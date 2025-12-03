Soi tỉ số trận Liverpool - Sunderland: "Mèo đen" sẽ không đầu hàng

Alexander Isak (Liverpool) và Enzo Le Fee (Sunderland)

Trên bề mặt của cuộc chiến, Liverpool và Sundreland có phong độ trái ngược nhau ở Premier League: Liverpool chỉ thắng 2 và để thua đến 6 trong 8 trận gần nhất, ngược lại Sunderland chỉ thua 2 trận, hòa 2 và thắng 4 trận.

Nhưng trước cuộc hẹn ở Anfield, Liverpool tìm thấy sự tự tin khi thắng West Ham 2-0. Chiến thắng đã chặn đứng đà suy thoái và vực dậy khí thế khi họ trở lại Anfield. Thực tế là cách đây 1 tuần, Liverpool đã sa sút tận cùng khi thua đến 9 trong 12 trận. Cả 9 trận thua đó đều có mặt Mohamad Salah và nhiều nhà chuyên môn cho rằng Liverpool đang "chấp" đối thủ 1 ngưởi.

HLV Arne Slot đã lấy cớ xoay tua đội hình để đưa Salah lên băng dự bị trong trận West Ham và kỳ diệu thay, Isak ghi bàn, chiến thắng đã trở lại để giúp Liverpool chiếm giữ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Slot tuyên bố trước trận đấu với Sunderland là Salah sẽ trở lại đội hình chính bởi chân sút Ai Cập đã ghi đến 8 bàn trong 7 trận Premier League trước các đội mới thăng hạng.

Mặt khác, "Mèo đen" là đội bóng có phong độ trái ngược trên sân nhà và sân khách. "Mèo đen" chơi rất ấn tượng tại sân vận động Ánh sáng mùa này, nhưng họ đã phải nhận 3 thất bại trên sân khách. Nhìn lại lịch sử, Sunderland không thắng trong 10 lần gặp Liverpool gần nhất và cũng không thắng lần nào trong 18 chuyến viếng thăm Anfield.

Với việc Sunderland ghi được chiến thắng gần nhất tại Anfield vào năm 1983, chiến thắng trên sân khách không đáng được xem xét. Cả Ajibola Alese và Habib Diarra vẫn đang trong phòng hồi phục, nhưng chúng ta không nên bỏ lỡ cặp đôi này trong trận đấu giữa tuần. Liverpool chạm trán Sunderland sẽ diễn ra lúc 3 giờ 15, ngày 4-12 (giờ Việt Nam).

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn kết quả 2-1, cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 3-2, còn cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán kết quả 3-1.

Dự đoán: Liverpool - Sunderland 2-1

Đối đầu trực tiếp

02-1-2017 Sunderland Liverpool 2-2 26-11-2016 Liverpool Sunderland 2-0 06-2-2016 Liverpool Sunderland 2-2 30-12-2015 Sunderland Liverpool 0-1 10-1-2015 Sunderland Liverpool 0-1 06-12-2014 Liverpool Sunderland 0-0 26-3-2014 Liverpool Sunderland 2-1 29-9-2013 Sunderland Liverpool 1-3 02-1-2013 Liverpool Sunderland 3-0 15-9-2012 Sunderland Liverpool 1-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 04/12 03:15 [8] Liverpool - Sunderland [6] 2.00 0 : 1 1/2 1.875 1.925 3 1.925

Tỉ lệ trận đấu ngay đầu đã rất chênh lệch khi chủ nhà Liverpool chấp đến 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 87. Đến tối qua, tỉ lệ đã chuyển thành 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 85. Trưa nay, giá chỉ nhích chút ít thành Liverpool ăn đủ, thua 82. Xem ra, nằm dưới an toàn hơn, bởi Liverpool không chắc sẽ thắng đậm "Mèo đen".



Tỉ số phổ biến nhất là 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.10, trong lúc 1-0 ăn 8.3, còn 2-1 ăn 8.8. Cửa thắng của Sunderland không mấy cuốn hút khi 0-1 có mệnh giá đặt 1 ăn đến 24, còn 1-2 ăn 25. Hòa cũng không phải là đáp án hợp lý khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, còn 0-0 ăn đến 18.



