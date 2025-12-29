Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace

Pha lập công đầu tiên trong màu áo Tottenham của cầu thủ 19 tuổi Archie Gray mang đến sự khác biệt rõ ràng, ít nhất cũng đủ để giúp đội khách giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace ở trận đấu muộn nhất vòng 18 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng thứ nhì trong 9 trận gần nhất tại Premier League là tín hiệu tích cực của Tottenham, nhất là ở thời điểm khép lại năm 2025.



Chủ nhà Crystal Palace sớm tạo thế trận tấn công nhưng...

Crystal Palace bước vào trận đấu với quyết tâm cao sau chuỗi bốn trận không thắng trên mọi đấu trường (hòa 1, thua 3). Đội chủ nhà sớm đẩy cao đội hình, chơi pressing chủ động và tạo được thế trận lấn lướt trong khoảng 15 phút đầu. Dù vậy, Palace suýt phải trả giá ở phút 17 khi Richarlison dứt điểm gọn gàng ở cột hai, nhưng VAR xác định Lucas Bergvall đã việt vị trong tình huống bóng trước đó.

Richarlison đưa bóng vào lưới chủ nhà nhưng không được công nhận

Thoát thua, Crystal Palace tiếp tục gia tăng sức ép. Jean-Philippe Mateta có cú sút chéo góc đi chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi chính tiền đạo người Pháp đánh đầu vọt xà từ cự ly gần. Justin Devenny và Adam Wharton cũng lần lượt thử vận may nhưng đều không thắng được thủ môn Guglielmo Vicario.

Archie Gray đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Sự phung phí cơ hội của đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 42, khi Richarlison đánh đầu chiến thuật từ quả phạt góc để Archie Gray băng vào chạm bóng tinh tế, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ trẻ này ở cấp độ chuyên nghiệp.

Bước sang hiệp hai, Crystal Palace tiếp tục đẩy cao tốc độ. Devenny có cơ hội rõ ràng ở phút 50 nhưng lại sút vọt xà từ cự ly chỉ khoảng 6 m, sau pha phối hợp tốt của Yeremy Pino và Nathaniel Clyne.

Sức ép được duy trì trong phần lớn thời gian còn lại, song sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm tiếp tục đeo bám đội chủ nhà, thể hiện qua cú đánh đầu cận thành đi chệch khung gỗ của Maxence Lacroix.

Tình huống bóng bị xác định đã việt vị trước khi Richarlison ghi bàn

Tottenham chủ động chơi chậm, lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Phút 75, Richarlison đưa được bóng vào lưới Palace lần thứ hai, nhưng bàn thắng tiếp tục không được công nhận vì lỗi việt vị rất sít sao. Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng, khi cầu thủ vào sân thay người Wilson Odobert của Tottenham sút bóng trúng cột dọc trong thế trận đôi công.

Tottenham khép lại năm 2025 theo hướng tích cực sau chuỗi trận mờ nhạt

Chung cuộc, Tottenham bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn, qua đó vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Crystal Palace tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng, dù đã tạo ra thế trận và số cơ hội vượt trội.