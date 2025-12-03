Soi tỉ số trận Liverpool - Sunderland: "Mèo đen" sẽ không đầu hàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Liverpool - Sunderland: "Mèo đen" sẽ không đầu hàng

Trung Dũng

(NLĐO) - Trận chiến ở Anfield hứa hẹn căng thẳng khi Liverpool vừa qua cơn khủng hoảng thành tích sẽ phải đối mặt với Sunderland đang có phong độ đáng gờm.

Soi tỉ số trận Liverpool – Sunderland: 'Mèo đen' sẽ không đầu hàng - Ảnh 1.

Alexander Isak (Liverpool) và Enzo Le Fee (Sunderland)

Trên bề mặt của cuộc chiến, Liverpool và Sundreland có phong độ trái ngược nhau ở Premier League: Liverpool chỉ thắng 2 và để thua đến 6 trong 8 trận gần nhất, ngược lại Sunderland chỉ thua 2 trận, hòa 2 và thắng 4 trận.

Nhưng trước cuộc hẹn ở Anfield, Liverpool tìm thấy sự tự tin khi thắng West Ham 2-0. Chiến thắng đã chặn đứng đà suy thoái và vực dậy khí thế khi họ trở lại Anfield. Thực tế là cách đây 1 tuần, Liverpool đã sa sút tận cùng khi thua đến 9 trong 12 trận. Cả 9 trận thua đó đều có mặt Mohamad Salah và nhiều nhà chuyên môn cho rằng Liverpool đang "chấp" đối thủ 1 ngưởi.

HLV Arne Slot đã lấy cớ xoay tua đội hình để đưa Salah lên băng dự bị trong trận West Ham và kỳ diệu thay, Isak ghi bàn, chiến thắng đã trở lại để giúp Liverpool chiếm giữ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Slot tuyên bố trước trận đấu với Sunderland là Salah sẽ trở lại đội hình chính bởi chân sút Ai Cập đã ghi đến 8 bàn trong 7 trận Premier League trước các đội mới thăng hạng.

Mặt khác, "Mèo đen" là đội bóng có phong độ trái ngược trên sân nhà và sân khách. "Mèo đen" chơi rất ấn tượng tại sân vận động Ánh sáng mùa này, nhưng họ đã phải nhận 3 thất bại trên sân khách. Nhìn lại lịch sử, Sunderland không thắng trong 10 lần gặp Liverpool gần nhất và cũng không thắng lần nào trong 18 chuyến viếng thăm Anfield.

Với việc Sunderland ghi được chiến thắng gần nhất tại Anfield vào năm 1983, chiến thắng trên sân khách không đáng được xem xét. Cả Ajibola Alese và Habib Diarra vẫn đang trong phòng hồi phục, nhưng chúng ta không nên bỏ lỡ cặp đôi này trong trận đấu giữa tuần. Liverpool chạm trán Sunderland sẽ diễn ra lúc 3 giờ 15, ngày 4-12 (giờ Việt Nam).

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn kết quả 2-1, cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 3-2, còn cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán kết quả 3-1.

Dự đoán: Liverpool - Sunderland 2-1

Đối đầu trực tiếp

02-1-2017

Sunderland

Liverpool

2-2

26-11-2016

Liverpool

Sunderland

2-0

06-2-2016

Liverpool

Sunderland

2-2

30-12-2015

Sunderland

Liverpool

0-1

10-1-2015

Sunderland

Liverpool

0-1

06-12-2014

Liverpool

Sunderland

0-0

26-3-2014

Liverpool

Sunderland

2-1

29-9-2013

Sunderland

Liverpool

1-3

02-1-2013

Liverpool

Sunderland

3-0

15-9-2012

Sunderland

Liverpool

1-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

04/12 03:15

[8] Liverpool - Sunderland [6]

2.00

0 : 1 1/2

1.875

1.925

3

1.925

04/12 03:15

[8] Liverpool - Sunderland [6]

2.00

0 : 1 1/2

1.85

1.925

3

1.925

04/12 03:15

[8] Liverpool - Sunderland [6]

2.075

0 : 1 1/2

1.825

2.00

3

1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay đầu đã rất chênh lệch khi chủ nhà Liverpool chấp đến 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 87. Đến tối qua, tỉ lệ đã chuyển thành 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 85. Trưa nay, giá chỉ nhích chút ít thành Liverpool ăn đủ, thua 82. Xem ra, nằm dưới an toàn hơn, bởi Liverpool không chắc sẽ thắng đậm "Mèo đen".

Soi tỉ số trận Liverpool – Sunderland: 'Mèo đen' sẽ không đầu hàng - Ảnh 2.

Tỉ số phổ biến nhất là 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.10, trong lúc 1-0 ăn 8.3, còn 2-1 ăn 8.8. Cửa thắng của Sunderland không mấy cuốn hút khi 0-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 24, còn 1-2 ăn 25. Hòa cũng không phải là đáp án hợp lý khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, còn 0-0 ăn đến 18.

Soi tỉ số trận Liverpool – Sunderland: 'Mèo đen' sẽ không đầu hàng - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Leeds - Chelsea: Khi Cole Palmer trở lại

Soi tỉ số trận Leeds - Chelsea: Khi Cole Palmer trở lại

(NLĐO) - Chelsea kéo quân đến Elland Road với mục tiêu giành trọn 3 điểm cho dù HLV Enzo Maresca có thành tích không tốt khi gặp Leeds.

Soi tỉ số trận Arsenal - Brentford: Pháo thủ ra oai

(NLĐO) - Sân vận động Emirates chờ đón một đêm náo nhiệt khi Arsenal quyết không 'nương tay' khi chơi trận derby London với Brentford.

Haaland chạm tay kỷ lục, Man City thắng nghẹt thở Fulham

(NLĐO) – Man City suýt phải trả giá vì "công làm thủ phá" trong chiến thắng nghẹt thở 5-4 trên sân của Fulham với một kỷ lục ghi bàn của Erling Haaland.

Liverpool Sunderland Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo