Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester United: Khuất phục Quỷ đỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester United: Khuất phục Quỷ đỏ

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United có lịch sử đối đầu ấn tượng ở Villa Park, nhưng Aston Villa đang có phong độ đỉnh cao đủ để mang lại niềm vui cho công chúng nhà.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Manchester United: Khuất phục Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Morgan Rogers (Aston Villa) và Bruno Fernandes (Manchester United)

Aston Villa đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, điều này được thể hiện rõ ràng qua các con số: Villa đã thắng 90% số trận gần đây, trung bình ghi 3,30 bàn mỗi trận, trong khi chỉ để thủng lưới 1,10 bàn.

Trên sân nhà, họ bất bại với tỷ lệ thắng 100% và chỉ để thủng lưới 0,40 bàn mỗi trận, cho thấy sự thống trị của họ tại Birmingham. Trên sân Villa Park, Aston Villa đã thể hiện đẳng cấp khi thắng cả Arsenal lẫn Manchester City, vì thế cuộc đụng độ Manchester United là nơi thầy trò Unai Emery có thể thoát khỏi cái bóng lớn của Quỷ đỏ.

TIN LIÊN QUAN

Mặc dù thiếu vắng Tyrone Mings, Ross Barkley và Pau Torres, Villa không hề cho thấy dấu hiệu yếu kém nào trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước West Ham, chiều sâu đội hình một lần nữa chứng tỏ sự quyết định.

Manchester United cũng đang có phong độ khá tốt khi chỉ thua 1 trong 10 trận Premier League, ghi trung bình 1,90 điểm mỗi trận và 2,30 bàn mỗi trận, mặc dù vẫn còn những vấn đề về phòng ngự khiến họ luôn trải qua những trận "đôi bên cùng ghi bàn" - điều xảy ra trong 80% các trận gần đây của họ.

Manchester United thi đấu rất mạnh mẽ trên sân khách, thắng tới 60% số trận sân khách, và Benjamin Sesko có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi gây ấn tượng khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 4-4 với Bournemouth. Đội bóng của Ruben Amorim không có thêm bất kỳ lo ngại nào về chấn thương.

Trận đấu diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày Chủ nhật (21-12) thực sự là cơ hội để Aston Villa vươn mình thành một gã khổng lồ, xóa đi hình ảnh tiêu cực trước Quỷ đỏ, đối thủ mà họ chỉ thắng 1 trong 5 lần tiếp đón. Nhìn vào lịch sử, Manchester United có thành tích vượt trội khi từng thắng 41 trận Premier League gặp Aston Villa và có đến 18 chiến thắng ở Villa Park.

Ngược lại, Villa chỉ thắng 1 trong 26 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Man Utd (9 hòa, 16 thua). Trận thắng đó là tỉ số 3-1 vào tháng 11-2022 trong trận đấu đầu tiên Emery cầm quân.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai dự báo khả năng thắng của Manchester United. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp ủng hộ Aston Villa thắng 2-1, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Aston Villa thắng 3-1, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 2-0.

Dự đoán: Aston Villa - Manchester United 2-1

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025

Manchester Utd

Aston Villa

2-0

06-10-2024

Aston Villa

Manchester Utd

0-0

11-2-2024

Aston Villa

Manchester Utd

1-2

26-12-2023

Manchester Utd

Aston Villa

3-2

30-4-2023

Manchester Utd

Aston Villa

1-0

06-11-2022

Aston Villa

Manchester Utd

3-1

15-1-2022

Aston Villa

Manchester Utd

2-2

25-9-2021

Manchester Utd

Aston Villa

0-1

09-5-2021

Aston Villa

Manchester Utd

1-3

01-1-2021

Manchester Utd

Aston Villa

2-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

21/12 23:30

[3] Aston Villa - Manchester Utd [6]

1.85

0 : 1/4

2.00

1.80

2 3/4

2.075

21/12 23:30

[3] Aston Villa - Manchester Utd [6]

1.825

0 : 1/4

2.025

1.825

2 3/4

2.025

21/12 23:30

[3] Aston Villa - Manchester Utd [7]

1.85

0 : 1/4

2.05

2.025

3

1.875

21/12 23:30

[3] Aston Villa - Manchester Utd [7]

1.90

0 : 1/4

2.00

2.025

3

1.85

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Aston Villa chỉ chấp Manchester United đồng nửa, lún tiền (ăn 85, thua đủ). Đến trưa nay, tỉ giá không biến động nhiều, vẫn là Aston Villa chấp Manchester United đồng nửa, ăn 9, thua đủ. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn an toàn hơn vì phong độ đỉnh cao của họ.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Manchester United: Khuất phục Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Manchester United: Khuất phục Quỷ đỏ - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 17. Cửa thắng cho Aston Villa rất cuốn hút khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, 2-0 ăn 12, còn 1-0 ăn 11. Ngược lại, không nhiều người dám theo Manchester United khi 1-2 có giá ăn 10, 0-1 ăn 11, còn 0-2 ăn đến 18.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

(NLĐO) - Tottenham tiếp Liverpool với hy vọng cải thiện vị trí của mình, nhưng khát vọng chiến thắng có thể giúp Liverpool tạo cơn mưa bàn thắng trước Gà trống.

Soi tỉ số trận Manchester City - West Ham: Nối dài những ngày vui ở Etihad

(NLĐO) - Manchester City đang bay cao sẽ không ngần ngại vùi dập hàng phòng thủ nhiều sơ sót của West Ham, đối thủ mà họ thắng trong 9 lần gần nhất ở Etihad.

Soi tỉ số trận Newcastle - Chelsea: Căng thẳng trên sân St James' Park

(NLĐO) - Chelsea muốn thằng để gây áp lực lên cuộc đua tốp đầu, nhưng thắng trên sân St James' Park là điều họ chưa làm đươc trong 3 chuyến viếng thăm gần nhất.

Manchester United Aston Villa Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo