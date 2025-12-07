Trận derby London mang lợi thế cho Crystal Palacse

Trận derby London tại Craven Cottage giữa Fulham và Crystal Palace, hai đội đang có những mục tiêu tương phản trong phần còn lại của mùa giải. Sự hồi sinh gần đây của Fulham – với hai chiến thắng liên tiếp trước Sunderland và Tottenham – đã bị Manchester City chặn đứng vào giữa tuần, nhưng đội bóng của Marco Silva đã không dễ dàng gục ngã.

Họ bị dẫn 3-1 trước giờ giải lao, rồi bị thủng lưới 2 bàn trong 1o phút đầu hiệp 2 nhưng vẫn kiên trì gỡ lại 3 bàn để thua sát nút 4-5 nhờ Alex Iwobi và hai bàn thắng muộn của Samuel Chukwueze.

Bất chấp màn ngược dòng ấn tượng đó, Fulham đã để thua một trận đấu trên sân nhà dù ghi được bốn bàn thắng, lần thứ hai trong lịch sử, trước đó là trận thua 4-6 trước Leicester City vào tháng 9-1952.

Trong khi đó, Palace đã trở lại sau trận thua đáng thất vọng trên sân nhà trước Manchester United bằng cách giáng một đòn mạnh vào một trong những đối thủ tiềm năng xuống hạng của Fulham, đánh bại Burnley 1-0 tại Turf Moor.

Siêu máy tính Opta đánh giá Crystal Palace là đội nhỉnh hơn một chút, với khả năng chiến thắng 40,8% trong các mô phỏng trước trận đấu nhờ phong độ sân khách ấn tượng trong những tuần gần đây.

Crystal Palace đã giành được 23 điểm sau 14 trận mở màn mùa giải này - đây là thành tích tốt nhất của The Eagles ở giai đoạn này của mùa giải.

Fulham đã có thành tích 3 thua 2 thắng trong 5 trận derby London gần nhất trên sân Craven Cottage, trận thua gần nhất trước Arsenal vào tháng 10.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp và cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 1-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Fulham thắng 2-1, còn cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số hòa 1-1.

Dự đoán: Fulham – Crystal Palace 1-2

Đối đầu trực tiếp

22-2-2025 Fulham Crystal Palace 0-2 09-11-2024 Crystal Palace Fulham 0-2 27-4-2024 Fulham Crystal Palace 1-1 23-9-2023 Crystal Palace Fulham 0-0 20-5-2023 Fulham Crystal Palace 2-2 26-12-2022 Crystal Palace Fulham 0-3 28-2-2021 Crystal Palace Fulham 0-0 24-10-2020 Fulham Crystal Palace 1-2 02-2-2019 Crystal Palace Fulham 2-0 11-8-2018 Fulham Crystal Palace 0-2





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 07/12 23:30 [15] Fulham - Crystal Palace [5] 1.825 0 : 0 2.025 1.825 2 1/4 2.05

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cân bằng với mức đồng banh, Fulham lún (ăn 82, thua đủ). Đến tối qua, tỉ giá vẫn không thay đổi, nhưng sáng này tỉ lệ co nhúc nhích chút chút với giá Fulham ăn 9, thua đủ.

Điều kỳ lạ ở trận derby London này chính là vận đen của đội chủ nhà. Cụ thể là trong 4 mùa giải liên tiếp gần đây, tức là trong 8 trận derby gần nhất, đội sắm vai chủ nhà không thắng được lần nào. Thói quen đó có thể tiếp diễn khi Crystal Palace rõ ràng đang chơi hay hơn Fulham mùa này. Xem ra, chọn đội khách vui hơn vì chính họ mới có thể gây đột biến.