn công quá nhiều để đối thủ rình rập cơ hội phản kích.

Soi tỉ số trận Arsenal - Aston Villa: Không dễ bắt nạt đội khách - Ảnh 1.

Declan Rice (Arsenal) và Ollie Watkins (Aston Villa)

Arsenal biết rằng họ phải cải thiện nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của Aston Villa tại Premier League. Aston Villa đã lội ngược dòng trước Chelsea vào cuối tuần rồi để ghi nhận chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường và tạo ra khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ tư là Chelsea.

Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, nhưng màn trình diễn của họ còn lâu mới thuyết phục mọi người trong nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa ngày càng lớn từ Aston Villa và Manchester City.

Chính Aston Villa đã đánh bại Arsenal ở trận lượt đi chỉ cách đây hơn 3 tuần và việc giành chiến thắng cả hai trận trước Arsenal sẽ là một tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng của họ. 

Trận chiến ở Villa Park hôm 6-12-2025 thực sự là điểm sáng trong chiến thuật của Unai Emery. Trong thế bị Arsenal dồn ép, Villa bất ngờ ghi bàn bằng ngón đòn lạ lẫm khi Pau Torres tạt bóng rơi về phía cột xa cho Matty Cash băng lên sút bóng từ góc hẹp. Sau khi Trossard gỡ hòa đầu hiệp 2, Arsenal càng ráo riết tấn công cuối trận khi Arteta cung hết các quân bài vào cuộc. Ngược lại, Emery để dành tiền vệ công Emi Buendia đến tận phút 87 (vào thay hậu vệ Cash) trước khi cầu thủ già dặn người Argentina này ghi bàn quyết định bằng cú sút xoáy trong khu cấm phút 95.

Các Pháo thủ đã thua 3 trong 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Villa (thắng 1, hòa 1). Ngược lại, Aston Villa cũng bất bại trong 2 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates, thắng 2-0 vào tháng 4 -2024 và hòa 2-2 vào tháng 1-23. Chuỗi trận bất bại dài nhất của họ trước Arsenal là chuỗi 3 trận liên tiếp từ mùa giải 2006-07 đến 2008-09.

Hiện thời, Aston Villa đã giành được 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, sánh ngang với kỷ lục mọi thời đại của CLB được thiết lập lần cuối vào tháng 3-1914. Ghi một cột mốc hơn 90 năm, đủ biết Villa đang hưng phấn đến độ nào. Và họ chắc chắn là không dễ bị bắt nạt trên sân Emirates.

Dù sao, Arsenal cũng có thói quen chơi rất hay trong ngày cuối năm: Họ đã thắng trận cuối năm dương lịch ở 4 trong 5 năm gần nhất, ngoại trừ trận thua Fulham 1-2 vào đêm giao thừa năm 2023.

Về lực lượng, Arsenal vui mừng chào đón sự trở lại của Gabriel trong đội hình thi đấu sau sáu tuần, nhưng lại thiếu vắng các hậu vệ cánh Jurrien Timber và Riccardo Calafiori, khi những vấn đề chấn thương ở hàng phòng ngự của Mikel Arteta tiếp tục gây lo ngại.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mọi người đều tin Arsenal sẽ thắng. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Arsenal sẽ thắng sít sao 1-0, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp đoán kết quả 2-1. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson ủng hộ đội bóng cũ thắng 3-1, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton dự báo kết quả 2-1.

Dự đoán: Arsenal – Aston Villa 2-2

Đối đầu trực tiếp

06-12-2025

Aston Villa

Arsenal

2-1

18-1-2025

Arsenal

Aston Villa

2-2

24-8-2024

Aston Villa

Arsenal

0-2

14-4-2024

Arsenal

Aston Villa

0-2

09-12-2023

Aston Villa

Arsenal

1-0

18-2-2023

Aston Villa

Arsenal

2-4

31-8-2022

Arsenal

Aston Villa

2-1

19-3-2022

Aston Villa

Arsenal

0-1

22-10-2021

Arsenal

Aston Villa

3-1

06-2-2021

Aston Villa

Arsenal

1-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

31/12 03:15

[1] Arsenal - Aston Villa [3]

2.05

0 : 1 1/4

1.825

1.925

2 1/2

1.925

31/12 03:15

[1] Arsenal - Aston Villa [3]

2.00

0 : 1 1/4

1.90

1.925

2 1/2

1.95

31/12 03:15

[1] Arsenal - Aston Villa [3]

1.825

0 : 1

2.05

1.90

2 1/2

1.975

31/12 03:15

[1] Arsenal vs Aston Villa [3]

2.05

0 : 1 1/4

1.85

2.025

2 3/4

1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi chủ nhà Arsenal chấp Aston Villa đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 82. Đến sáng hôm qua thị trường đồn vào cửa dưới nên tỉ lệ chuyển thành còn đúng 1 trái, Arsenal ăn 82, thua đủ. Tuy nhiên, sáng nay người ta lại dồn vào cửa trên nên tỉ lệ chuyển thành 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 85. Dù sao, chọn cửa dưới vui hơn, vì Aston Villa đâu dễ bị bắt nạt.

Soi tỉ số trận Arsenal - Aston Villa: Không dễ bắt nạt đội khách - Ảnh 2.

Tỉ số phổ biến nhất là 2-0 với mệnh giá đặt 1 được 6.7, trong lúc 1-0 được 7.10, còn 2-1 được 8 và 3-0 được 9.2. Cho dù Aston Villa thắng 8 trận liền ở Premier League, không ai tin họ sẽ thắng trận này khi tỉ số 0-1 có mệnh giá đặt 1 được 19, 1-2 được 22. Tỉ số hòa cũng không được đánh giá cao khi 1-1 được 9.2, trong lúc 0-0 được 14, còn 2-2 được đến 21.

Soi tỉ số trận Arsenal - Aston Villa: Không dễ bắt nạt đội khách - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Chelsea - Bournemouth: Quật khởi ở Stamford Bridge

Soi tỉ số trận Chelsea - Bournemouth: Quật khởi ở Stamford Bridge

(NLĐO) - Sân nhà Stamford Bridge sẽ là chỗ dựa để Chelsea tìm lại cảm giác chiến thắng trước Bournemouth, đối thủ đã chia điểm với họ cả 2 lần gặp gần nhất.

Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace

(NLĐO) - Hai lần bị từ chối bàn thắng nhưng Tottenham vẫn giành trọn 3 điểm trên sân Crystal Palace nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của "tiểu tướng" Archie Gray.

Man Utd “vô địch” ở thông số đặc biệt tại Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Man Utd bất ngờ vượt Arsenal và mọi đối thủ khác ở thông số bàn thắng từ tình huống cố định sau 18 vòng đấu tại Giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo