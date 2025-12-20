Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

Richarlison (Tottenham) và Hugo Ekitike (Liverpool)

Tottenham có phong độ bất ổn khi chỉ thắng 2 trong 8 trận sân nhà mùa này, nên khó có hy vọng gây sốc cho đội khách nhiều tham vọng như Liverpool. Trận thua bạc nhược 0-3 trên sân Nottingham Forest tuần trước đã khiến Gà trống tụt xuống vị trí thứ 11 sau 16 vòng đấu.

Dù Tottenham vẫn ghi bàn đều đặn với bình quân 2 bàn/trận trên sân nhà nhưng các fan London không mấy lạc quan trước chuyến viếng thăm của Liverpool, đối thủ mà Gà trống chỉ thắng 2 và thua 17 trận trong 25 lần giáp mặt ở Premier League.

Ngoài chiến thắng hồi tháng 10-2017 (4-1), Tottenham đã ăn may vào tháng 9-2023 (2-1) nhờ bàn thắng bị từ chối của Luis Diaz và bàn phản lưới nhà của Joel Matip khi Liverpool đã nhận 2 thẻ đỏ.

Nhìn vào cuộc đối đầu giữa 2 đội mùa trước, sự thật đã lộ rõ khi Liverpool ghi được 11 bàn thắng và tung ra 49 cú sút, qua đó giành chiến thắng 6-3 và 5-1 trước hàng thủ lỏng lẻo của Tottenham. Giữa 2 trận đấu đó, Liverpool cũng thắng Tottenham 4-0 ở Cúp Liên đoàn.

Tất cả vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho Thomas Frank khi ông tiếp quản đội bóng sau một chiến dịch kỳ lạ (về đích thứ 17 tại Premier League nhưng vô địch Europa League).

Tình hình nhân sự càng gây nhiều lo lắng khi Tottenham đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng với 8 cầu thủ vắng mặt, bao gồm các trụ cột như James Maddison, Dominic Solanke, Yves Bissouma và Dejan Kulusevski.

Phía đối diện, Liverpool mất tiền đạo Mohamed Salah (dự Cúp các quốc gia châu Phi), nhưng Arne Slot sẽ tranh thủ xây dựng lối chơi mới quanh cặp tiền đạo Hugo Ekitike và Alexander Isak - người rất có duyên với Gà trống khi từng ghi 6 bàn trong 5 lần chạm trán.

Arne Slot có Conor Bradley trở lại sau án treo giò, điều này rất đúng lúc khi Joe Gomez sẽ vắng mặt một vài trận do chấn thương gân kheo. Wataru Endo và Cody Gakpo cũng vắng mặt, mặc dù Dominik Szoboszlai có thể ra sân dù phải rời sân vì chấn thương mắt cá chân trong trận thắng Brighton cuối tuần trước. Jeremie Frimpong sắp trở lại, nhưng trận đấu này có lẽ vẫn còn quá sớm đối với anh.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 1-1. Cựu HLV Harry Redknapp tin tưởng Liverpool sẽ thắng 1-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn kết quả 1-3.

Trận đấu Tottenham - Liverpool diễn ra lúc 0 giờ 30, ngày 21-12.

Dự đoán: Tottenham - Liverpool 2-3

Đối đầu trực tiếp

27-4-2025 Liverpool Tottenham 5-1 22-12-2024 Tottenham Liverpool 3-6 05-5-2024 Liverpool Tottenham 4-2 30-9-2023 Tottenham Liverpool 2-1 30-4-2023 Liverpool Tottenham 4-3 06-11-2022 Tottenham Liverpool 1-2 07-5-2022 Liverpool Tottenham 1-1 19-12-2021 Tottenham Liverpool 2-2 28-1-2021 Tottenham Liverpool 1-3 16-12-2020 Liverpool Tottenham 2-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 21/12 00:30 [11] Tottenham - Liverpool [7] 1.875 1/2 : 0 2.025 1.825 2 3/4 2.05

Tỉ lệ ban đầu Liverpool đã chấp Tottenham nửa trái, ăn đủ, thua 87. Đến sáng nay tỉ giá chỉ biến động đôi chút thành Liverpool ăn đủ, thua 85. Trưa nay, tỉ giá lại trở về chỗ cũ, thành Liverpool ăn đủ, thua 87. Dù sao thì chọn Liverpool vẫn an toàn hơn.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 17. Cừa thắng của Tottenham không được đánh giá cao khi tỉ số 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 11, còn 1-0 ăn đến 13. Sức hút dồn vào cửa thắng của Liverpool khi 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, 0-1 có giá ăn 10, còn 0-2 ăn 12.



