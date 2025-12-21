Soi tỉ số trận Aston Villa - Manchester United: Khuất phục Quỷ đỏ

Morgan Rogers (Aston Villa) và Bruno Fernandes (Manchester United)

Aston Villa đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, điều này được thể hiện rõ ràng qua các con số: Villa đã thắng 90% số trận gần đây, trung bình ghi 3,30 bàn mỗi trận, trong khi chỉ để thủng lưới 1,10 bàn.

Trên sân nhà, họ bất bại với tỷ lệ thắng 100% và chỉ để thủng lưới 0,40 bàn mỗi trận, cho thấy sự thống trị của họ tại Birmingham. Trên sân Villa Park, Aston Villa đã thể hiện đẳng cấp khi thắng cả Arsenal lẫn Manchester City, vì thế cuộc đụng độ Manchester United là nơi thầy trò Unai Emery có thể thoát khỏi cái bóng lớn của Quỷ đỏ.

Mặc dù thiếu vắng Tyrone Mings, Ross Barkley và Pau Torres, Villa không hề cho thấy dấu hiệu yếu kém nào trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước West Ham, chiều sâu đội hình một lần nữa chứng tỏ sự quyết định.

Manchester United cũng đang có phong độ khá tốt khi chỉ thua 1 trong 10 trận Premier League, ghi trung bình 1,90 điểm mỗi trận và 2,30 bàn mỗi trận, mặc dù vẫn còn những vấn đề về phòng ngự khiến họ luôn trải qua những trận "đôi bên cùng ghi bàn" - điều xảy ra trong 80% các trận gần đây của họ.

Manchester United thi đấu rất mạnh mẽ trên sân khách, thắng tới 60% số trận sân khách, và Benjamin Sesko có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi gây ấn tượng khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 4-4 với Bournemouth. Đội bóng của Ruben Amorim không có thêm bất kỳ lo ngại nào về chấn thương.

Trận đấu diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày Chủ nhật (21-12) thực sự là cơ hội để Aston Villa vươn mình thành một gã khổng lồ, xóa đi hình ảnh tiêu cực trước Quỷ đỏ, đối thủ mà họ chỉ thắng 1 trong 5 lần tiếp đón. Nhìn vào lịch sử, Manchester United có thành tích vượt trội khi từng thắng 41 trận Premier League gặp Aston Villa và có đến 18 chiến thắng ở Villa Park.

Ngược lại, Villa chỉ thắng 1 trong 26 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Man Utd (9 hòa, 16 thua). Trận thắng đó là tỉ số 3-1 vào tháng 11-2022 trong trận đấu đầu tiên Emery cầm quân.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai dự báo khả năng thắng của Manchester United. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp ủng hộ Aston Villa thắng 2-1, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Aston Villa thắng 3-1, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 2-0.

Dự đoán: Aston Villa - Manchester United 2-1

Đối đầu trực tiếp

25-5-2025 Manchester Utd Aston Villa 2-0 06-10-2024 Aston Villa Manchester Utd 0-0 11-2-2024 Aston Villa Manchester Utd 1-2 26-12-2023 Manchester Utd Aston Villa 3-2 30-4-2023 Manchester Utd Aston Villa 1-0 06-11-2022 Aston Villa Manchester Utd 3-1 15-1-2022 Aston Villa Manchester Utd 2-2 25-9-2021 Manchester Utd Aston Villa 0-1 09-5-2021 Aston Villa Manchester Utd 1-3 01-1-2021 Manchester Utd Aston Villa 2-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 21/12 23:30 [3] Aston Villa - Manchester Utd [6] 1.85 0 : 1/4 2.00 1.80 2 3/4 2.075

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Aston Villa chỉ chấp Manchester United đồng nửa, lún tiền (ăn 85, thua đủ). Đến trưa nay, tỉ giá không biến động nhiều, vẫn là Aston Villa chấp Manchester United đồng nửa, ăn 9, thua đủ. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn an toàn hơn vì phong độ đỉnh cao của họ.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 17. Cửa thắng cho Aston Villa rất cuốn hút khi 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, 2-0 ăn 12, còn 1-0 ăn 11. Ngược lại, không nhiều người dám theo Manchester United khi 1-2 có giá ăn 10, 0-1 ăn 11, còn 0-2 ăn đến 18.



