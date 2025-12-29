Man Utd “vô địch” ở thông số đặc biệt tại Ngoại hạng Anh

"Quỷ đỏ" cùng "Pháo thủ London" đều hưởng trọn niềm vui ở vòng đấu mới nhất tại giải quốc nội. Nếu như thầy trò Ruben Amorim đánh bại Newcastle với tỷ số 1-0 thì đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta cũng hạ Brighton 2-1.

Bàn thắng duy nhất của đội chủ sân Old Trafford được ghi bởi Patrick Dorgu từ dứt điểm một chạm chuẩn xác sau tình huống ném biên dài. Đây là bàn thắng thứ 13 của Man Utd từ các tình huống cố định ở mùa giải này, không tính phạt đền.

Man Utd đang dẫn đầu về khả năng khai các tình huống cố định trong mùa giải này ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA

Arsenal cũng nổi tiếng với khả năng khai thác các tình huống cố định ở cả hai đầu sân trong những mùa giải gần đây. Họ có Declan Rice và Bukayo Saka đều sở hữu những quả tạt có độ sát thương cao, còn Gabriel trở thành mối đe dọa lớn cho mọi đối thủ khi trong vòng cấm.

Trước Brighton, đội bóng thành London này một lần nữa khai thác tốt tình huống cố định (đá phạt góc) khiến Georginio Rutter phản lưới nhà ở phút 52.

Thống kê của Opta cho thấy Arsenal đang có 12 bàn thắng từ các tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh mùa này – đồng nghĩa "Quỷ đỏ" dẫn đầu về số bàn thắng từ bóng chết.

Leeds cũng có 12 bàn thắng từ bóng chết, bao gồm 4 bàn vào lưới Crystal Palace ở vòng đấu trước.

Chelsea cũng chạm mốc mốc hai chữ số với 10 bàn từ cố định, trong khi có 4 đội cùng ghi được 8 bàn gồm Newcastle, Aston Villa, Tottenham và Crystal Palace.

Wolves chỉ có 2 bàn thắng từ tình huống cố định trong tổng số 9 bàn mùa này, ít hơn Liverpool và Brentford (cùng có 3 bàn) – một khoảng cách rất xa so với "vua bóng chết" Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim.

Tiền vệ Casemiro đặc biệt nguy hiểm khi "Quỷ đỏ" được hưởng phạt góc, với 4 bàn thắng ở mùa giải này.

Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil bị chiến lược gia Ruben Amorim rút ra sân ở phút 60 trong trận gặp Newcastle và tỏ ra khá bối rối khi thấy bảng thay người được giơ lên.

Thời điểm đó, HLV Amorim chuyển hướng chiến thuật, gần như tạo ra hàng thủ 6 người với Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, Lisandro Martinez, Luke Shaw và Dorgu cùng xuất hiện trên sân.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục khiến giới mộ điệu ngạc nhiên trong những phút cuối khi rút hai hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất là Luke Shaw và Lisandro Martinez ra nghỉ, thay bằng Tyler Fredricson và Tyrell Malacia.

Việc Man Utd vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở thông số đặc biệt này cho thấy họ đang dần định hình bản sắc mới dưới thời HLV Ruben Amorim: thực dụng, linh hoạt và cực kỳ nguy hiểm khi khai thác bóng chết.



