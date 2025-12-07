HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Fulham - Crystal Palace: Trận derby London khách lấn chủ

Trung Dũng

(NLĐO) - Giới mộ điệu gọi trận Fulham và Crystal Palace là trận derby London "hướng ngoại" bởi trong 4 mùa qua, đội khách luôn có điểm khi rời Craven Cottage.

Soi tỉ số trận Fulham - Crystal Palace: Trận derby 'hướng ngoại' - Ảnh 1.

Trận derby London mang lợi thế cho Crystal Palacse

Trận derby London tại Craven Cottage giữa Fulham và Crystal Palace, hai đội đang có những mục tiêu tương phản trong phần còn lại của mùa giải. Sự hồi sinh gần đây của Fulham – với hai chiến thắng liên tiếp trước Sunderland và Tottenham – đã bị Manchester City chặn đứng vào giữa tuần, nhưng đội bóng của Marco Silva đã không dễ dàng gục ngã. 

Họ bị dẫn 3-1 trước giờ giải lao, rồi bị thủng lưới 2 bàn trong 1o phút đầu hiệp 2 nhưng vẫn kiên trì gỡ lại 3 bàn để thua sát nút 4-5 nhờ Alex Iwobi và hai bàn thắng muộn của Samuel Chukwueze. 

Bất chấp màn ngược dòng ấn tượng đó, Fulham đã để thua một trận đấu trên sân nhà dù ghi được bốn bàn thắng, lần thứ hai trong lịch sử, trước đó là trận thua 4-6 trước Leicester City vào tháng 9-1952.

Trong khi đó, Palace đã trở lại sau trận thua đáng thất vọng trên sân nhà trước Manchester United bằng cách giáng một đòn mạnh vào một trong những đối thủ tiềm năng xuống hạng của Fulham, đánh bại Burnley 1-0 tại Turf Moor.

Siêu máy tính Opta đánh giá Crystal Palace là đội nhỉnh hơn một chút, với khả năng chiến thắng 40,8% trong các mô phỏng trước trận đấu nhờ phong độ sân khách ấn tượng trong những tuần gần đây.

Crystal Palace đã giành được 23 điểm sau 14 trận mở màn mùa giải này - đây là thành tích tốt nhất của The Eagles ở giai đoạn này của mùa giải.

Fulham đã có thành tích 3 thua 2 thắng trong 5 trận derby London gần nhất trên sân Craven Cottage, trận thua gần nhất trước Arsenal vào tháng 10.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp và cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 1-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Fulham thắng 2-1, còn cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số hòa 1-1.

Dự đoán: Fulham – Crystal Palace 1-2

Đối đầu trực tiếp

22-2-2025

Fulham

Crystal Palace

0-2

09-11-2024

Crystal Palace

Fulham

0-2

27-4-2024

Fulham

Crystal Palace

1-1

23-9-2023

Crystal Palace

Fulham

0-0

20-5-2023

Fulham

Crystal Palace

2-2

26-12-2022

Crystal Palace

Fulham

0-3

28-2-2021

Crystal Palace

Fulham

0-0

24-10-2020

Fulham

Crystal Palace

1-2

02-2-2019

Crystal Palace

Fulham

2-0

11-8-2018

Fulham

Crystal Palace

0-2


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

07/12 23:30

[15] Fulham - Crystal Palace [5]

1.825

0 : 0

2.025

1.825

2 1/4

2.05

07/12 23:30

[15] Fulham vs Crystal Palace [5]

1.825

0 : 0

2.05

1.80

2 1/4

2.025

07/12 23:30

[15] Fulham vs Crystal Palace [6]

1.90

0 : 0

2.00

2.025

2 1/2

1.825

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất cân bằng với mức đồng banh, Fulham lún (ăn 82, thua đủ). Đến tối qua, tỉ giá vẫn không thay đổi, nhưng sáng này tỉ lệ co nhúc nhích chút chút với giá Fulham ăn 9, thua đủ.

Điều kỳ lạ ở trận derby London này chính là vận đen của đội chủ nhà. Cụ thể là trong 4 mùa giải liên tiếp gần đây, tức là trong 8 trận derby gần nhất, đội sắm vai chủ nhà không thắng được lần nào. Thói quen đó có thể tiếp diễn khi Crystal Palace rõ ràng đang chơi hay hơn Fulham mùa này. Xem ra, chọn đội khách vui hơn vì chính họ mới có thể gây đột biến.

Soi tỉ số trận Fulham - Crystal Palace: Trận derby 'hướng ngoại' - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Fulham - Crystal Palace: Trận derby 'hướng ngoại' - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, trong lúc 0-0 ăn 10 và 2-2 ăn 15. Đa số người chơi chọn cửa thắng cho một trong 2 đội nên tỉ số 1-0 và 0-1 cùng có giá đặt 1 ăn 8.3, trong lúc 2-0 ăn 12 còn 0-2 ăn 13, hoặc 2-1 ăn 9.6, còn 1-2 ăn 10.

Fulham Crystal Palace
