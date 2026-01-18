Soi tỉ số trận Aston Villa – Everton: Chiếm đoạt ngôi nhì bảng

John McGinn (Aston Villa) và Jack Grealish (Everton)

Aston Villa đặt mục tiêu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Premier League khi đối đầu với Everton, đội bóng kém xa họ cả về đẳng cấp lẫn phong độ, lúc 23 giờ 30 phút ngày 18-1. Với thất bại của Manchester City trong trận derby và trận hòa cay đắng của Arsenal trên sân Nottingham Forest, Aston Villa càng háo hức đánh bại Everton để qua mặt Manchester City và cùng lúc thu hẹp khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng Arsenal.

Khi Aston Villa đến làm khách tại sân Hill Dickinson vào tháng 9, Everton đang thăng hoa sau hai chiến thắng liên tiếp và đội bóng của Unai Emery vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Premier League.

Trận đấu hôm đó kết thúc với tỉ số 0-0, mặc dù Everton chắc chắn có thể tự coi mình là không may mắn khi không giành chiến thắng. Họ có 20 cú sút và tạo ra các cơ hội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,08 so với 0,54 của Villa. Dù đội bóng vùng Merseyside chỉ có hai cú sút trúng đích, cũng đủ khiến thủ thành Emiliano Martínez phải xuất sắc để cản phá cú sút của Michael Keane.

Villa sau đó đã ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải vào tuần tiếp theo, trong trận hòa 1-1 với Sunderland, và kể từ đó họ không hề nhìn lại phía sau. Villa thắng liên tiếp 13 trận Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong khoảng thời gian đó, và đã ghi được 32 bàn thắng, chỉ đứng sau Manchester City (36), mặc dù chỉ có chỉ số xG là 21,9. Trong khi đó, chỉ có bốn đội để thủng lưới ít hơn Villa (19) trong thời gian đó.

Ngược lại, Everton lại gặp khó khăn trong việc ghi bàn, và màn trình diễn trước Villa hồi tháng 9 có lẽ đã phản ánh rõ sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công của họ. Đội bóng của David Moyes chỉ ghi được 23 bàn thắng trong 21 trận đấu mùa này.

Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) 23.6 của họ xếp thứ 15 trong giải đấu. Với 29 điểm, Everton hiện đứng thứ 12 (kém Villa 9 bậc và 14 diểm) nên không rõ động cơ tranh đấu của họ từ nay đến cuối mùa là bảo toàn lực lượng hay tranh suất châu Âu.

Villa thì lại khác, chưa bao giờ họ chơi ấn tượng như vậy ở Premier League. Họ thắng 80% số trận gần đây và bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-1 trước Tottenham tại FA Cup, dù họ đã mất Boubacar Kamara vì chấn thương đầu gối. Youri Tielemans dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát, và các chỉ số trên sân nhà của Villa vẫn rất ấn tượng: tỷ lệ thắng trên sân nhà 100%, trung bình 2,33 bàn thắng mỗi trận, và cả hai đội đều ghi bàn trong tất cả các trận đấu trên sân nhà tại giải đấu.

Ngược lại, Everton đã bị Sunderland loại khỏi FA Cup nhưng không có thêm cầu thủ nào bị chấn thương. Đội quân của David Moyes vẫn thiếu vắng Alcaraz, Branthwaite và Dewsbury-Hall, nhưng họ đã thi đấu cạnh tranh hơn trên sân khách, đạt tỷ lệ thắng 50% và chỉ để thủng lưới 0,50 bàn mỗi trận nhờ hàng phòng ngự vững chắc. Tuy nhiên, Everton tiếp tục gặp khó khăn trong khâu sáng tạo, không ghi bàn trong 50% số trận sân khách.

Xét về lịch sử đối đầu, Villa chiếm ưu thế với 13 chiến thắng trong 32 lần gặp nhau và có hơn 1,5 bàn thắng trong 81% số trận. Với thành tích sân nhà xuất sắc và các chỉ số tấn công tốt hơn (trung bình mỗi trận Villa có 3,60 bàn thắng) chiến thắng cho chủ nhà là một lựa chọn chắc chắn.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất thảy đều đoán Aston Villa sẽ thắng: Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 3-1, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 2-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự đoán kết quả 3-0, còn bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số 2-0.

Dự đoán: Aston Villa – Everton 3-1

Đối đầu trực tiếp

13-9-2025 Everton Aston Villa 0-0 15-1-2025 Everton Aston Villa 0-1 14-9-2024 Aston Villa Everton 3-2 14-1-2024 Everton Aston Villa 0-0 20-8-2023 Aston Villa Everton 4-0 25-2-2023 Everton Aston Villa 0-2 13-8-2022 Aston Villa Everton 2-1 22-1-2022 Everton Aston Villa 0-1 18-9-2021 Aston Villa Everton 3-0 13-5-2021 Aston Villa Everton 0-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 18/1 23:30 [3] Aston Villa - Everton [12] 1.80 0 : 3/4 2.05 1.95 2 1/2 1.925

Tỉ lệ trận đấu ban đầu đã là Aston Villa chấp nửa một, lún tiền: Ăn 8, thua đủ. Đến chiều qua, xu hướng đổ cửa dưới khiến giá chuyển thành nửa một, ăn 87, thua 97. Trưa nay, giá cả biến động theo hướng cửa trên nên Aston Villa thua 82, ăn đủ. Chọn trên an toàn hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.10, trong lúc 2-0 ăn 7.50, còn 2-1 ăn 8. Hòa 1-1 cũng là chọn lựa của nhiều người khi có mệnh giá 7.9, nhưng các kết quả hòa còn lại đều không được ưa chuộng khi 0-0 ăn đến 12, còn 2-2 ăn 18. Khả năng thắng ngược của Everton không mấy lạc quan khi tỉ số 0-1 có giá đến 14, còn 1-2 ăn đến 17.



