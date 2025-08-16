Soi tỉ số trận Aston Villa – Newcastle: Bắn rơi chim Chích chòe





Aston Villa (phải) quật ngả Newcastle 4-1 hồi tháng 4

Aston Villa đã chơi tốt khi đánh bại Villarreal 2-0 trong trận giao hữu cuối cùng và chắc chắn, trước các cổ động viên nhà, họ có khả năng san bằng khoảng cách với Newcastle United vốn đang bất ổn đầu mùa. Vì ban lãnh đạo Aston Villa đã giữ chân được những cầu thủ chủ chốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nên chiến thắng trên sân nhà đáng được cân nhắc.

Tân binh Evann Guessand được kỳ vọng sẽ ra mắt Premier League trước Newcastle, trong khi thủ môn số một Emiliano Martinez vắng mặt vì án treo giò.

Trái với Villa, Chích chòe đang bị ảnh hưởng bởi vụ chuyển nhượng Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển không muốn thi đấu cho đội chủ sân St. James' Park nữa để sang Liverpool.

Đó có lẽ là lý do chính khiến giới chuyên môn tin vào chiến thằng cho Aston Villa. Newcastle cũng vắng thủ môn tài năng Nick Pope vì chấn thương nên bản hợp đồng mới Aaron Ramsdale (đến từ Southampton) sẽ bắt chính.

Hãy chờ xem cựu thủ thành Arsenal nay có thể hiện sự tự tin ở Villa Park. Một cầu thủ đáng chú ý trong đội khách sẽ là bản hợp đồng bom tấn Anthony Elanga, người đã đóng vai trò rất quan trọng tại Nottingham Forest mùa trước.

Dự đoán: Aston Villa – Newcastle 2-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 16/08 18:30 Aston Villa - Newcastle 2.05 0 : 1/4 1.80 2.00 3 1.80

Aston Villa đã gặp Newcastle đến 175 lần, họ thắng 60 trận, hòa 39 lần, trong lúc Chích chòe lấn át với 76 chiến thắng. Dĩ nhiên, sự lấn át của ông trùm phương Bắc là chuyện của quá khứ, dưới thời Unai Emery, Aston Villa là một thế lực thực sự cả ở Anh lẫn châu Âu.

Aston Villa thắng 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất gặp Newcastle, bao gồm trận thắng hủy diệt 4-1 vào tháng 4, nhưng họ không giành được chiến thắng liên tiếp trước Magpies trong 20 năm. Tuy nhiên đối với thầy trò Unai Emery, đây là cơ hội để họ viết lại lịch sử.

Thị trường ngay từ đầu đã khẳng định Aston Villa thường phát huy được ưu thế sân nhà nên chấp Newcastle đồng nửa, ăn đủ thua 8. Đến sáng nay, giá cả vẫn không thay đổi nhiều,

Aston Villa vẫn chấp đồng nửa, ăn đủ và thua 9. Dù sao, chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn vì tính ổn định và cũng vì đòn phép của Unai Emery. Nhiều người khuyên chọn cửa tài, song với tỉ lệ 3 trái, theo cửa xỉu an toàn hơn.

Đối đầu trực tiếp

19-4-2025 Aston Villa - Newcastle 4-1

26-12-2024 Newcastle - Aston Villa 3-0

30-1-2024 Aston Villa - Newcastle 1-3

12-8-2023 Newcastle - Aston Villa 5-1

15-4-2023 Aston Villa - Newcastle 3-0

29-10-2022 Newcastle - Aston Villa 4-0

13-2-2022 Newcastle - Aston Villa 1-0

21-8-2021 Aston Villa - Newcastle 2-0

Khoảng cách giữa đôi bên rất nhỏ nên đa số fan bóng đá dự đoán kết quả hòa, với tỉ số 1-1 đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 17. Cửa thắng của Aston Villa được nhiều người ủng hộ khi tỉ số 2-1 chỉ ăn 8.8, còn 1-0 ăn 11, 2-0 ăn 12. Cơ hội của Newcastle không hề bị xem nhẹ với 1-2 ăn chỉ 10, 0-1 ăn 12, còn 0-2 ăn đến 18.



