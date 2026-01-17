Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Arsenal: Chinh phục pháo đài City Ground

Hudson-Odoi (Nottingham Forest) và Declan Rice (Arsenal)

Nottingham Forest trở lại Premier League sau thất bại đáng thất vọng trước Wrexham ở Cúp FA, nhưng với thành tích sân khách xuất sắc của Arsenal, việc giành điểm trở thành một thách thức lớn cho đội chủ nhà. Sự trở lại của tiền vệ chủ chốt Ibrahima Sangare mang lại sự ổn định rất cần thiết cho Nottingham, nhưng phong độ của họ vẫn không ổn định, khi để thua 4 trong 5 vòng đấu gần đây.

Trên sân City Ground, Forest chỉ có tỷ lệ thắng 33%, ghi trung bình 1,33 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 1,33 bàn, chỉ giữ sạch lưới trong 33% trận sân nhà. Dù sao, với chiến thắng trên sân West Ham ở vòng 21, Forest chặn đứng chuỗi 4 trận thua liên tiếp nhưng quan trọng hơn là họ tạo ra khoảng cách đến 7 điểm so với nhóm đèn đỏ. Bây giờ, họ có thể thư giãn đôi chút để tính toán hành trình trụ hạng.

Ngược lại, Arsenal không được phép ngừng chiến thắng nếu klho6ng muốn thấy các đối thủ cạnh tranh bám sát sau lưng. Sau 5 chiến thắng liên tiếp, trận hòa Liverpool ở vòng 21 khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội bứt phá khi các đối thủ lớn đều khựng lại. Bây giờ, họ phải bắt lại nhịp chiến thắng và đánh bại Nottingham là điều phải làm bằng mọi giá. Thật may mắn cho HLV Mike Arteta lúc này khi Nottingham là miếng mồi ngon của Pháo thủ khi họ thắng 8 trong 10 lần gặp ở Premier League, với 73% số trận đấu có trên 2.5 bàn thắng.

Arsenal có tỉ lệ thắng sân khách ấn tượng với 80%, ghi trung bình 2,40 bàn thắng/trận sân khách. Về phòng ngự, Pháo thủ vẫn đáng tin cậy, chỉ để thủng lưới 1,00 bàn mỗi trận trên sân khách, trong khi sự trở lại dự kiến của Calafiori sẽ củng cố thêm hàng thủ của họ. Các chỉ số tấn công của Arsenal vượt trội hơn trên mọi phương diện, được phản ánh qua 1,90 bàn thắng kỳ vọng so với 1,64 của Forest. Cả Hincapie và Mosquera vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng Mikel Arteta có chiều sâu đội hình khá tốt.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả những người được hỏi đều ủng hộ Arsenal giành chiến thắng. Vấn đề Arsenal sẽ thắng với tỉ số nào mà thôi. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và bình luận viên đài Sky Sport Knows Jones đều chọn kết quả 0-2, trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 0-1. Chỉ mỗi mình cựu tiền đạo Chris Sutton là chọn tỉ số sít sao 0-1.

Dự đoán: Nottingham Forest – Arsenal 1-3

Đối đầu trực tiếp

Mặc dù có nhiều lý do hiển nhiên khiến Arsenal được đánh giá cao hơn, nhưng Pháo thủ lại không có thành tích tốt tại sân City Ground, khi chỉ thắng 1 trong 5 lần làm khách gần nhất trên mọi đấu trường.

Nhìn chung Arsenal vẫn chiếm ưu thế ở Ngoại hạng Anh. Nottingham Forest đã thua Arsenal 8 trong 10 trận gần nhất tại Premier League. Cả hai chiến công của Forest đều diễn ra tại City Ground kể từ khi họ trở lại giải đấu vào năm 2022: Thắng 1-0 vào tháng 5-2023 và hòa 0-0 vào tháng 2-2025.

Trận đấu gần nhất giữa họ chứng kiến Arsenal thắng 3-0 vào tháng 9 tại Emirates. Martín Zubimendi ghi hai bàn thắng, xen giữa là bàn thắng của Viktor Gyokeres.

13-9-2025 Arsenal Nottingham Forest 3-0 26-2-2025 Nottingham Forest Arsenal 0-0 23-11-2024 Arsenal Nottingham Forest 3-0 30-1-2024 Nottingham Forest Arsenal 1-2 12-8-2023 Arsenal Nottingham Forest 2-1 20-5-2023 Nottingham Forest Arsenal 1-0 30-10-2022 Arsenal Nottingham Forest 5-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 18/1 00:30 [17] Nottingham Forest - Arsenal [1] 1.95 1 : 0 1.975 1.85 2 1/2 2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch khi Arsenal chấp chủ nhà Nottinghjam Forest đê`1n 1 trái, cho lựa. Sau nhiều ngày, thị trường vẫn lúc lên lúc xuống quanh cái mức'cho lựa' đó. Đến trưa nay, giá cả đã chềnh nhiều hơn khi Nottingham ăn 82, thua đủ. Thị trường hiển nhiên đang nghiêng về cửa dưới. Song chọn cửa trên an toàn hơn.