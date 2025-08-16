Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe

Trung Dũng

(NLĐO) - Sân Villa Park sẽ chật kín khán giả khi Aston Villa tiếp Newcastle United ở vòng 1 Giải Ngoại hạng Anh vào lúc 18 giờ 30 phút hôm nay, 16-8.


Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe - Ảnh 1.

Aston Villa (phải) quật ngả Newcastle 4-1 hồi tháng 4

Aston Villa đã chơi tốt khi đánh bại Villarreal 2-0 trong trận giao hữu cuối cùng và chắc chắn, trước các cổ động viên nhà, họ có khả năng san bằng khoảng cách với Newcastle United vốn đang bất ổn đầu mùa. Vì ban lãnh đạo Aston Villa đã giữ chân được những cầu thủ chủ chốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nên chiến thắng trên sân nhà đáng được cân nhắc. 

Tân binh Evann Guessand được kỳ vọng sẽ ra mắt Premier League trước Newcastle, trong khi thủ môn số một Emiliano Martinez vắng mặt vì án treo giò.

Trái với Villa, Chích chòe đang bị ảnh hưởng bởi vụ chuyển nhượng Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển không muốn thi đấu cho đội chủ sân St. James' Park nữa để sang Liverpool. 

Đó có lẽ là lý do chính khiến giới chuyên môn tin vào chiến thằng cho Aston Villa. Newcastle cũng vắng thủ môn tài năng Nick Pope vì chấn thương nên bản hợp đồng mới Aaron Ramsdale (đến từ Southampton) sẽ bắt chính. 

Hãy chờ xem cựu thủ thành Arsenal nay có thể hiện sự tự tin ở Villa Park. Một cầu thủ đáng chú ý trong đội khách sẽ là bản hợp đồng bom tấn Anthony Elanga, người đã đóng vai trò rất quan trọng tại Nottingham Forest mùa trước.

Dự đoán: Aston Villa – Newcastle 2-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

16/08 18:30

Aston Villa - Newcastle

2.05

0 : 1/4

1.80

2.00

3

1.80

16/08 18:30

Aston Villa vs Newcastle

2.00

0 : 1/4

1.90

2.00

3

1.85

Aston Villa đã gặp Newcastle đến 175 lần, họ thắng 60 trận, hòa 39 lần, trong lúc Chích chòe lấn át với 76 chiến thắng. Dĩ nhiên, sự lấn át của ông trùm phương Bắc là chuyện của quá khứ, dưới thời Unai Emery, Aston Villa là một thế lực thực sự cả ở Anh lẫn châu Âu.

Aston Villa thắng 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất gặp Newcastle, bao gồm trận thắng hủy diệt 4-1 vào tháng 4, nhưng họ không giành được chiến thắng liên tiếp trước Magpies trong 20 năm. Tuy nhiên đối với thầy trò Unai Emery, đây là cơ hội để họ viết lại lịch sử.

Thị trường ngay từ đầu đã khẳng định Aston Villa thường phát huy được ưu thế sân nhà nên chấp Newcastle đồng nửa, ăn đủ thua 8. Đến sáng nay, giá cả vẫn không thay đổi nhiều, 

Aston Villa vẫn chấp đồng nửa, ăn đủ và thua 9. Dù sao, chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn vì tính ổn định và cũng vì đòn phép của Unai Emery. Nhiều người khuyên chọn cửa tài, song với tỉ lệ 3 trái, theo cửa xỉu an toàn hơn.

Đối đầu trực tiếp

19-4-2025  Aston Villa - Newcastle 4-1

26-12-2024 Newcastle - Aston Villa 3-0

30-1-2024  Aston Villa - Newcastle 1-3

12-8-2023  Newcastle - Aston Villa 5-1

15-4-2023  Aston Villa - Newcastle 3-0

29-10-2022  Newcastle - Aston Villa 4-0

13-2-2022  Newcastle - Aston Villa 1-0

21-8-2021 Aston Villa - Newcastle 2-0

Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe - Ảnh 3.

Khoảng cách giữa đôi bên rất nhỏ nên đa số fan bóng đá dự đoán kết quả hòa, với tỉ số 1-1 đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 17. Cửa thắng của Aston Villa được nhiều người ủng hộ khi tỉ số 2-1 chỉ ăn 8.8, còn 1-0 ăn 11, 2-0 ăn 12. Cơ hội của Newcastle không hề bị xem nhẹ với 1-2 ăn chỉ 10, 0-1 ăn 12, còn 0-2 ăn đến 18.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Liverpool - Bournemouth: Bão lửa ở Anfield

Soi tỉ số trận Liverpool - Bournemouth: Bão lửa ở Anfield

(NLĐO) - Liverpool khởi động Premier League bằng trận đối đầu với Bournemouth trên sân nhà Anfield vào tối thứ Sáu (15-8).

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ

(NLĐO) – Màn bùng nổ cuối trận của các chiến binh áo đỏ giúp Liverpool bảo toàn chiến thắng sân nhà trước Bournemouth trong ngày mở màn mùa giải mới.

Son Heung-min vượt qua Messi, Ronaldo về chỉ số bất ngờ

(NLĐO) - Cầu thủ người Hàn Quốc, Son Heung-min bất ngờ trở thành vận động viên bán áo đấu chạy nhất thế giới trong tuần qua khi gia nhập LAFC.

Aston Villa Newcastle
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo