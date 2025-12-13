HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Chelsea - Everton: Ưu thế của chủ nhà

Trung Dũng

(NLĐO) - Không có nhiều bàn thắng trên sân Stamford Bridge khi Chelsea tiếp đón Everton, đối thủ mà họ bất bại trong 30 trận sân nhà ở Premier League.

Soi tỉ số trận Chelsea – Everton: Ưu thế của chủ nhà - Ảnh 1.

Cole Palmer (Chelsea) và Kiernan Dewsbury-Hall (Everton)

Chelsea hướng đến mục tiêu chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường và với thành tích không mấy khả quan của Everton tại Stamford Bridge, cơ hội cho The Blues là không nhỏ. Chelsea đã hòa không bàn thắng với Bournemouth tại sân Vitality cuối tuần trước, nhưng họ thể hiện tốt hơn nhiều trên sân nhà, nơi họ ghi bình quân 2,33 bàn/trận gần đây.

Chelsea sẽ không có Liam Delap do chấn thương vai, nhưng Trevoh Chalobah, Wesley Fofana và Enzo Fernández dự kiến sẽ ra sân dù đã phải rời sân sớm trong trận đấu với Atalanta lần trước. Fofana bị thương ở mắt sau khi bị đá vào mặt, nhưng HLV Maresca hy vọng anh sẽ có thể thi đấu.

Chelsea không có nhiều lo lắng về chấn thương nhưng đây là trận cuối Moses Caicedo thụ án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận hòa Arsenal. Vắng tiền vệ đánh chặn giỏi giang này, Chelsea cũng nếm trải 3 trận liền không thắng (trước Arsenal, Leeds và Bournemouth). Giới chuyên môn cũng cảm nhận thói quen của Enzo Maresca khi năm ngoái Chelsea cũng vất vả với 5 trận không thắng trong tháng 12.

Ngược lại, Everton muốn tiếp tục chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trước Bournemouth (1-0) và Nottingham Forest (3-0). Everton rõ ràng đang bay cao ở Premier League khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất và giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu đó. Cầu thủ cũ của Chelsea là Kiernan Dewsbury-Hall cũng bừng sáng khi ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất của Everton. 

Nhưng Everton chưa từng đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 1994. Còn David Moyes cũng không thắng nổi Chelsea trong 20 lần gặp ở Premier League (hòa 7, thua 13), nên không khó để dự báo sự lép vế của Everton trên sân Stamfod Bridge.

Đội bóng của David Moyes có thể sẽ dựa vào hàng phòng ngự vững chắc của mình, nhưng việc ngăn Chelsea ghi bàn tại Stamford Bridge là điều nói dễ hơn làm. Everton chỉ ghi trung bình 0,75 bàn mỗi trận trên sân khách. Jarrad Branthwaite, Merlin Rohl và Seamus Coleman đều vắng mặt vì chấn thương.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều chọn cừa thắng cho Chelsea. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cả tiền đạo Chris Sutton đều đoán tỉ số 2-1, chỉ mỗi mình cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 2-0. 

Trận thư hùng giữa Chelsea và Everton sẽ diễn ra lúc 22 giờ, hôm nay 13-12.

Dự đoán: Chelsea - Everton 1-0

Đối đầu trực tiếp

26-4-2025

Chelsea

Everton

1-0

22-12-2024

Everton

Chelsea

0-0

15-4-2024

Chelsea

Everton

6-0

10-12-2023

Everton

Chelsea

2-0

18-3-2023

Chelsea

Everton

2-2

06-8-2022

Everton

Chelsea

0-1

01-5-2022

Everton

Chelsea

1-0

16-12-2021

Chelsea

Everton

1-1

08-3-2021

Chelsea

Everton

2-0

12-12-2020

Everton

Chelsea

1-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

13/12 22:00

[5] Chelsea vs Everton [7]

1.875

0 : 3/4

2.025

1.90

2 1/2

1.975

13/12 22:00

[5] Chelsea vs Everton [7]

1.875

0 : 3/4

2.00

1.875

2 1/2

2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu Chelsea chấp Everton nửa một, lún tiền (ăn 87, thua đủ) đến sáng nay tỉ lệ vẫn giữ nguyên. Chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Chelsea – Everton: Ưu thế của chủ nhà - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Chelsea – Everton: Ưu thế của chủ nhà - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất là 1-0 với giá đạt 1 ăn 7.10, trong lúc 2-0 ăn 7,5, còn 2-1 ăn đến 8. Hòa cũng là một đáp án được ưa chuộng khi đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 0-0 ăn 12, còn 2-2 ăn 18. Cửa thắng của Everton không được đánh giá cao khi 0-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 13, còn 1-2 ăn 16, và 0-2 ăn đến 3-0.


Chelsea Everton Soi tỉ số
