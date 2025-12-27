HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Arsenal – Brighton: Đòn trừng phạt Chim mòng biển

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal tiếp đón đối thủ khó chơi Brighton trên sân Emirates là cơ hội để Pháo thủ chứng tỏ quyết tâm giành ngôi vô địch Premier League mùa này.

Soi tỉ số trận Arsenal – Brighton: Đòn trừng phạt Chim mòng biển - Ảnh 1.

Bukayo Saka (trái) sẽ dẫn dắt tuyến tấn công Arsenal

Sau chiến thắng khó nhọc 1-0 trước Everton, Arsenal sẽ tìm cách duy trì nhịp điệu chiến thắng khi họ tiếp Brighton ở vòng 18. Với phong độ sa sút của Brighton trong tháng 12, chiến thắng cho Arsenal là điều nhiều người dự báo. Vấn đề chỉ là Pháo thủ sẽ thắng với tỉ số nào mà thôi.

Arsenal đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trước khi chào đón Chim mòng biển, đối thủ từng chia điểm với họ trong cả 2 trận mùa trước.

Nhưng so với mùa trước, Brighton chơi kém hơn khi không sắm được vai ngựa ô quen thuộc, không thắng được những đội bóng lớn mà điểm số giúp họ tạm đứng thứ 9 hiện thời là nhờ ăn hiếp các đội bóng nhỏ, những đội đang sa sút.

Arsenal thì ngược lại, chơi bản lĩnh và sắc sảo hơn. Vì thế, trận đấu ở Emirates lần này sẽ rất ít bất ngờ bởi Brighton đang thất thường, còn Arsenal lại đang rất sung sức, với hiệu suất ghi bàn trung bình 2,20 bàn mỗi trận. 

Cả Kai Havertz, Christian Mosquera và Ben White đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng Mikel Arteta vẫn có chiều sâu đội hình.

Mặt khác, Brighton không thắng trong 4 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, và đang tụt hạng từng tuần. Với hiệu suất chỉ ghi được trung bình 0,80 bàn mỗi trận trên sân khách gần đây, Brighton không có khả năng gây bất ngờ cho Arsenal tại sân Emirates. Tệ hơn nữa cho đội khách, tiền vệ Mats Wieffer cũng không thể ra sân vì chấn thương.

Trong lần gặp nhau gần nhất ở một trận đấu chính thức, Arsenal đã đánh bại Brighton với tỷ số 2-0 và với phong độ tốt hơn hiện tại của Pháo thủ, chiến thắng cách biệt là điều dễ đoán.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều ủng hộ Arsenal giành chiến thắng mà không bị lọt lưới bàn nào. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 4-0, cựu HLV Harry Redknapp cũng đoán Pháo thủ thắng 3-0, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán kết quả 2-0.

Dự đoán: Arsenal – Brighton 2-0

Đối đầu trực tiếp

04-1-2025

Brighton

Arsenal

1-1

31-8-2024

Arsenal

Brighton

1-1

06-4-2024

Brighton

Arsenal

0-3

17-12-2023

Arsenal

Brighton

2-0

14-5-2023

Arsenal

Brighton

0-3

31-12-2022

Brighton

Arsenal

2-4

09-4-2022

Arsenal

Brighton

1-2

02-10-2021

Brighton

Arsenal

0-0

23-5-2021

Arsenal

Brighton

2-0

29-12-2020

Brighton

Arsenal

0-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

27/12 22:00

[1] Arsenal - Brighton [9]

1.875

0 : 1 1/4

2.00

1.825

2 3/4

2.025

27/12 22:00

[1] Arsenal - Brighton [9]

1.875

0 : 1 1/4

2.00

1.85

2 3/4

2.05

27/12 22:00

[1] Arsenal - Brighton [9]

1.875

0 : 1 1/4

2.025

1.825

2 3/4

2.05

Khoảng cách giữa đội đầu bảng với đội đứng gần giữa bảng đã xác định rõ ràng khi Arsenal chấp Brighton đến 1 trái 1 trái rưỡi, lún tiền (ăn 87, thua đủ). Tuy nhiên, mức chấp khá cao so với lịch sử đối đầu giữa 2 đội, vì thế nó không thu hút được giới mộ điệu, sau nhiều ngày giá cả vẫn không nhúc nhích: Đến sáng sớm nay, Arsenal vẫn chỉ ăn 87 và thua đủ. 

Rõ ràng, các fan Arsenal vẫn đang dè dặt chờ thời điểm 'xuống tay', nhưng theo chủ nhà vẫn yên tâm hơn, bởi sau 2 trận thắng nhọc(1-0 trước Everton và 2-1 trước Wolves), Pháo thủ sẽ dội cơn mưa bàn thắng cho dù Brighton là đối thủ khó chịu nhất của họ.

Soi tỉ số trận Arsenal – Brighton: Đòn trừng phạt Chim mòng biển - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, trong lúc 1-0 ăn 7.5, 2-1 ăn 8, còn 3-0 ăn 9.2. Đó là những tỉ số được chọn nhiều nhất với mệnh giá thấp nhất, trong lúc kết quả hòa không được ủng hộ lắm khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, tỉ số 0-0 thì ăn 16, còn 2-2 ăn đến 21. Những kết quả ngựa về ngược với chiến thắng của Brighton ở Emirates là không hiện thực khi 0-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 22, còn 1-2 có giá đặt 1 ăn 23

Soi tỉ số trận Arsenal – Brighton: Đòn trừng phạt Chim mòng biển - Ảnh 3.

.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

(NLĐO) - Tottenham tiếp Liverpool với hy vọng cải thiện vị trí của mình, nhưng khát vọng chiến thắng có thể giúp Liverpool tạo cơn mưa bàn thắng trước Gà trống.

Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester United: Khuất phục Quỷ đỏ

(NLĐO) - Manchester United có lịch sử đối đầu ấn tượng ở Villa Park, nhưng Aston Villa đang có phong độ đỉnh cao đủ để mang lại niềm vui cho công chúng nhà.

Soi tỉ số trận Manchester United - Newcastle: "Quỷ đỏ" mong lịch sử lặp lại

(NLĐO) - Manchester United muốn quên trận thua Newcastle ở Old Trafford mùa trước khi trông chờ vào lịch sử từng thắng Chích chòe 3 lần trong Ngày Lễ tặng quà.

