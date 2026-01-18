Soi tỉ số trận Aston Villa – Everton: Chiếm đoạt ngôi nhì bảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Aston Villa – Everton: Chiếm đoạt ngôi nhì bảng

Trung Dũng

(NLĐO) - Aston Villa đứng trước cơ hội tuyệt vời để vươn lên nhì bảng khi tiếp đón Everton, đối thủ mà họ thắng trong cả 4 lần gặp gần nhất ở Villa Park.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Everton: Chiếm đoạt ngôi nhì bảng - Ảnh 1.

John McGinn (Aston Villa) và Jack Grealish (Everton)

Aston Villa đặt mục tiêu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Premier League khi đối đầu với Everton, đội bóng kém xa họ cả về đẳng cấp lẫn phong độ, lúc 23 giờ 30 phút ngày 18-1. Với thất bại của Manchester City trong trận derby và trận hòa cay đắng của Arsenal trên sân Nottingham Forest, Aston Villa càng háo hức đánh bại Everton để qua mặt Manchester City và cùng lúc thu hẹp khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng Arsenal.

Khi Aston Villa đến làm khách tại sân Hill Dickinson vào tháng 9, Everton đang thăng hoa sau hai chiến thắng liên tiếp và đội bóng của Unai Emery vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Premier League.

Trận đấu hôm đó kết thúc với tỉ số 0-0, mặc dù Everton chắc chắn có thể tự coi mình là không may mắn khi không giành chiến thắng. Họ có 20 cú sút và tạo ra các cơ hội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,08 so với 0,54 của Villa. Dù đội bóng vùng Merseyside chỉ có hai cú sút trúng đích, cũng đủ khiến thủ thành Emiliano Martínez phải xuất sắc để cản phá cú sút của Michael Keane.

Villa sau đó đã ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải vào tuần tiếp theo, trong trận hòa 1-1 với Sunderland, và kể từ đó họ không hề nhìn lại phía sau. Villa thắng liên tiếp 13 trận Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong khoảng thời gian đó, và đã ghi được 32 bàn thắng, chỉ đứng sau Manchester City (36), mặc dù chỉ có chỉ số xG là 21,9. Trong khi đó, chỉ có bốn đội để thủng lưới ít hơn Villa (19) trong thời gian đó.

Ngược lại, Everton lại gặp khó khăn trong việc ghi bàn, và màn trình diễn trước Villa hồi tháng 9 có lẽ đã phản ánh rõ sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công của họ. Đội bóng của David Moyes chỉ ghi được 23 bàn thắng trong 21 trận đấu mùa này. 

Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) 23.6 của họ xếp thứ 15 trong giải đấu. Với 29 điểm, Everton hiện đứng thứ 12 (kém Villa 9 bậc và 14 diểm) nên không rõ động cơ tranh đấu của họ từ nay đến cuối mùa là bảo toàn lực lượng hay tranh suất châu Âu.

Villa thì lại khác, chưa bao giờ họ chơi ấn tượng như vậy ở Premier League. Họ thắng 80% số trận gần đây và bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-1 trước Tottenham tại FA Cup, dù họ đã mất Boubacar Kamara vì chấn thương đầu gối. Youri Tielemans dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát, và các chỉ số trên sân nhà của Villa vẫn rất ấn tượng: tỷ lệ thắng trên sân nhà 100%, trung bình 2,33 bàn thắng mỗi trận, và cả hai đội đều ghi bàn trong tất cả các trận đấu trên sân nhà tại giải đấu.

Ngược lại, Everton đã bị Sunderland loại khỏi FA Cup nhưng không có thêm cầu thủ nào bị chấn thương. Đội quân của David Moyes vẫn thiếu vắng Alcaraz, Branthwaite và Dewsbury-Hall, nhưng họ đã thi đấu cạnh tranh hơn trên sân khách, đạt tỷ lệ thắng 50% và chỉ để thủng lưới 0,50 bàn mỗi trận nhờ hàng phòng ngự vững chắc. Tuy nhiên, Everton tiếp tục gặp khó khăn trong khâu sáng tạo, không ghi bàn trong 50% số trận sân khách.

Xét về lịch sử đối đầu, Villa chiếm ưu thế với 13 chiến thắng trong 32 lần gặp nhau và có hơn 1,5 bàn thắng trong 81% số trận. Với thành tích sân nhà xuất sắc và các chỉ số tấn công tốt hơn (trung bình mỗi trận Villa có 3,60 bàn thắng) chiến thắng cho chủ nhà là một lựa chọn chắc chắn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất thảy đều đoán Aston Villa sẽ thắng: Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 3-1, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 2-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự đoán kết quả 3-0, còn bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số 2-0.

Dự đoán: Aston Villa – Everton 3-1

Đối đầu trực tiếp

13-9-2025

Everton

Aston Villa

0-0

15-1-2025

Everton

Aston Villa

0-1

14-9-2024

Aston Villa

Everton

3-2

14-1-2024

Everton

Aston Villa

0-0

20-8-2023

Aston Villa

Everton

4-0

25-2-2023

Everton

Aston Villa

0-2

13-8-2022

Aston Villa

Everton

2-1

22-1-2022

Everton

Aston Villa

0-1

18-9-2021

Aston Villa

Everton

3-0

13-5-2021

Aston Villa

Everton

0-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

18/1 23:30

[3] Aston Villa - Everton [12]

1.80

0 : 3/4

2.05

1.95

2 1/2

1.925

18/1 23:30

[3] Aston Villa vs Everton [12]

1.875

0 : 3/4

1.975

1.925

2 1/2

1.95

18/1 23:30

[3] Aston Villa vs Everton [12]

1.825

0 : 3/4

2.075

2.025

2 3/4

1.85

Tỉ lệ trận đấu ban đầu đã là Aston Villa chấp nửa một, lún tiền: Ăn 8, thua đủ. Đến chiều qua, xu hướng đổ cửa dưới khiến giá chuyển thành nửa một, ăn 87, thua 97. Trưa nay, giá cả biến động theo hướng cửa trên nên Aston Villa thua 82, ăn đủ. Chọn trên an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Everton: Chiếm đoạt ngôi nhì bảng - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.10, trong lúc 2-0 ăn 7.50, còn 2-1 ăn 8. Hòa 1-1 cũng là chọn lựa của nhiều người khi có mệnh giá 7.9, nhưng các kết quả hòa còn lại đều không được ưa chuộng khi 0-0 ăn đến 12, còn 2-2 ăn 18. Khả năng thắng ngược của Everton không mấy lạc quan khi tỉ số 0-1 có giá đến 14, còn 1-2 ăn đến 17.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Everton: Chiếm đoạt ngôi nhì bảng - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Arsenal: Chinh phục pháo đài City Ground

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Arsenal: Chinh phục pháo đài City Ground

(NLĐO) - Arsenal có lịch sử đối đầu lấn lướt Nottingham Forest nên sẽ không khó khăn giành 3 điểm ở City Ground vào 0 giờ 30 phút ngày 18-1.

Soi tỉ số trận Chelsea - Brentford: Không dễ bắt nạt Bầy ong

(NLĐO) - Chelsea gặp Brentford lúc 22 giờ ngày 17-1 là trận derby London khó chơi nhất khi họ chỉ thắng Bầy ong đúng 1 lần trong 78 năm.

Soi tỉ số trận Manchester United - Manchester City: Mưa bàn thắng ở Old Trafford

(NLĐO) - Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Old Trafford khi Man United và Man City đối đầu nhau trong một mùa giải mà trận derby thành Manchester đã nhạt đi rất nhiều.

Aston Villa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo