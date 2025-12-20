HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Tottenham - Liverpool: Cơn mưa bàn thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Tottenham tiếp Liverpool với hy vọng cải thiện vị trí của mình, nhưng khát vọng chiến thắng có thể giúp Liverpool tạo cơn mưa bàn thắng trước Gà trống.

Soi tỉ số trận Tottenham – Liverpool: Cơn mưa bàn thắng - Ảnh 1.

Richarlison (Tottenham) và Hugo Ekitike (Liverpool)

Tottenham có phong độ bất ổn khi chỉ thắng 2 trong 8 trận sân nhà mùa này, nên khó có hy vọng gây sốc cho đội khách nhiều tham vọng như Liverpool. Trận thua bạc nhược 0-3 trên sân Nottingham Forest tuần trước đã khiến Gà trống tụt xuống vị trí thứ 11 sau 16 vòng đấu.

Dù Tottenham vẫn ghi bàn đều đặn với bình quân 2 bàn/trận trên sân nhà nhưng các fan London không mấy lạc quan trước chuyến viếng thăm của Liverpool, đối thủ mà Gà trống chỉ thắng 2 và thua 17 trận trong 25 lần giáp mặt ở Premier League. 

Ngoài chiến thắng hồi tháng 10-2017 (4-1), Tottenham đã ăn may vào tháng 9-2023 (2-1) nhờ bàn thắng bị từ chối của Luis Diaz và bàn phản lưới nhà của Joel Matip khi Liverpool đã nhận 2 thẻ đỏ.

Nhìn vào cuộc đối đầu giữa 2 đội mùa trước, sự thật đã lộ rõ khi Liverpool ghi được 11 bàn thắng và tung ra 49 cú sút, qua đó giành chiến thắng 6-3 và 5-1 trước hàng thủ lỏng lẻo của Tottenham. Giữa 2 trận đấu đó, Liverpool cũng thắng Tottenham 4-0 ở Cúp Liên đoàn.

Tất cả vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho Thomas Frank khi ông tiếp quản đội bóng sau một chiến dịch kỳ lạ (về đích thứ 17 tại Premier League nhưng vô địch Europa League). 

Tình hình nhân sự càng gây nhiều lo lắng khi Tottenham đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng với 8 cầu thủ vắng mặt, bao gồm các trụ cột như James Maddison, Dominic Solanke, Yves Bissouma và Dejan Kulusevski.

Phía đối diện, Liverpool mất tiền đạo Mohamed Salah (dự Cúp các quốc gia châu Phi), nhưng Arne Slot sẽ tranh thủ xây dựng lối chơi mới quanh cặp tiền đạo Hugo Ekitike và Alexander Isak - người rất có duyên với Gà trống khi từng ghi 6 bàn trong 5 lần chạm trán.

Arne Slot có Conor Bradley trở lại sau án treo giò, điều này rất đúng lúc khi Joe Gomez sẽ vắng mặt một vài trận do chấn thương gân kheo. Wataru Endo và Cody Gakpo cũng vắng mặt, mặc dù Dominik Szoboszlai có thể ra sân dù phải rời sân vì chấn thương mắt cá chân trong trận thắng Brighton cuối tuần trước. Jeremie Frimpong sắp trở lại, nhưng trận đấu này có lẽ vẫn còn quá sớm đối với anh.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 1-1. Cựu HLV Harry Redknapp tin tưởng Liverpool sẽ thắng 1-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn kết quả 1-3.

Trận đấu Tottenham - Liverpool diễn ra lúc 0 giờ 30, ngày 21-12.

Dự đoán: Tottenham - Liverpool 2-3

Đối đầu trực tiếp

27-4-2025

Liverpool

Tottenham

5-1

22-12-2024

Tottenham

Liverpool

3-6

05-5-2024

Liverpool

Tottenham

4-2

30-9-2023

Tottenham

Liverpool

2-1

30-4-2023

Liverpool

Tottenham

4-3

06-11-2022

Tottenham

Liverpool

1-2

07-5-2022

Liverpool

Tottenham

1-1

19-12-2021

Tottenham

Liverpool

2-2

28-1-2021

Tottenham

Liverpool

1-3

16-12-2020

Liverpool

Tottenham

2-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

21/12 00:30

[11] Tottenham - Liverpool [7]

1.875

1/2 : 0

2.025

1.825

2 3/4

2.05

21/12 00:30

[11] Tottenham - Liverpool [7]

1.85

1/2 : 0

2.05

1.875

2 3/4

2.025

21/12 00:30

[11] Tottenham vs Liverpool [7]

1.875

1/2 : 0

2.025

1.90

2 3/4

2.00

Tỉ lệ ban đầu Liverpool đã chấp Tottenham nửa trái, ăn đủ, thua 87. Đến sáng nay tỉ giá chỉ biến động đôi chút thành Liverpool ăn đủ, thua 85. Trưa nay, tỉ giá lại trở về chỗ cũ, thành Liverpool ăn đủ, thua 87. Dù sao thì chọn Liverpool vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Tottenham – Liverpool: Cơn mưa bàn thắng - Ảnh 2.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 17. Cừa thắng của Tottenham không được đánh giá cao khi tỉ số 2-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 11, còn 1-0 ăn đến 13. Sức hút dồn vào cửa thắng của Liverpool khi 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 8.8, 0-1 có giá ăn 10, còn 0-2 ăn 12.

Soi tỉ số trận Tottenham – Liverpool: Cơn mưa bàn thắng - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Newcastle - Chelsea: Căng thẳng trên sân St James' Park

Soi tỉ số trận Newcastle - Chelsea: Căng thẳng trên sân St James' Park

(NLĐO) - Chelsea muốn thằng để gây áp lực lên cuộc đua tốp đầu, nhưng thắng trên sân St James' Park là điều họ chưa làm đươc trong 3 chuyến viếng thăm gần nhất.

Soi tỉ số trận Arsenal - Wolves: Ba bàn liệu có đủ?

(NLĐO) - Arsenal trở lại sân Emirates để tiếp đội cuối bảng Wolves. Báo giới quả quyết Arsenal chắc thắng trận này, vấn đề chỉ là thắng bao nhiêu bàn mà thôi.

Soi tỉ số trận Liverpool - Brighton: Mưa bàn thắng ở Anfield?

(NLĐO) - Liverpool tiếp đối thủ khó chơi Brighton trên sân nhà và trận chiến ở Anfield hứa hẹn nhiều bàn thắng cùng những diễn biến bất thường quanh Mo Salah.

Liverpool Tottenham Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo