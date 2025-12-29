HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Chelsea - Bournemouth: Quật khởi ở Stamford Bridge

Trung Dũng

(NLĐO) - Sân nhà Stamford Bridge sẽ là chỗ dựa để Chelsea tìm lại cảm giác chiến thắng trước Bournemouth, đối thủ đã chia điểm với họ cả 2 lần gặp gần nhất.

Soi tỉ số trận Chelsea – Bournemouth: Quật khởi ở Stamford Bridge - Ảnh 1.

Cole Palmer (Chelsea) và Antoine Semenyo (Bournemouth)

Chelsea quyết quật khởi trở lại sau trận thua cay đắng 1-2 trước Aston Villa hôm Chủ nhật, kết quả khiến họ văng khỏi top 4 khi kém Liverpool 3 điểm. Vấn đề của Chelsea là phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu gần nhất tại Premier League.

HLV Enzo Maresca đang đối mặt với vấn đề tiềm tàng ở vị trí hậu vệ trái khi Marc Cucurella nhiều khả năng không ra sân sau khi dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Aston Villa. Wesley Fofana dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát ở vị trí trung vệ. Romeo Lavia, Levi Colwill và Dario Essugo vẫn là những cầu thủ vắng mặt dài hạn.

Dù sao, hàng tấn công cũng đang hội phục tốt khi Cole Palmer đá chính hôm cuối tuần, trong lúc Liam Delap và Estevao đều vào sân từ băng dự bị.

Bournemouth, đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, đang có phong độ tệ hơn Chelsea nhiều, họ trải qua 9 trận đấu không thắng, bao gồm cả trận thua Brentford 1-4 tuần qua. Bournemouth cũng đang phải đối mặt với nhiều chấn thương, khi Tyler Adams, Alex Scott và Ben Doak đều phải ngồi ngoài. Andoni Iraola có thể sẽ thực hiện một số thay đổi trong đội hình sau trận thua đậm trước Brentford, với David Brooks, Justin Kluivert và Evanilson đang cạnh tranh một suất đá chính. Có tin đồn tiền đạo Antoine Semenyo có thể chơi trận đấu cuối cùng cho Bournemouth trước khi chuyển đến Chelsea, Manchester City hoặc Liverpool.

Chelsea có lợi thế về lịch sử đối đầu với 15 chiến thắng trong tổng số 24 lần gặp nhau. Tuy nhiên, Chelsea chỉ thắng 4 trong 8 trận đụng độ gần đây, trong lúc hai lần chạm trán gần nhất tại Premier League giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa. HLV Andoni Iraola hù dọa sẽ tái lập thế trận dẫn bàn ở hiệp 2 trận đụng độ mùa trước tại Stamford Bridge, nơi Reece James gỡ hòa cho Chelsea ở phút 95.

Nhưng Bournemouth đang chơi yếu trên sân khách mùa này, để thủng lưới ít nhất 3 bàn/trận trong sáu trận đấu sân khách liên tiếp tại Premier League. Đây có thể là cơ hội cho hàng công của Chelsea, đội đã ghi bàn trong 11 trận đấu sân nhà liên tiếp.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp là người thận trọng nhất khi đoán tỉ số chỉ là 2-0. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson ghi kết quả 3-0, trong lúc cựu tiền vệ ArsenalPaul Merason đoán kết quả 3-1, còn cựu tiền đạo Chris Sutton đoán tỉ số đến 4-1.

Dự đoán: Chelsea - Bournemouth 3-0

Đối đầu trực tiếp

06-12-2025

Bournemouth

Chelsea

0-0

14-1-2025

Chelsea

Bournemouth

2-2

14-9-2024

Bournemouth

Chelsea

0-1

19-5-2024

Chelsea

Bournemouth

2-1

17-9-2023

Bournemouth

Chelsea

0-0

06-5-2023

Bournemouth

Chelsea

1-3

27-12-2022

Chelsea

Bournemouth

2-0

29-2-2020

Bournemouth

Chelsea

2-2

14-12-2019

Chelsea

Bournemouth

0-1

30-1-2019

Bournemouth

Chelsea

4-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

31/12 02:30

[5] Chelsea - Bournemouth [15]

1.95

0 : 1

1.90

1.90

3

1.95

31/12 02:30

[5] Chelsea - Bournemouth [15]

1.975

0 : 1

1.925

1.875

3

2.00

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Chelsea đã chấp hẳn 1 trái, ăn 95, thua 90. Đến sáng nay, giá cả chỉ nhích lên chút ít thành 1 trái, Chelsea ăn 97, thua 92. Chọn Chelsea an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Chelsea – Bournemouth: Quật khởi ở Stamford Bridge - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Chelsea – Bournemouth: Quật khởi ở Stamford Bridge - Ảnh 3.

Soi tỉ số trận Chelsea – Bournemouth: Quật khởi ở Stamford Bridge - Ảnh 4.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Chelsea thắng 2-1 với giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 2-0 ăn 9.2, còn 1-0 ăn 10, 3-1 ăn 11 và 3-0 ăn 12. Hòa cũng là một chọn lựa khá phổ biến khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 9.2, hòa 2-2 ăn đến 15, còn 0-0 ăn 20. Cơ hội thắng của Bournemouth không được đánh giá cao khi 0-1 ăn đến 19, 1-2 ăn 16.


Chelsea Bournemouth Soi tỉ số
