Thể thao

Xác định 4 đội vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33

Tường Phước

(NLĐO) - Kết quả lượt trận cuối bảng C tối 12-12 đã xác định 2 cặp bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33

Với thành tích toàn thắng, chủ nhà Thái Lan giành ngôi nhất bảng A cùng tấm vé lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. 

Tương tự, tuyển U22 Việt Nam cũng xuất sắc đánh bại Lào và Malaysia, lọt vào bán kết với thành tích ghi 4 bàn, thủng lưới 1 lần, vị thế nhất bảng B.

Xác định 4 đội vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 1.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra hôm 12-12, U22 Indonesia chỉ thắng U22 Myanmar với tỉ số 3-1. Kết quả này khiến đội bóng xứ vạn đảo không thể giành vé đi tiếp với vị thế đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đồng nghĩa trở thành "cựu vương" môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Malaysia lách qua khe cửa hẹp, lọt vào bán kết khi trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng bảng, hơn U22 Indonesia về tổng số bàn thắng ghi được qua 2 lượt đấu vòng bảng.

Xác định 4 đội vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh 2.

U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Philippines ở bán kết

Hai cặp đấu bán kết, diễn ra trên sân Rajamangala vào ngày 15-12, là màn so tài giữa U22 Việt Nam - U22 Philippines (15 giờ 30) và U22 Thái Lan - U22 Malaysia (20 giờ). 

Các trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo Người Lao Động online, VTV, FPT Play và HTV.

SEA Games 33: Ấn tượng Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc

SEA Games 33: Ấn tượng Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc

Đoàn thể thao Việt Nam tập trung vào cuộc đua nhì bảng xếp hạng ngay từ ngày thi đấu thứ 3 của SEA Games 33 - 2025

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất

(NLĐO) - Bảng xếp hạng SEA Games 33 được cập nhật liên tục với các vị trí dẫn đầu đang tạm thuộc về dàn ứng viên như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia

U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 33

(NLĐO) - Chiều 12-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở lại sân tập nhằm chuẩn bị cho trận bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Philippines.

U22 Thái Lan U22 Việt Nam SEA Games 33 bóng đá nam SEA Games
