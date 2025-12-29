HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Hai lần bị từ chối bàn thắng nhưng Tottenham vẫn giành trọn 3 điểm trên sân Crystal Palace nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của "tiểu tướng" Archie Gray.

Pha lập công đầu tiên trong màu áo Tottenham của cầu thủ 19 tuổi Archie Gray mang đến sự khác biệt rõ ràng, ít nhất cũng đủ để giúp đội khách giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace ở trận đấu muộn nhất vòng 18 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng thứ nhì trong 9 trận gần nhất tại Premier League là tín hiệu tích cực của Tottenham, nhất là ở thời điểm khép lại năm 2025.

Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace - Ảnh 1.

Chủ nhà Crystal Palace sớm tạo thế trận tấn công nhưng...

Crystal Palace bước vào trận đấu với quyết tâm cao sau chuỗi bốn trận không thắng trên mọi đấu trường (hòa 1, thua 3). Đội chủ nhà sớm đẩy cao đội hình, chơi pressing chủ động và tạo được thế trận lấn lướt trong khoảng 15 phút đầu. Dù vậy, Palace suýt phải trả giá ở phút 17 khi Richarlison dứt điểm gọn gàng ở cột hai, nhưng VAR xác định Lucas Bergvall đã việt vị trong tình huống bóng trước đó.

Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace - Ảnh 2.

Richarlison đưa bóng vào lưới chủ nhà nhưng không được công nhận

Thoát thua, Crystal Palace tiếp tục gia tăng sức ép. Jean-Philippe Mateta có cú sút chéo góc đi chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi chính tiền đạo người Pháp đánh đầu vọt xà từ cự ly gần. Justin Devenny và Adam Wharton cũng lần lượt thử vận may nhưng đều không thắng được thủ môn Guglielmo Vicario.

Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace - Ảnh 3.

Archie Gray đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Sự phung phí cơ hội của đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 42, khi Richarlison đánh đầu chiến thuật từ quả phạt góc để Archie Gray băng vào chạm bóng tinh tế, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ trẻ này ở cấp độ chuyên nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

Bước sang hiệp hai, Crystal Palace tiếp tục đẩy cao tốc độ. Devenny có cơ hội rõ ràng ở phút 50 nhưng lại sút vọt xà từ cự ly chỉ khoảng 6 m, sau pha phối hợp tốt của Yeremy Pino và Nathaniel Clyne.

Sức ép được duy trì trong phần lớn thời gian còn lại, song sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm tiếp tục đeo bám đội chủ nhà, thể hiện qua cú đánh đầu cận thành đi chệch khung gỗ của Maxence Lacroix.

Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace - Ảnh 4.

Tình huống bóng bị xác định đã việt vị trước khi Richarlison ghi bàn

Tottenham chủ động chơi chậm, lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Phút 75, Richarlison đưa được bóng vào lưới Palace lần thứ hai, nhưng bàn thắng tiếp tục không được công nhận vì lỗi việt vị rất sít sao. Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng, khi cầu thủ vào sân thay người Wilson Odobert của Tottenham sút bóng trúng cột dọc trong thế trận đôi công.

Sao trẻ tỏa sáng, Tottenham nhọc nhằn vượt Crystal Palace - Ảnh 5.

Tottenham khép lại năm 2025 theo hướng tích cực sau chuỗi trận mờ nhạt

Chung cuộc, Tottenham bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn, qua đó vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Crystal Palace tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng, dù đã tạo ra thế trận và số cơ hội vượt trội.

Tin liên quan

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool

Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool

(NLĐO) – Hai tấm thẻ đỏ dành cho Xavi Simons và Cristian Romero khiến chủ nhà Tottenham ôm hận với thất bại 1-2 trước đương kim vô địch Liverpool.

Soi tỉ số trận Newcastle - Tottenham: Chích chòe thừa thắng xông lên

(NLĐO) - Newcastle đã trải qua những thăng trầm trong nửa đầu mùa giải, nhưng đang rất tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Manchester City và Everton.

"Vua kiến tạo" Cherki hạ gục Nottingham Forest, Man City soán ngôi đầu Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Man City khẳng định bản lĩnh ứng viên vô địch khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Nottingham Forest, tạm soán luôn ngôi đầu bảng của Arsenal.

Tottenham vòng 18 Ngoại hạng Anh Crystal Palace 0-1 Tottenham
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo